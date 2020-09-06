مباحات الصلاة ومكروهاتها ومبطلاتها

أولاً: مباحات

الصلاة

ثانيًا: مكروهات الصلاة

ثالثًا:

مبطلات

الصلاة

1- المشي في الصلاة لعلة تحدث شرط عدم الانحراف عن القبلة كفتح باب تجاه القبلة.2- حمل الأطفال في الصلاة.3- قتل الحية والعقرب في الصلاة.4- الالتفات في الصلاة لحاجة.5- البكاء في الصلاة.6- التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.7- الفتح على الإمام.8- الإشارة في الصلاة لرد السلام بالأصبع أو باليد (فيجعل كف يده إلى الأرض وظهرها إلى أعلى).9- الإشارة المفهمة عن المصلي للحاجة تعرض.10- حمد الله تعالى إذا رأى ما يستدعيه.11- البصق والتنخم في الصلاة عن شماله.12- منع المرور بين يدي المصلي.1- دخول المرء في الصلاة وهو مشوش الفكر أو عنده أو أمامه ما يلهيه عن صلاته: كاحتباس البول، أو الغائط، أو الريح، أو حالة جوع أو عطش، أو بحضرة طعام يشتهيه، أو ينظر إِلى شيء يلهيه عن صلاته.2- العبث، وهو فعل ما ينافي الخشوع والاطمئنان في الصلاة مثل: الحركة بدون حاجة، والعبث باللحية والثوب والغترة والساعة، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، ونحو ذلك.3- الالتفات بالوجه في الصلاة لغير حاجة بشرط عدم تحول البدن عن القبلة وإلا بطلت الصلاة.4- التَخَصُّرُ: وهو وَضْعُ الرجل يده على الخاصِرَة، وهي وسط الإنسان المُستَدقّ فوق الوركين؛ لأنه من فعل اليهود.5- تغطية الفم والأنف في الصلاة.6- تشمير الثوب والكم ونحو ذلك.7- كف الشعر وجمعه وضفره للرجال، فيكون شبيهًا بالمكتوف الذي ربط يده خلفه، فإذا سجد لا يسجد شعره معه.8- التنخم تجاه القبلة أو عن يمين المصلي.9- رفع البصر إِلى السماء.10- تغميض العينين إِلا لحاجة.11- افتراش الذراعين في السجود.1- الإِتيان بما ينافي شرطًا من شروط الصلاة؛ كحصول ما يبطل الطهارة، أو تعمد كشف العورة، أو الانحراف عن القبلة بجميع بدنه، أو قطع النيّة.2- تعمد ترك ركن أو واجب في الصلاة.3- العمل الكثير فيها إِذا كان من غير جنس الصلاة، وكان لغير ضرورة؛ كالمشي وكثرة الحركة.4- الضحك والقهقهة.5- الكلام المتعمد.6- الأكل والشرب عمدًا.7- زيادة ركعة أو ركن عمدًا.8- سلام المأموم عمدًا قبل إِمامه.