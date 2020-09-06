من درر السلف ...الحلقة رقم 81

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
( حُسن الخُلُق مع الله ) ..
ومن درر العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
أمَّا حُسن الخُلُق مع الله : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقَدَرًا ..
وتلقِّي ذلك : بالانشراح وعدمِ التضجُّر ..
وعدمِ : الأسى والحزن ..
فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه : رضي بذلك واستسلم وصبر ..
وقال بلسانه وقلبه : رضيتُ بالله ربًّا ..
وإذا حكم الله عليه بحكمٍ شرعيٍّ : رضي واستسلم ؛ وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدرٍ منشرح ؛ ونفسٍ مطمئنَّةٍ ..
فهذا : حسنُ الخُلُق مع الله عزَّ وجلَّ . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 556 ...
الحَمْدُ لله ...
( صفات القلب السليم ) ..
قال العلاّمة السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
والقلب السليم معناه : الذي سَلِم من الشرك والشكِّ ؛ ومحبَّة الشرِّ والإصرار على البدعة والذنوب ..
ويَلزم من سلامته ممَّا ذُكر اتِّصافُه بأضدادها من : الإخلاص ..
والعلم ..
واليقين ..
ومحبَّة الخير ؛ وتزيينه في قلبه ..
وأن تكون إرادتُه ومحبَّته : تابعةً لمحبَّة الله ..
وهواه : تابعًا لِما جاء عن الله . ..
أنظره كتابه المُمْتع : تيسير الكريم الرحمن ورقة / 593 ...
( حُسن الخُلُق مع الله ) ..
ومن درر العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
أمَّا حُسن الخُلُق مع الله : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقَدَرًا ..
وتلقِّي ذلك : بالانشراح وعدمِ التضجُّر ..
وعدمِ : الأسى والحزن ..
فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه : رضي بذلك واستسلم وصبر ..
وقال بلسانه وقلبه : رضيتُ بالله ربًّا ..
وإذا حكم الله عليه بحكمٍ شرعيٍّ : رضي واستسلم ؛ وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدرٍ منشرح ؛ ونفسٍ مطمئنَّةٍ ..
فهذا : حسنُ الخُلُق مع الله عزَّ وجلَّ . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 556 ...
الحَمْدُ لله ...
( صفات القلب السليم ) ..
قال العلاّمة السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
والقلب السليم معناه : الذي سَلِم من الشرك والشكِّ ؛ ومحبَّة الشرِّ والإصرار على البدعة والذنوب ..
ويَلزم من سلامته ممَّا ذُكر اتِّصافُه بأضدادها من : الإخلاص ..
والعلم ..
واليقين ..
ومحبَّة الخير ؛ وتزيينه في قلبه ..
وأن تكون إرادتُه ومحبَّته : تابعةً لمحبَّة الله ..
وهواه : تابعًا لِما جاء عن الله . ..
أنظره كتابه المُمْتع : تيسير الكريم الرحمن ورقة / 593 ...