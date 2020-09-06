من درر السلف ...الحلقة رقم 80

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال الشيخ محمد علي فركوس /
لا يُعْلَمُ في السُّنَّة المطهَّرةِ مشروعيةُ الدعاءِ للميِّت بعد الدَّفنِ : بالجهر بالدعاء ..
ورفعِ الأيدي وتأمين الناس : على الدعاء ..
ولو كانت أيديهم مرفوعةً : نحوَ القِبلة."
أنظره / الفتوى رقم / 690 ...
ومنها ...
وذكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله بسنده إلى أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي /
جاء رجل إلى عمي أبي زرعة فقال له :
يا أبا زرعة : أنا أبغض معاوية !!!
قال : لم ..
قال : لأنه قاتل علي بن أبي طالب ..
قال :
فقال له عمي :
إن رب معاوية : رب رحيم ..
وخصم معاوية : خصم كريم ..
فأيش دخولك أنت بينهما رضي عنهم أجمعين . ..
أنظره بتمامه / تاريخ دمشق لابن عساكر ج 59 ورقة / 141 ...
ومنها ...
وذكر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة العبسي عليه رَحَمَات الله بسند صحيح قال /
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :
الْعَسَلُ شِفَاءٌ : مِنْ كُلِّ دَاءٍ ..
وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ : لِمَا فِي الصُّدُورِ . ..
أنظره / المصنف ج 06 ورقة / 126 رقم الأثر / 30020 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا بُدّ أنٰ تُحرسَ السّنّة : بالحقّ والصّدق والعدل ..
كما لا تُحرسُ : بكذبٍ ولا ظلمٍ ..
فإذا ردَّ الإنسانُ باطلاً بباطلٍ ؛ وقابلَ بدعةً ببدعةٍ : كانَ هذا مما ذمّهُ السّلف والائمّة . ..
أنظره / درء تعارض العقل والنّقل ج 07 ورقة / 182 ...
ومنها ...
ذكر شيخ الإسلام الحافظ الإمامُ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله في السير عن أَبُو يَعْقُوْب /حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ الخَفَّافُ ..
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُسَامَةَ يَقُوْلُ :
حُكِيَ لَنَا أَنَّ أَحْمَدَ قِيْلَ لَهُ أَيَّامَ المِحْنَةِ :
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ : أَوَلاَ تَرَى الحَقَّ كَيْفَ ظَهرَ عَلَيْهِ البَاطِلُ ؟؟؟
قَالَ : كَلاَّ ..
إِن ظُهورَ البَاطِلِ عَلَى الحَقِّ : أَنْ تَنْتَقِلَ القُلُوْبُ مِنَ الهُدَى إِلَى الضَّلاَلَةِ ..
وَقُلُوْبُنَا بَعْدُ : لاَزمَةٌ لِلْحقِّ . ..
أنظره / سير أعْلامُ النُبلاء ج 11 وَرَقَة / 238 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال الشيخ محمد علي فركوس /
لا يُعْلَمُ في السُّنَّة المطهَّرةِ مشروعيةُ الدعاءِ للميِّت بعد الدَّفنِ : بالجهر بالدعاء ..
ورفعِ الأيدي وتأمين الناس : على الدعاء ..
ولو كانت أيديهم مرفوعةً : نحوَ القِبلة."
أنظره / الفتوى رقم / 690 ...
ومنها ...
وذكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله بسنده إلى أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي /
جاء رجل إلى عمي أبي زرعة فقال له :
يا أبا زرعة : أنا أبغض معاوية !!!
قال : لم ..
قال : لأنه قاتل علي بن أبي طالب ..
قال :
فقال له عمي :
إن رب معاوية : رب رحيم ..
وخصم معاوية : خصم كريم ..
فأيش دخولك أنت بينهما رضي عنهم أجمعين . ..
أنظره بتمامه / تاريخ دمشق لابن عساكر ج 59 ورقة / 141 ...
ومنها ...
وذكر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة العبسي عليه رَحَمَات الله بسند صحيح قال /
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :
الْعَسَلُ شِفَاءٌ : مِنْ كُلِّ دَاءٍ ..
وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ : لِمَا فِي الصُّدُورِ . ..
أنظره / المصنف ج 06 ورقة / 126 رقم الأثر / 30020 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا بُدّ أنٰ تُحرسَ السّنّة : بالحقّ والصّدق والعدل ..
كما لا تُحرسُ : بكذبٍ ولا ظلمٍ ..
فإذا ردَّ الإنسانُ باطلاً بباطلٍ ؛ وقابلَ بدعةً ببدعةٍ : كانَ هذا مما ذمّهُ السّلف والائمّة . ..
أنظره / درء تعارض العقل والنّقل ج 07 ورقة / 182 ...
ومنها ...
ذكر شيخ الإسلام الحافظ الإمامُ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله في السير عن أَبُو يَعْقُوْب /حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ الخَفَّافُ ..
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُسَامَةَ يَقُوْلُ :
حُكِيَ لَنَا أَنَّ أَحْمَدَ قِيْلَ لَهُ أَيَّامَ المِحْنَةِ :
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ : أَوَلاَ تَرَى الحَقَّ كَيْفَ ظَهرَ عَلَيْهِ البَاطِلُ ؟؟؟
قَالَ : كَلاَّ ..
إِن ظُهورَ البَاطِلِ عَلَى الحَقِّ : أَنْ تَنْتَقِلَ القُلُوْبُ مِنَ الهُدَى إِلَى الضَّلاَلَةِ ..
وَقُلُوْبُنَا بَعْدُ : لاَزمَةٌ لِلْحقِّ . ..
أنظره / سير أعْلامُ النُبلاء ج 11 وَرَقَة / 238 ...