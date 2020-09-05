من درر السلف ....الحلقة رقم 79

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد :قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :الزِّنَا : مِنْ الْكَبَائِرِ ..وَأَمَّا النَّظَرُ وَالْمُبَاشَرَةُ : فَاللَّمَمُ مِنْهَا مَغْفُورٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ..فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى النَّظَرِ ؛ أَوْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ : صَارَ كَبِيرَةً ..وَقَدْ يَكُونُ الْإِصْرَارُ عَلَى ذَلِكَ : أَعْظَمَ مِنْ قَلِيلِ الْفَوَاحِشِ ..فَإِنَّ دَوَامَ النَّظَرِ بِالشَّهْوَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْعِشْقِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ : قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ بِكَثِيرِ مِنْ فَسَادِ زِنَا لَا إصْرَارَ عَلَيْهِ . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 293 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :أُمُورُ النَّاسِ تَسْتَقِيمُ فِي الدُّنْيَا مَعَ الْعَدْلِ الَّذِي فِيهِ الِاشْتِرَاكُ فِي أَنْوَاعِ الْإِثْمِ : أَكْثَرُ مِمَّا تَسْتَقِيمُ مَعَ الظُّلْمِ فِي الْحُقُوقِ ..وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِكْ : فِي إثْمٍ ..وَلِهَذَا قِيلَ :إنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً : وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً ..وَيُقَالُ :الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكُفْرِ : وَلَا تَدُومُ مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْلَامِ . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ...