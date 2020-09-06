تعريف

الأذان

والإقامة

حكم الأذان

والإقامة

1- في حق الجماعة:

2- في حق المنفرد:

الحكمة من الأذان

متى شُرع الأذان وسببه؟

فضل الأذان

شروط صحة الأذان

سنن الأذان

صفة الأذان والإقامة

ما يستحب لمن سمع الأذان

من أحكام الأذان والإقامة

الأذان:الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.الإقامة:الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص.فرض كفاية [ فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإِثم عن الباقين] - للصلوات الخمس المفروضة فقط - في السفر والحضر؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما، قال النبي(صلى الله عليه وسلم) :. (متفق عليه).سنة، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)يَقُولُ:. (رواه النسائي).1- الإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها.2- الحث على صلاة الجماعة.3- تنبيه الغافلين، وتذكير الناسين؛ لأداء الصلاة التي هي من أجلّ النعم.شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وسببه: أنه لما دعت الحاجة إلى وضع علامة يعرف بها الجميع دخول وقت الصلاة، تشاور المسلمون في ذلك، فلما كان من الليل رأى عبد الله بن زيد في المنام رجلاً يحمل ناقوسًا [ الناقوس: هو الجرس] فقال له: «أتبيع هذا الناقوس؟» فقال الرجل: «ماذا تعمل به؟» قال عبد الله: «ندعو به إلى الصلاة». فقال الرجل: «ألا أدلك على ما هو خير منه؟» قال عبد الله: «بلى». فَعَلّمه الأذان المعروف، ثم علمه الإِقامة. (رواه الدارمي).قال عبد الله: فلما أصبحتُ أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فأخبرته بما رأيت، فقال (صلى الله عليه وسلم ) :(رواه أبو داود).1- يشهد للمؤذن عند الله جل وعلا يوم القيامة كل ما يبلغه صوته، قال (صلى الله عليه وسلم ) :(رواه البخاري).2- أن الناس لو يعلمون ما فيه من الفضل لتسابقوا إِليه، قال (صلى الله عليه وسلم ) :(رواه البخاري).1- أن يكون من مسلم، ذكر، عاقل.2- أن يكون مُرَتَّبًا.3- أن يكون متواليًا، ليس بين كلماته فاصل كبير.4- أن يكون عند دخول وقت الصلاة.1- استقبال القبلة.2- طهارة المؤذن من الحدثين.3- الالتفات في الحيعلتين -وهي قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح- يمينًا وشمالاً.4- أن يضع المؤذن إصبعيه السبابتين في أذنيه.5- أن يكون المؤذن ذا صوتٍ حسنٍ قوي.6- ترتيل الأذان، والتأني فيه.يضع أصبعه في أذنيه1- صيغة الأذان:(رواه مسلم).2- صيغة الإقامة:1- أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إِلا عند قوله:(رواه البخاري).2- أن يقول بعد الأذان:(رواه مسلم).3- أن يصلي على النبي بعد الأذان، ثم يقول:(رواه البخاري).4- أن يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة؛ فإن الدعاء حينئذ لا يرد؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ):(رواه أحمد).1- يكتفى بأذان واحد عند جمع صلاتين كالظهر والعصر، ويقام لكل صلاة.2- إذا أقيمت الصلاة، ثم تأخر الابتداء بها، فلا حاجة ثانية لإعادة الإقامة.3- على المؤذن أن يحذر من الغلط في ألفاظ الأذان، ومن ذلك:أ- قول: «آلله آكبر؟» بالاستفهام.ب- قول: «الله أكبار» بألف بعد الباء.ج- قول «الله وأكبر» بزيادة الواو.4- إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الابتداء بنافلة، أما إذا أقيمت وقد بدأ النافلة أكملها إن لم يبق منها إلا قليلٌ، وإلا قطعها -دون سلام- ودخل مع الإمام في الفريضة.5- يصح أذان الصبي المميز.6- يشرع الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم أو نسيان؛ لما ثبت عن النبي -حين نام الصحابة عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس-. (رواه أبو داود).7- لا يخرج من كان في المسجد بعد الأذان إلا لعذر؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ:(رواه أحمد).8- يشرع للمؤذن أن يخفض صوته في الشهادتين، ثم يعيدهما برفع الصوت (التَّرْجِيعُ)؛ لثبوت ذلك في السنة. (رواه أبو داود).1- التلحين في الأذان، والتغنّي فيه، بما يؤدّي إلى تغيير الحروف، والحركات، والسكنات، والنّقص، والزّيادة.2- رفع الصّوت بالصّلاة والسلام على النبي بعد الأذان.3- قول بعضهم عند سماع: ((قد قامت الصّلاة)): ((أقامها الله وأدامها)).- أذان الفجر ..المشروع للفجر أذانان: الأول قبل دخول الوقت، والثاني للإعلام بدخوله لحضور الصلاة، فيشرع في الأذان الأول أن يقول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» مرتين؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ):(رواه أبو داود).عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(رواه البخاري).1- لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حين رأى رجل رجلا يجتاز المسجد خارجا، بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم .2- لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، ولا للعيدين، ولا للاستسقاء، ولا لصلاة الجنازة، ولا للكسوف، إلا أنه يقول في الكسوف: الصلاة جامعة.3- يقول المؤذن في المطر أو البرد الشديد بعد حَيَّ على الفلاح: ألا صلوا في رحالكم.