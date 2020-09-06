من درر السلف.....الحلقة رقم 82

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,559
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 { أساس الإصِلاح } ..

🥀 قال علاّمة الجزائر الإمام عبد الحميد ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى :

لن يَصلُح المسلمون : حتَّى يصلح علماؤهم ..
فإنما العلماء مِن الأمَّة : بمثابة القلب ..
إذا صلح : صلح الجسدُ كلُّه ..
وإذا فسد : فسد الجسدُ كلُّه ..
وصلاحُ المسلمين إنما هو : بفقههم الإسلامَ وعملِهم به ..
وإنما يصل إليهم هذا : على يد علمائهم ..
فإذا كان علماؤهم أهلَ جمودٍ في العلم ؛ وابتداعٍ في العمل : فكذلك المسلمون يكونون ..
فإذا أرَدْنا إصلاحَ المسلمين : فَلِنُصْلِحْ علماءَهم ..
ولن يصلح العلماء إلَّا : إذا صلح تعليمُهم ..
فالتعليم : هو الذي يطبع المتعلِّمَ بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته ؛ وما يستقبل مِن عمله لنفسه وغيره ..
فإذا أرَدْنا أن نُصلح العلماءَ : فلْنُصْلِحِ التعليم ..
ونعني بالتعليم : التعليمَ الذي يكون به المسلم عالمًا من علماءِ الإسلامِ ؛ يأخذ عنه الناس دينَهم ؛ ويقتدون به فيه ..
ولن يصلح هذا التعليم إلَّا :
إذا رجَعْنا به للتعليم النبويِّ في : شكله وموضوعه في مادَّته وصورته فيما كان يعلِّم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ؛ وفي صورة تعليمه . ..

🥀 أنظره : آثار الإمام ابن باديس ج 04 ورقة / 78 ... 🌾🌾🌾
 
M

MARYTA

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
191
النقاط
521
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
بارك الله فيك على الافادة
متميز كعادتك ومبدع (y)
في انتضار المزيد
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top