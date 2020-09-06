من درر السلف.....الحلقة رقم 82

الحَمْدُ لله ...{ أساس الإصِلاح } ..قال علاّمة الجزائر الإمام عبد الحميد ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى :لن يَصلُح المسلمون : حتَّى يصلح علماؤهم ..فإنما العلماء مِن الأمَّة : بمثابة القلب ..إذا صلح : صلح الجسدُ كلُّه ..وإذا فسد : فسد الجسدُ كلُّه ..وصلاحُ المسلمين إنما هو : بفقههم الإسلامَ وعملِهم به ..وإنما يصل إليهم هذا : على يد علمائهم ..فإذا كان علماؤهم أهلَ جمودٍ في العلم ؛ وابتداعٍ في العمل : فكذلك المسلمون يكونون ..فإذا أرَدْنا إصلاحَ المسلمين : فَلِنُصْلِحْ علماءَهم ..ولن يصلح العلماء إلَّا : إذا صلح تعليمُهم ..فالتعليم : هو الذي يطبع المتعلِّمَ بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته ؛ وما يستقبل مِن عمله لنفسه وغيره ..فإذا أرَدْنا أن نُصلح العلماءَ : فلْنُصْلِحِ التعليم ..ونعني بالتعليم : التعليمَ الذي يكون به المسلم عالمًا من علماءِ الإسلامِ ؛ يأخذ عنه الناس دينَهم ؛ ويقتدون به فيه ..ولن يصلح هذا التعليم إلَّا :إذا رجَعْنا به للتعليم النبويِّ في : شكله وموضوعه في مادَّته وصورته فيما كان يعلِّم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ؛ وفي صورة تعليمه . ..أنظره : آثار الإمام ابن باديس ج 04 ورقة / 78 ...