من درر السلف ...الحلقة رقم 81

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ( حُسن الخُلُق مع الله ) ..

🥀 ومن درر العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى قال :

أمَّا حُسن الخُلُق مع الله : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقَدَرًا ..
وتلقِّي ذلك : بالانشراح وعدمِ التضجُّر ..
وعدمِ : الأسى والحزن ..
فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه : رضي بذلك واستسلم وصبر ..
وقال بلسانه وقلبه : رضيتُ بالله ربًّا ..
وإذا حكم الله عليه بحكمٍ شرعيٍّ : رضي واستسلم ؛ وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدرٍ منشرح ؛ ونفسٍ مطمئنَّةٍ ..
فهذا : حسنُ الخُلُق مع الله عزَّ وجلَّ . ..

🥀 أنظره : شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 556 ... 🌾🌾🌾


📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ( صفات القلب السليم ) ..

🥀 قال العلاّمة السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى :

والقلب السليم معناه : الذي سَلِم من الشرك والشكِّ ؛ ومحبَّة الشرِّ والإصرار على البدعة والذنوب ..
ويَلزم من سلامته ممَّا ذُكر اتِّصافُه بأضدادها من : الإخلاص ..
والعلم ..
واليقين ..
ومحبَّة الخير ؛ وتزيينه في قلبه ..
وأن تكون إرادتُه ومحبَّته : تابعةً لمحبَّة الله ..
وهواه : تابعًا لِما جاء عن الله . ..

🥀 أنظره كتابه المُمْتع : تيسير الكريم الرحمن ورقة / 593 ... 🌾🌾🌾
 
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