من درر السلف ...الحلقة رقم 80

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,532
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ محمد علي فركوس /
لا يُعْلَمُ في السُّنَّة المطهَّرةِ مشروعيةُ الدعاءِ للميِّت بعد الدَّفنِ : بالجهر بالدعاء ..
ورفعِ الأيدي وتأمين الناس : على الدعاء ..
ولو كانت أيديهم مرفوعةً : نحوَ القِبلة."
🥀 أنظره / الفتوى رقم / 690 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله بسنده إلى أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي /
جاء رجل إلى عمي أبي زرعة فقال له :
يا أبا زرعة : أنا أبغض معاوية !!!
قال : لم ..
قال : لأنه قاتل علي بن أبي طالب ..
قال :
فقال له عمي :
إن رب معاوية : رب رحيم ..
وخصم معاوية : خصم كريم ..
فأيش دخولك أنت بينهما رضي عنهم أجمعين . ..
🥀 أنظره بتمامه / تاريخ دمشق لابن عساكر ج 59 ورقة / 141 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة العبسي عليه رَحَمَات الله بسند صحيح قال /
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :
الْعَسَلُ شِفَاءٌ : مِنْ كُلِّ دَاءٍ ..
وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ : لِمَا فِي الصُّدُورِ . ..
أنظره / المصنف ج 06 ورقة / 126 رقم الأثر / 30020 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا بُدّ أنٰ تُحرسَ السّنّة : بالحقّ والصّدق والعدل ..
كما لا تُحرسُ : بكذبٍ ولا ظلمٍ ..
فإذا ردَّ الإنسانُ باطلاً بباطلٍ ؛ وقابلَ بدعةً ببدعةٍ : كانَ هذا مما ذمّهُ السّلف والائمّة . ..
🥀 أنظره / درء تعارض العقل والنّقل ج 07 ورقة / 182 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ذكر شيخ الإسلام الحافظ الإمامُ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله في السير عن أَبُو يَعْقُوْب /حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ الخَفَّافُ ..
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُسَامَةَ يَقُوْلُ :
حُكِيَ لَنَا أَنَّ أَحْمَدَ قِيْلَ لَهُ أَيَّامَ المِحْنَةِ :
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ : أَوَلاَ تَرَى الحَقَّ كَيْفَ ظَهرَ عَلَيْهِ البَاطِلُ ؟؟؟
قَالَ : كَلاَّ ..
إِن ظُهورَ البَاطِلِ عَلَى الحَقِّ : أَنْ تَنْتَقِلَ القُلُوْبُ مِنَ الهُدَى إِلَى الضَّلاَلَةِ ..
وَقُلُوْبُنَا بَعْدُ : لاَزمَةٌ لِلْحقِّ . ..
🥀 أنظره / سير أعْلامُ النُبلاء ج 11 وَرَقَة / 238 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top