كيفية الوضوء

فضائل

الوضوء

1- سبب لمحبة الله:

2- علامة لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم )، حيث يأتون يوم القيامة غرًّا مُحجَّلين:

3- تكفير للذنوب والخطايا:

4- رفع للدرجات:

صفة

الوضوء

قال الله جل وعلا:[البقرة: 222].قال النبي (صلى الله عليه وسلم ):(متفق عليه).قال النبي (صلى الله عليه وسلم ):(رواه مسلم).قال النبي (صلى الله عليه وسلم ):(رواه مسلم).1- استحضار النية في القلب.2- التسمية: فيقول: «باسم الله».3- غسل الكفين (ثلاث مرات).4- التسوُّك: ومحله عند المضمضة.5- التمضمض، والاستنشاق، والاستنثار (ثلاث مرات).- والمضمضة: هي إدخال الماء في الفم وتحريكه.- والاستنشاق: هو جذب الماء بالنفس في الأنف.- وتكون المضمضة والاستنشاق بغَرْفة واحدة.- والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف.6- غسل الوجه (ثلاث مرات) مع تخليل اللحية.- وحدّ الوجه: من منابت شعر الرأس إِلى أسفل الذقن طولًا، ومن الأذن إِلى الأذن عرضًا.7- غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك.8- مسح الرأس: ويكون بتبليل اليد بالماء، ثم مسح مقدَّم الرأس إِلى قفاه، ثم الرجوع إِلى مقدَّمه مرة أخرى (مرة واحدة).9- مسح وسط الأذنين بالسبابتين، وظاهرَهما بالإبهامين (مرة واحدة).10- غسل الرجل اليمنى إِلى الكعبين (ثلاث مرات)، ثم اليسرى كذلك.11- الدعاء بعد الفراغ من الوضوء بقول:(رواه مسلم)(رواه الترمذي)(رواه النسائي).