مباحات الصلاة ومكروهاتها ومبطلاتها

عبدالله مسلم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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- ذكر
أولاً: مباحات الصلاة
1- المشي في الصلاة لعلة تحدث شرط عدم الانحراف عن القبلة كفتح باب تجاه القبلة.
2- حمل الأطفال في الصلاة.
3- قتل الحية والعقرب في الصلاة.
4- الالتفات في الصلاة لحاجة.
5- البكاء في الصلاة.
6- التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
7- الفتح على الإمام.
8- الإشارة في الصلاة لرد السلام بالأصبع أو باليد (فيجعل كف يده إلى الأرض وظهرها إلى أعلى).
9- الإشارة المفهمة عن المصلي للحاجة تعرض.
10- حمد الله تعالى إذا رأى ما يستدعيه.
11- البصق والتنخم في الصلاة عن شماله.
12- منع المرور بين يدي المصلي.
ثانيًا: مكروهات الصلاة
1- دخول المرء في الصلاة وهو مشوش الفكر أو عنده أو أمامه ما يلهيه عن صلاته: كاحتباس البول، أو الغائط، أو الريح، أو حالة جوع أو عطش، أو بحضرة طعام يشتهيه، أو ينظر إِلى شيء يلهيه عن صلاته.
2- العبث، وهو فعل ما ينافي الخشوع والاطمئنان في الصلاة مثل: الحركة بدون حاجة، والعبث باللحية والثوب والغترة والساعة، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، ونحو ذلك.
3- الالتفات بالوجه في الصلاة لغير حاجة بشرط عدم تحول البدن عن القبلة وإلا بطلت الصلاة.
4- التَخَصُّرُ: وهو وَضْعُ الرجل يده على الخاصِرَة، وهي وسط الإنسان المُستَدقّ فوق الوركين؛ لأنه من فعل اليهود.
5- تغطية الفم والأنف في الصلاة.
6- تشمير الثوب والكم ونحو ذلك.
7- كف الشعر وجمعه وضفره للرجال، فيكون شبيهًا بالمكتوف الذي ربط يده خلفه، فإذا سجد لا يسجد شعره معه.
8- التنخم تجاه القبلة أو عن يمين المصلي.
9- رفع البصر إِلى السماء.
10- تغميض العينين إِلا لحاجة.
11- افتراش الذراعين في السجود.
ثالثًا: مبطلات الصلاة
1- الإِتيان بما ينافي شرطًا من شروط الصلاة؛ كحصول ما يبطل الطهارة، أو تعمد كشف العورة، أو الانحراف عن القبلة بجميع بدنه، أو قطع النيّة.
2- تعمد ترك ركن أو واجب في الصلاة.
3- العمل الكثير فيها إِذا كان من غير جنس الصلاة، وكان لغير ضرورة؛ كالمشي وكثرة الحركة.
4- الضحك والقهقهة.
5- الكلام المتعمد.
6- الأكل والشرب عمدًا.
7- زيادة ركعة أو ركن عمدًا.
8- سلام المأموم عمدًا قبل إِمامه.
1- المشي في الصلاة لعلة تحدث شرط عدم الانحراف عن القبلة كفتح باب تجاه القبلة.
2- حمل الأطفال في الصلاة.
3- قتل الحية والعقرب في الصلاة.
4- الالتفات في الصلاة لحاجة.
5- البكاء في الصلاة.
6- التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
7- الفتح على الإمام.
8- الإشارة في الصلاة لرد السلام بالأصبع أو باليد (فيجعل كف يده إلى الأرض وظهرها إلى أعلى).
9- الإشارة المفهمة عن المصلي للحاجة تعرض.
10- حمد الله تعالى إذا رأى ما يستدعيه.
11- البصق والتنخم في الصلاة عن شماله.
12- منع المرور بين يدي المصلي.
ثانيًا: مكروهات الصلاة
1- دخول المرء في الصلاة وهو مشوش الفكر أو عنده أو أمامه ما يلهيه عن صلاته: كاحتباس البول، أو الغائط، أو الريح، أو حالة جوع أو عطش، أو بحضرة طعام يشتهيه، أو ينظر إِلى شيء يلهيه عن صلاته.
2- العبث، وهو فعل ما ينافي الخشوع والاطمئنان في الصلاة مثل: الحركة بدون حاجة، والعبث باللحية والثوب والغترة والساعة، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، ونحو ذلك.
3- الالتفات بالوجه في الصلاة لغير حاجة بشرط عدم تحول البدن عن القبلة وإلا بطلت الصلاة.
4- التَخَصُّرُ: وهو وَضْعُ الرجل يده على الخاصِرَة، وهي وسط الإنسان المُستَدقّ فوق الوركين؛ لأنه من فعل اليهود.
5- تغطية الفم والأنف في الصلاة.
6- تشمير الثوب والكم ونحو ذلك.
7- كف الشعر وجمعه وضفره للرجال، فيكون شبيهًا بالمكتوف الذي ربط يده خلفه، فإذا سجد لا يسجد شعره معه.
8- التنخم تجاه القبلة أو عن يمين المصلي.
9- رفع البصر إِلى السماء.
10- تغميض العينين إِلا لحاجة.
11- افتراش الذراعين في السجود.
ثالثًا: مبطلات الصلاة
1- الإِتيان بما ينافي شرطًا من شروط الصلاة؛ كحصول ما يبطل الطهارة، أو تعمد كشف العورة، أو الانحراف عن القبلة بجميع بدنه، أو قطع النيّة.
2- تعمد ترك ركن أو واجب في الصلاة.
3- العمل الكثير فيها إِذا كان من غير جنس الصلاة، وكان لغير ضرورة؛ كالمشي وكثرة الحركة.
4- الضحك والقهقهة.
5- الكلام المتعمد.
6- الأكل والشرب عمدًا.
7- زيادة ركعة أو ركن عمدًا.
8- سلام المأموم عمدًا قبل إِمامه.