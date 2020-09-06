مكانة الصلاة وحكمها

تعريف

الصلاة

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مكانة الصلاة في

الإسلام

1- الصلاة الركن الثاني من أركان الإِسلام.

2- الصـلاة أفضـل الأعمـال.

3- الصـلاة فاصل بين الإِسـلام والكفر.

4- الصلاة عمود الإِسلام، فعليها -بعد التوحيد- يُبنى الإِسلام.

فضل الصلاة

حكم الصلاة

على من تجب الصلاة؟

حكم تارك الصلاة

1- تارك الصلاة المُنكِر وجوبها:

2- تارك الصلاة كسلاً:

الصلاة لغة:الدعاء.الصلاة شرعًا:التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليمقال (صلى الله عليه وسلم ):(متفق عليه).قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ):(رواه الترمذي).قال النبي (صلى الله عليه وسلم ):(رواه مسلم).قال النبي (صلى الله عليه وسلم ):(رواه أحمد).1- الصلاة نور لصاحبها، قال (صلى الله عليه وسلم ) :(رواه مسلم).2- الصلاة كفارة للخطايا، قال جل وعلا[هود: 114]، وقال (صلى الله عليه وسلم ) :(متفق عليه).3- الصلاة سبب لدخول الجنة، فقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم ) لربيعة بن كعب -لما سأله المرافقة في الجنة-:(رواه مسلم).الصلوات الخمس واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع:1- الكتاب:قال جل وعلا:[البقرة: 43].2- السنة:قال (صلى الله عليه وسلم ) :. (متفق عليه).- وعن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل النبي (صلى الله عليه وسلم ) عن الإِسلام، فَقَالَ :(متفق عليه).3- الإجماع:فقد أجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة.تجب الصلاة على كل: مسلم، بالغ، عاقل، ذكر أو أنثى.لا يؤمر الكافر بقضاء ما فاته من الصلوات قبل إسلامه؛ لأن الإسلام يمحو ما قبله.يُعلَّمُ إِن كان جاهلاً، فإِن استمر على إِنكاره فهو كافر، مكذب لله ولرسوله ولإِجماع المسلمين.من ترك الصلاة متعمدًا وكسلاً فقد كفر، وعلى ولي الأمر دعوته إِلى الصلاة، وعرض التوبة عليه مدة ثلاثة أيام، فإِن تاب وإِلا قتله مرتدًا؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ) :(رواه الترمذي). وقوله (صلى الله عليه وسلم ) :(رواه مسلم).الصغير يؤمر بالصلاة إِذا بلغ سبع سنين؛ تدريبًا عليها، ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين ضربًا غير موجع. قال (صلى الله عليه وسلم ) :(رواه أبو داود