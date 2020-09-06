من درر السلف.....الحلقة رقم 82

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
{ أساس الإصِلاح } ..
قال علاّمة الجزائر الإمام عبد الحميد ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى :
لن يَصلُح المسلمون : حتَّى يصلح علماؤهم ..
فإنما العلماء مِن الأمَّة : بمثابة القلب ..
إذا صلح : صلح الجسدُ كلُّه ..
وإذا فسد : فسد الجسدُ كلُّه ..
وصلاحُ المسلمين إنما هو : بفقههم الإسلامَ وعملِهم به ..
وإنما يصل إليهم هذا : على يد علمائهم ..
فإذا كان علماؤهم أهلَ جمودٍ في العلم ؛ وابتداعٍ في العمل : فكذلك المسلمون يكونون ..
فإذا أرَدْنا إصلاحَ المسلمين : فَلِنُصْلِحْ علماءَهم ..
ولن يصلح العلماء إلَّا : إذا صلح تعليمُهم ..
فالتعليم : هو الذي يطبع المتعلِّمَ بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته ؛ وما يستقبل مِن عمله لنفسه وغيره ..
فإذا أرَدْنا أن نُصلح العلماءَ : فلْنُصْلِحِ التعليم ..
ونعني بالتعليم : التعليمَ الذي يكون به المسلم عالمًا من علماءِ الإسلامِ ؛ يأخذ عنه الناس دينَهم ؛ ويقتدون به فيه ..
ولن يصلح هذا التعليم إلَّا :
إذا رجَعْنا به للتعليم النبويِّ في : شكله وموضوعه في مادَّته وصورته فيما كان يعلِّم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ؛ وفي صورة تعليمه . ..
أنظره : آثار الإمام ابن باديس ج 04 ورقة / 78 ...
{ أساس الإصِلاح } ..
قال علاّمة الجزائر الإمام عبد الحميد ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى :
لن يَصلُح المسلمون : حتَّى يصلح علماؤهم ..
فإنما العلماء مِن الأمَّة : بمثابة القلب ..
إذا صلح : صلح الجسدُ كلُّه ..
وإذا فسد : فسد الجسدُ كلُّه ..
وصلاحُ المسلمين إنما هو : بفقههم الإسلامَ وعملِهم به ..
وإنما يصل إليهم هذا : على يد علمائهم ..
فإذا كان علماؤهم أهلَ جمودٍ في العلم ؛ وابتداعٍ في العمل : فكذلك المسلمون يكونون ..
فإذا أرَدْنا إصلاحَ المسلمين : فَلِنُصْلِحْ علماءَهم ..
ولن يصلح العلماء إلَّا : إذا صلح تعليمُهم ..
فالتعليم : هو الذي يطبع المتعلِّمَ بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته ؛ وما يستقبل مِن عمله لنفسه وغيره ..
فإذا أرَدْنا أن نُصلح العلماءَ : فلْنُصْلِحِ التعليم ..
ونعني بالتعليم : التعليمَ الذي يكون به المسلم عالمًا من علماءِ الإسلامِ ؛ يأخذ عنه الناس دينَهم ؛ ويقتدون به فيه ..
ولن يصلح هذا التعليم إلَّا :
إذا رجَعْنا به للتعليم النبويِّ في : شكله وموضوعه في مادَّته وصورته فيما كان يعلِّم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ؛ وفي صورة تعليمه . ..
أنظره : آثار الإمام ابن باديس ج 04 ورقة / 78 ...