من درر السلف .....الحلقة رقم 77

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ عبد الرحمن ابن سِعْدي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ..
وهذا شاملٌ : عامٌ للخير والشر كله ..
لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء ( وجوزي عليها ) : فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ ..
﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾ ..
وهذه الآية فيها : غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاً ..
والترهيب من فعل الشر : ولو حقيرًا . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 933 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
مثقال ذرة من الخير في هذه الدار : يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم ..
وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار : يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات ..
والشهوات ..
وأن الخير والبر في هذه الدنيا : مادة الخير والبر في دار القرار ..
وبذره ..
وأصله ..
وأساسه ..
فوا أسفاه على : أوقات مضت في الغفلات ..
وواحسرتاه على : أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات ..
وواغوثاه من قلوب : لم يؤثر فيها وعظ بارئها ..
ولم ينجع فيها : تشويق من هو أرحم بها منها . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 894 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية : ككلام السفهاء ونحوهم ..
﴿ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ أي /
نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ..
ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه : فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة ..
وفي قوله : ( مروا ) ..
إشارة إلى أنهم : لا يقصدون حضوره ولاسماعه ؛ ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 587 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله سبحانه :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ .. ﴾ /
ومن القول السديد : لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام ..
والقول المتضمن : للنصح والإشارة بما هو الأصلح . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 673 ...
ومن الدرر ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ عبد الرحمن ابن سِعْدي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ..
وهذا شاملٌ : عامٌ للخير والشر كله ..
لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء ( وجوزي عليها ) : فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ ..
﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾ ..
وهذه الآية فيها : غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاً ..
والترهيب من فعل الشر : ولو حقيرًا . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 933 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
مثقال ذرة من الخير في هذه الدار : يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم ..
وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار : يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات ..
والشهوات ..
وأن الخير والبر في هذه الدنيا : مادة الخير والبر في دار القرار ..
وبذره ..
وأصله ..
وأساسه ..
فوا أسفاه على : أوقات مضت في الغفلات ..
وواحسرتاه على : أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات ..
وواغوثاه من قلوب : لم يؤثر فيها وعظ بارئها ..
ولم ينجع فيها : تشويق من هو أرحم بها منها . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 894 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية : ككلام السفهاء ونحوهم ..
﴿ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ أي /
نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ..
ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه : فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة ..
وفي قوله : ( مروا ) ..
إشارة إلى أنهم : لا يقصدون حضوره ولاسماعه ؛ ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 587 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله سبحانه :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ .. ﴾ /
ومن القول السديد : لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام ..
والقول المتضمن : للنصح والإشارة بما هو الأصلح . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 673 ...