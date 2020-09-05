من درر السلف .....الحلقة رقم 77

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ عبد الرحمن ابن سِعْدي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ..
وهذا شاملٌ : عامٌ للخير والشر كله ..
لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء ( وجوزي عليها ) : فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ ..
﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾ ..
وهذه الآية فيها : غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاً ..
والترهيب من فعل الشر : ولو حقيرًا . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 933 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
مثقال ذرة من الخير في هذه الدار : يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم ..
وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار : يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات ..
والشهوات ..
وأن الخير والبر في هذه الدنيا : مادة الخير والبر في دار القرار ..
وبذره ..
وأصله ..
وأساسه ..
فوا أسفاه على : أوقات مضت في الغفلات ..
وواحسرتاه على : أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات ..
وواغوثاه من قلوب : لم يؤثر فيها وعظ بارئها ..
ولم ينجع فيها : تشويق من هو أرحم بها منها . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 894 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية : ككلام السفهاء ونحوهم ..
﴿ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ أي /
نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ..
ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه : فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة ..
وفي قوله : ( مروا ) ..
إشارة إلى أنهم : لا يقصدون حضوره ولاسماعه ؛ ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 587 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله سبحانه :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ .. ﴾ /
ومن القول السديد : لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام ..
والقول المتضمن : للنصح والإشارة بما هو الأصلح . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 673 ... 🌾🌾🌾
 
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