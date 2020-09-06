من درر السلف ...الحلقة رقم 81

الحَمْدُ لله ...( حُسن الخُلُق مع الله ) ..ومن درر العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى قال :أمَّا حُسن الخُلُق مع الله : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقَدَرًا ..وتلقِّي ذلك : بالانشراح وعدمِ التضجُّر ..وعدمِ : الأسى والحزن ..فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه : رضي بذلك واستسلم وصبر ..وقال بلسانه وقلبه : رضيتُ بالله ربًّا ..وإذا حكم الله عليه بحكمٍ شرعيٍّ : رضي واستسلم ؛ وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدرٍ منشرح ؛ ونفسٍ مطمئنَّةٍ ..فهذا : حسنُ الخُلُق مع الله عزَّ وجلَّ . ..أنظره : شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 556 ...الحَمْدُ لله ...( صفات القلب السليم ) ..قال العلاّمة السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى :والقلب السليم معناه : الذي سَلِم من الشرك والشكِّ ؛ ومحبَّة الشرِّ والإصرار على البدعة والذنوب ..ويَلزم من سلامته ممَّا ذُكر اتِّصافُه بأضدادها من : الإخلاص ..والعلم ..واليقين ..ومحبَّة الخير ؛ وتزيينه في قلبه ..وأن تكون إرادتُه ومحبَّته : تابعةً لمحبَّة الله ..وهواه : تابعًا لِما جاء عن الله . ..أنظره كتابه المُمْتع : تيسير الكريم الرحمن ورقة / 593 ...