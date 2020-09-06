إعلان عن وظيفة شاغرة في عدالة: باحث/ة قانوني/ة

كريم يونس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
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- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
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يعلن مكتب عدالة - المركز القانوني للابحاث في الجريمه السيبريه عن
حاجته لباحث /ة قانوني/ة في مجالات الحقوق الاقتصادية،القانون الدولي
إعلان عن وظيفة شاغرة
باحث/ة قانوني/ة
نسبة الوظيفة: (75-100) ٪
مكان العمل: مكتب عدالة في فرانكفورت – المانيا
أخر موعد لتقديم الطلبات: 10 سبتمبر 2020 / بدء العمل: اوكتوبر 2020
يعلن مكتب عدالة - المركز القانوني في المانيا وسويسرا عن حاجته لباحث /ة قانوني/ة في مجالات الحقوق الاقتصادية، التربوية والاجتماعية.
سيعمل الباحث القانوني في جمع البيانات في مجالات الاسترجاع، البحث، الشؤون البنكيه، وعقود الشركات وغيرها من المواضيع لاستخدامها في القضايا المقدمة للمحاكم، و وخاصة أمام المرافعة الدولية ، ومختلف وسائل الإعلام.
بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وموقع مكتب عدالة الإلكتروني.
المسؤوليات:
• العمل مع طاقم عدالة لتحديد الاحتياجات وبناء خطة بحثية للحالات المستهدفة والمنشورات بما في ذلك أوراق البيانات، وبناء وتطوير موارد موقع عدالة ومنتجات الملتيميديا
• جمع معلومات وتحليل الجريمه السيبريه والبيانات وإنشاء مجموعات بيانات لدعم الحجج القانونيه
• إجراء المقابلات والبحوث الميدانية حسب الحاجة لاستوفاء الادله
• كتابة المذكرات القانونيه البحثيه والبيانات والتقارير والعمل مع الطاقم لتجهيز الرسومات المعلوماتية (infographics)
المؤهلات المطلوبة:
• الالتزام بأهداف عدالة.
• لقب أكاديمي في الحقوق مع افضلية لمن يملك خلفية في الإقتصاد والإحصائيات
• مهارات ممتازة بالكتابة وطلاقة في اللغات العربية، المانيه والإنجليزية
• تجربة وخبرة مهنية لسنتين أو أكثر
• القدرة على المبادرة، الدقة في التفاصيل، الالتزام بالوقت، والعمل ضمن فريق
• أفضلية لمن يملك مهارات في استخدام برامج الحاسوب وقواعد البيانات
يتوجب على المهتمين/ات إرسال سيره ذاتية مرفقة بخطاب تعريفي إلى البريد الإلكتروني jobs@adalla.org
يرجى كتابة الاسم وعنوان الوظيفة في سطر الموضوع. سيتم دعوة المرشحين/ات الملائمين لإجراء مقابلة وإجراء اختبار كتابي.
لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال بفتحيه حسين، مديرة مكتب عدالة، هاتف:
للتواصل والاستفسارات
+4924333070939
4924333075140+
support@adalla.org
يمكنك زيارة موقع الرسمي من هنا
حاجته لباحث /ة قانوني/ة في مجالات الحقوق الاقتصادية،القانون الدولي
إعلان عن وظيفة شاغرة
باحث/ة قانوني/ة
نسبة الوظيفة: (75-100) ٪
مكان العمل: مكتب عدالة في فرانكفورت – المانيا
أخر موعد لتقديم الطلبات: 10 سبتمبر 2020 / بدء العمل: اوكتوبر 2020
يعلن مكتب عدالة - المركز القانوني في المانيا وسويسرا عن حاجته لباحث /ة قانوني/ة في مجالات الحقوق الاقتصادية، التربوية والاجتماعية.
سيعمل الباحث القانوني في جمع البيانات في مجالات الاسترجاع، البحث، الشؤون البنكيه، وعقود الشركات وغيرها من المواضيع لاستخدامها في القضايا المقدمة للمحاكم، و وخاصة أمام المرافعة الدولية ، ومختلف وسائل الإعلام.
بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وموقع مكتب عدالة الإلكتروني.
المسؤوليات:
• العمل مع طاقم عدالة لتحديد الاحتياجات وبناء خطة بحثية للحالات المستهدفة والمنشورات بما في ذلك أوراق البيانات، وبناء وتطوير موارد موقع عدالة ومنتجات الملتيميديا
• جمع معلومات وتحليل الجريمه السيبريه والبيانات وإنشاء مجموعات بيانات لدعم الحجج القانونيه
• إجراء المقابلات والبحوث الميدانية حسب الحاجة لاستوفاء الادله
• كتابة المذكرات القانونيه البحثيه والبيانات والتقارير والعمل مع الطاقم لتجهيز الرسومات المعلوماتية (infographics)
المؤهلات المطلوبة:
• الالتزام بأهداف عدالة.
• لقب أكاديمي في الحقوق مع افضلية لمن يملك خلفية في الإقتصاد والإحصائيات
• مهارات ممتازة بالكتابة وطلاقة في اللغات العربية، المانيه والإنجليزية
• تجربة وخبرة مهنية لسنتين أو أكثر
• القدرة على المبادرة، الدقة في التفاصيل، الالتزام بالوقت، والعمل ضمن فريق
• أفضلية لمن يملك مهارات في استخدام برامج الحاسوب وقواعد البيانات
يتوجب على المهتمين/ات إرسال سيره ذاتية مرفقة بخطاب تعريفي إلى البريد الإلكتروني jobs@adalla.org
يرجى كتابة الاسم وعنوان الوظيفة في سطر الموضوع. سيتم دعوة المرشحين/ات الملائمين لإجراء مقابلة وإجراء اختبار كتابي.
لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال بفتحيه حسين، مديرة مكتب عدالة، هاتف:
للتواصل والاستفسارات
+4924333070939
4924333075140+
support@adalla.org
يمكنك زيارة موقع الرسمي من هنا