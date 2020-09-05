من درر السلف .. الحلقة رقم 78

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد :
قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :
الخوف المحمود : ما حجزك عن محارم الله . ..
أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة / 514 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :
العارف : لا يرى له على أحد : حقًّا ..
ولا يشهد له على غيره : فضلاً ..
ولذلك : لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب . ..
أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة / 523 ...
قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن المسيح قال للحواريين :
إنكم لن تلجوا ملكوت السموات حتى تولدوا مرتين ... ا.هـ ...
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :
هي ولادة : الأرواح والقلوب من الأبدان ..
وخروجها : من عالم الطبيعة ؛ كما ولدت الأبدان من البدن وخرجت منه ..
والولادة الأخرى : هي الولادة المعروفة . ..
والله أعلم ...
أنظره : المدارج ج 03 ورقة / 140 ...
و قال أيضًا :
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك ؛ وانشراحًا : فاتهمه ؛ فإن الرب تعالى شكور . ..
يعني : أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه ..
وقوة : انشراح ..
وقرة : عين ..
فحيث لم يجد ذلك : فعمله مدخول .
أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 68 ...
ومن الفوائد :
قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :
الخوف المحمود : ما حجزك عن محارم الله . ..
أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة / 514 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :
العارف : لا يرى له على أحد : حقًّا ..
ولا يشهد له على غيره : فضلاً ..
ولذلك : لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب . ..
أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة / 523 ...
قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن المسيح قال للحواريين :
إنكم لن تلجوا ملكوت السموات حتى تولدوا مرتين ... ا.هـ ...
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :
هي ولادة : الأرواح والقلوب من الأبدان ..
وخروجها : من عالم الطبيعة ؛ كما ولدت الأبدان من البدن وخرجت منه ..
والولادة الأخرى : هي الولادة المعروفة . ..
والله أعلم ...
أنظره : المدارج ج 03 ورقة / 140 ...
و قال أيضًا :
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك ؛ وانشراحًا : فاتهمه ؛ فإن الرب تعالى شكور . ..
يعني : أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه ..
وقوة : انشراح ..
وقرة : عين ..
فحيث لم يجد ذلك : فعمله مدخول .
أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 68 ...