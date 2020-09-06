من درر السلف ...الحلقة رقم 80

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...قال الشيخ محمد علي فركوس /لا يُعْلَمُ في السُّنَّة المطهَّرةِ مشروعيةُ الدعاءِ للميِّت بعد الدَّفنِ : بالجهر بالدعاء ..ورفعِ الأيدي وتأمين الناس : على الدعاء ..ولو كانت أيديهم مرفوعةً : نحوَ القِبلة."أنظره / الفتوى رقم / 690 ...ومنها ...وذكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله بسنده إلى أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي /جاء رجل إلى عمي أبي زرعة فقال له :يا أبا زرعة : أنا أبغض معاوية !!!قال : لم ..قال : لأنه قاتل علي بن أبي طالب ..قال :فقال له عمي :إن رب معاوية : رب رحيم ..وخصم معاوية : خصم كريم ..فأيش دخولك أنت بينهما رضي عنهم أجمعين . ..أنظره بتمامه / تاريخ دمشق لابن عساكر ج 59 ورقة / 141 ...ومنها ...وذكر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة العبسي عليه رَحَمَات الله بسند صحيح قال /حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :الْعَسَلُ شِفَاءٌ : مِنْ كُلِّ دَاءٍ ..وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ : لِمَا فِي الصُّدُورِ . ..أنظره / المصنف ج 06 ورقة / 126 رقم الأثر / 30020 ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى /لا بُدّ أنٰ تُحرسَ السّنّة : بالحقّ والصّدق والعدل ..كما لا تُحرسُ : بكذبٍ ولا ظلمٍ ..فإذا ردَّ الإنسانُ باطلاً بباطلٍ ؛ وقابلَ بدعةً ببدعةٍ : كانَ هذا مما ذمّهُ السّلف والائمّة . ..أنظره / درء تعارض العقل والنّقل ج 07 ورقة / 182 ...ومنها ...ذكر شيخ الإسلام الحافظ الإمامُ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله في السير عن أَبُو يَعْقُوْب /حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ الخَفَّافُ ..سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُسَامَةَ يَقُوْلُ :حُكِيَ لَنَا أَنَّ أَحْمَدَ قِيْلَ لَهُ أَيَّامَ المِحْنَةِ :يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ : أَوَلاَ تَرَى الحَقَّ كَيْفَ ظَهرَ عَلَيْهِ البَاطِلُ ؟؟؟قَالَ : كَلاَّ ..إِن ظُهورَ البَاطِلِ عَلَى الحَقِّ : أَنْ تَنْتَقِلَ القُلُوْبُ مِنَ الهُدَى إِلَى الضَّلاَلَةِ ..وَقُلُوْبُنَا بَعْدُ : لاَزمَةٌ لِلْحقِّ . ..أنظره / سير أعْلامُ النُبلاء ج 11 وَرَقَة / 238 ...