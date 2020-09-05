من درر السلف .. الحلقة رقم 78

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد :قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :الخوف المحمود : ما حجزك عن محارم الله . ..أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة / 514 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :العارف : لا يرى له على أحد : حقًّا ..ولا يشهد له على غيره : فضلاً ..ولذلك : لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب . ..أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة / 523 ...قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن المسيح قال للحواريين :إنكم لن تلجوا ملكوت السموات حتى تولدوا مرتين ... ا.هـ ...وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :هي ولادة : الأرواح والقلوب من الأبدان ..وخروجها : من عالم الطبيعة ؛ كما ولدت الأبدان من البدن وخرجت منه ..والولادة الأخرى : هي الولادة المعروفة . ..والله أعلم ...أنظره : المدارج ج 03 ورقة / 140 ...و قال أيضًا :وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك ؛ وانشراحًا : فاتهمه ؛ فإن الرب تعالى شكور . ..يعني : أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه ..وقوة : انشراح ..وقرة : عين ..فحيث لم يجد ذلك : فعمله مدخول .أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 68 ...