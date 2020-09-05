من درر السلف ....الحلقة رقم 79

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :

الزِّنَا : مِنْ الْكَبَائِرِ ..
وَأَمَّا النَّظَرُ وَالْمُبَاشَرَةُ : فَاللَّمَمُ مِنْهَا مَغْفُورٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ..
فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى النَّظَرِ ؛ أَوْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ : صَارَ كَبِيرَةً ..
وَقَدْ يَكُونُ الْإِصْرَارُ عَلَى ذَلِكَ : أَعْظَمَ مِنْ قَلِيلِ الْفَوَاحِشِ ..
فَإِنَّ دَوَامَ النَّظَرِ بِالشَّهْوَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْعِشْقِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ : قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ بِكَثِيرِ مِنْ فَسَادِ زِنَا لَا إصْرَارَ عَلَيْهِ . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 293 ... 🌾🌾🌾


🥀 وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :

أُمُورُ النَّاسِ تَسْتَقِيمُ فِي الدُّنْيَا مَعَ الْعَدْلِ الَّذِي فِيهِ الِاشْتِرَاكُ فِي أَنْوَاعِ الْإِثْمِ : أَكْثَرُ مِمَّا تَسْتَقِيمُ مَعَ الظُّلْمِ فِي الْحُقُوقِ ..
وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِكْ : فِي إثْمٍ ..
وَلِهَذَا قِيلَ :
إنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً : وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً ..
وَيُقَالُ :
الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكُفْرِ : وَلَا تَدُومُ مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْلَامِ . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ... 🌾🌾🌾
 
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