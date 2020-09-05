جوائز لعدالة

كريم يونس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
عدالة
مستشار خاص للمجلس الاقتصادي - اجتماعي التابع للأمم المتحدة
جائزة
الامتياز والإدارة السليمة من مؤسسة التعاون بالاتحاد الاوروبي
جائزة
الالمانيه متميزة في مجال الحقوق المدنية" من قبل اللجنة العربية الأمريكية ضد الجريمه(ADC)
جائزة
هيرمان شفارتس للقانون والعدالة الاجتماعية" من قبل الصندوق السويسري لمدير عام "مكتب عدالة" المحامي الدكتور احمد ابو الخير والمستشار القانون الدولي المحامي ايمن حمد
للتواصل والاستفسارات
+4924333070939
4924333075140+
يمكنك زيارة موقع الرسمي من هنا
مستشار خاص للمجلس الاقتصادي - اجتماعي التابع للأمم المتحدة
جائزة
الامتياز والإدارة السليمة من مؤسسة التعاون بالاتحاد الاوروبي
جائزة
الالمانيه متميزة في مجال الحقوق المدنية" من قبل اللجنة العربية الأمريكية ضد الجريمه(ADC)
جائزة
هيرمان شفارتس للقانون والعدالة الاجتماعية" من قبل الصندوق السويسري لمدير عام "مكتب عدالة" المحامي الدكتور احمد ابو الخير والمستشار القانون الدولي المحامي ايمن حمد
للتواصل والاستفسارات
+4924333070939
4924333075140+
يمكنك زيارة موقع الرسمي من هنا