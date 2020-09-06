أحكام قضاء الحاجة

ما يجب عند قضاء

الحاجة

ما يحرم عند قضاء الحاجة

ما يستحب عند قضاء الحاجة

ما يكره عند قضاء الحاجة

الاستنجاء

والاستجمار

حكم الاستنجاء والاستجمار

الحكمة من الاستنجاء والاستجمار

شروط ما يستجمر به

1- ستر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ):(رواه الترمذي).2- التنزه عن إِصابة النجاسة لثوبه أو بدنه، فإِن أصابه شيء غسله؛ لما ثبت أن رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) مَرَّ عَلى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ (صلى الله عليه وسلم ):(رواه أبو داود).3- الاستنجاء أو الاستجمار؛ لحديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال:(متفق عليه).1- استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء، وأما في البنيان فالأفضل ترك ذلك؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ):(متفق عليه).2- قضاء الحاجة في طرق الناس، وظلِّهم، وأماكن اجتماعهم؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ):(رواه مسلم).3- البول في الماء الثابت الذي لا يجري، كمياه حوض الاستحمام؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ):(متفق عليه).4- يحرم الدخول بالمصحف إِلى الحمام.قضاء الحاجة في طرق الناس1- الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة في الصحراء.2- أن يقول عند دخول الحمام:(متفق عليه).3- تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام، واليمنى عند الخروج منه.4- أن يقول عند الخروج:(رواه أبو داود).قضاء الحاجة في الصحراءالدخول باليسرىالخروج باليمنىثبت أن البول في الماء الراكد يؤدي إلى مرض ((البلهارسيا)) الذي يحدث نتيجة لعامل مُمْرِض هو نوع من الديدان يسمى بـ ((منشقة الجسم الدموية)) (الطب النبوي في ضوء العلم الحديث، «غياث الأحمد»).1- الكلام حال قضاء الحاجة، أو مخاطبة الآخرين إلا لحاجة؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنه(رواه مسلم).‏2- الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى، إِلا أن يخاف عليه السرقة ونحوها.3- مس الفرج باليد اليمنى، أو الاستنجاء، أو الاستجمار بها؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ):(متفق عليه).4- البول في الشقوق والجحور؛ لئلا تضرّه دوابُّ أو يضرهاالكلام حال قضاء الحاجةدخول الحمام بشيء عليه ذكر اللهالبول في الجحوردخول الحمام بالمصحفإذا أمن الرجل رشاش البول جاز له البول قائما؛ ذلك لحديث ‏حذيفة (رضى الله عنه) أنه ‏‏قال:(رواه البخاري).قال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إليَّ وقائمًا مباح.الاستنجاءإزالة أثر الخارج من القبل أو الدبر بالماء الطهور.الاستجمارإزالة أثر الخارج من القبل أو الدبر بالحجارة ونحوها.يشرع الاستنجاء؛ لحديث أنس بن مالك ضى الله عنه أنه قال:(متفق عليه).ويجوز الاكتفاء بالاستجمار وحده بشرطين:1- أن لا يتعدى البول أو الغائط الموضع المعتاد لخروجه، وإلا لا بد عندها من استعمال الماء.2- أن يكون الاستجمار بثلاث مسحات فصاعدًا؛ حتى يحصل تنظيف القُبُل أو الدبر من أثر النجاسة.1- التطهر، وإزالة النجاسة.2- النظافة، والبعد عن مسببات الأمراض.- لا يُستنجى من خروج الريح.- الاستنجاء أفضل من الاستجمار؛ لأنه أنقى وأطهر.أ - أن يكون طاهرا، فلا يصح بنجس.ب - أن يكون مباحًا، فلا يصح بمحرم.ج - أن يكون منظِّفًا لموضع النجاسة.د - أن لا يكون عظمًا ولا روثًا، قال سلمان الفارسي رضى الله عنه:(رواه مسلم).هـ - أن لا يكون شيئًا محترمًا كالطعام، أو ورق كُتِبَ فيه شيءٌ محترم.ومما يجوز الاستجمار به: الحجارة الطاهرة، والمناديل، والورق النظيف، والقماش.الاستجمار بالعظمالاستجمار بالقماشالاستجمار بالطعامالاستجمار بالمناديلالاستجمار بالورقالاستجمار بالحجارةلا يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم ):(رواه مسلم).