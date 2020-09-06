صفة الصلاة

استقبال

القبلة

وتكبيرة الإحرام

الاستفتاح وقراءة الفاتحة

الركوع والرفع منه

السجود

والرفع منه

التشهد

التسليم

من الأذكار بعد الصلاة

قال :(رواه البخاري).وعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ:(رواه مسلم).- يقف من أراد الصلاة مستقبلاً القبلة، مستشعرًا وقوفه بين يدي الله تعالى، خاشعًا في صلاته.- ثم ينوي بقلبه الصلاة، فالنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها؛ لأن ذلك بدعة، قال :(متفق عليه).- ثم يرفع يديه إِلى حذو منكبيه أو أذنيه، ويقول:(رواه مسلم).- ثم يجعل يده اليمنى على اليسرى (رواه أحمد) تحت صدره، ويقبض اليسرى باليمنى.- يخفض المصلي رأسه، ويجعل نظره إلى مكان سجوده (رواه البخاري) ثم يقول:(رواه مسلم).- ثم يقول بعد ذلك:سرًّا (رواه مسلم).- وبعد ذلك يقرأ الفاتحة (رواه البخاري)، ثم يقوليعني: استجب.- ثم يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة، أو بعض ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، على أن يجهر بالقراءة في الفجر، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء.يرفع المصلي يديه ويكبر راكعًا، ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما، ويسوي ظهره ورأسه، ثم يقول:(رواه الترمذي).ثم يرفع ويقول (إِمام ومنفرد):(رواه الترمذي)، ويقول (الجميع):(رواه الترمذي)، ويستحب أن يضع يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع.- يكبر المصلي ثم يخر ساجدًا، ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتيه، ثم يديه (رواه أبو داود)، ثم جبهته وأنفه، ويبسط كفيه على الأرض بحذاء أذنيه أو كتفيه، ويجعل أصابعهما إِلى جهة القبلة، ويرفع ساعديه [ الساعد: هو ما بين الكف إلى المرفق] عن الأرض، ويباعد عضديه [ العضد: هو ما بين المرفق إلى الكتف] عن جنبيه. (رواه البخاري)، وبطنه عن فخذيه، ويقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثًا، ويكثر من الدعاء في سجوده (رواه مسلم).- ثم يرفع رأسه مكبرًا، ولا يرفع يديه، ويجلس مفترشًا (رواه مسلم) يسراه، ناصبًا يمناه، جاعلاً أصابعها إِلى القبلة، ويجعل يديه على فخذيه مبسوطتين، وأصابعهما للقبلة، ويقول(رواه الترمذي).- ثم يكبر ويسجد الثانية كالأولى.- ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة؛ لحديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه في وصف صلاته أنه(رواه البخاري).- ثم ينهض مكبرًا للركعة الثانية معتمدًا على يديه (رواه البخاري).- ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، لكنه لا يقول دعاء الاستفتاح.- إِذا فرغ المصلي من الركعتين الأوليين جلس للتشهد الأول، مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه، ويجعل يديه على فخذيه، ويبسط اليسرى، ويقبض الخِنصِر[ الخنصر: الإصبع الأخير من اليد، والبنصر: الإصبع الذي يلي الخنصر، والوسطى: الإصبع الذي البنصر، والسبابة: الإصبع الذي يلي الوسطى، والإبهام: الإصبع الذي يلي السبابة] والبِنصِر من اليمنى، ويحلق بالوسطى مع الإِبهام، ويرفع السبابة، ويشير بسبابته عند التشهد، ويرمي ببصره إليها، ويقول:(رواه البخاري).- ثم ينهض مكبرًا -إِن كانت الصلاة أكثر من ركعتين-، ويرفع يديه مع التكبير، ولا يقرأ في الباقي من الركعات إِلا الفاتحة.- ويجلس متوركًا (رواه أبو داود) في التشهد الأخير، والتورك: أن يخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مقعدته، وتكون رجله اليمنى منصوبة، ويقول ما ورد في التشهد الأول ويزيد عليه:(رواه البخاري).- ثم يقول:(رواه البخاري).وفي نهاية الصلاة يسلم المصلي عن يمينه، ويقول:(رواه مسلم)، وعن يساره كذلك.تكبيرة الإِحرامقراءة الفاتحةالركوع والرفع منهالسجود والرفع منهالجلوس بين السجدتينالإفتراشالجلوس للتشهد الأخيرالإشارة بالإصبعالتوركالتسليم(ثلاثا)(رواه مسلم).(رواه البخاري).(رواه مسلم).(ثلاثا وثلاثين)(رواه مسلم).(رواه أبو داوود).- قراءة: آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والفلق، والناس (رواه النسائي).- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.المرأة كالرجل في طريقة الصلاة سواء بسواء.