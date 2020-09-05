من درر السلف .....الحلقة رقم 77

الحمد لله ...ومن الدرر ...ومنها ...قال العلاّمة الشيخ عبد الرحمن ابن سِعْدي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ..وهذا شاملٌ : عامٌ للخير والشر كله ..لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء ( وجوزي عليها ) : فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ ..﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾ ..وهذه الآية فيها : غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاً ..والترهيب من فعل الشر : ولو حقيرًا . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 933 ...ومنها ...وقال أيضاً /مثقال ذرة من الخير في هذه الدار : يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم ..وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار : يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات ..والشهوات ..وأن الخير والبر في هذه الدنيا : مادة الخير والبر في دار القرار ..وبذره ..وأصله ..وأساسه ..فوا أسفاه على : أوقات مضت في الغفلات ..وواحسرتاه على : أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات ..وواغوثاه من قلوب : لم يؤثر فيها وعظ بارئها ..ولم ينجع فيها : تشويق من هو أرحم بها منها . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 894 ...ومنها ...وقال أيضاً /الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية : ككلام السفهاء ونحوهم ..﴿ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ أي /نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ..ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه : فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة ..وفي قوله : ( مروا ) ..إشارة إلى أنهم : لا يقصدون حضوره ولاسماعه ؛ ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 587 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله سبحانه :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ .. ﴾ /ومن القول السديد : لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام ..والقول المتضمن : للنصح والإشارة بما هو الأصلح . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 673 ...