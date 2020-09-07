من درر السلف ....الحلقة رقم 83

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومنَ الفَوائد والدُرر ...
مِنها ...
قَال الحَافظ الإِمام زَينُ الدِين ابنُ رَجب الحَنبليّ عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى /
أفضل الأعمال : سَلَامة الصَّدر من أنواع الشَّحْناء كلِّها ..
وأفضلها : السَّلَامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطَّعن على سلف الأمَّة ..
وبغضهم والحقد عليهم ..
واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ..
ثمَّ يلي ذلك سَلَامة القلب من الشَّحْناء لعموم : المسلمين ..
وإرادة الخير لهم ..
ونصيحتهم ..
وأن يحبَّ لهم ما يحبُّ لنفسه ..
وقد وصف الله تعالى المؤمنين عمومًا بأنَّهم يقولون : ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) . ..
أنْظُرهُ / لطَائف المعَارف وَرَقَة / 139 ...
ومنهَا ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
المؤمن : غِرٌّ كريم ..
والفاجر : خبٌّ لئيم . ..
رواه أبوداود وغيره حسنه العلاّمة الألبانى عليه رَحَمَات الله فى صحيح الجامع برقم : 6653 . .. قال الحافظ عبد الرؤوف المناويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
المؤمن غِرٌّ /
أي : يغُرُّه كلُّ أحد ..
و يغُرُّه : كلُّ شيء ..
ولا يعرف : الشَّرَّ ..
وليس : بذي مَكْر ولا فطنة للشَّرِّ ..
فهو يَنْخَدع : لسَلَامة صَدْره ..
وحسن : ظنِّه ..
وينخَدع : لانقياده ولينه . ..
كريم /
أي : شريف الأخلاق . ..
والفاجر /
أي : الفاسق ..
خبٌّ لئيم /
أي : جريء ..
فيسعى في الأرض : بالفساد ..
فالمؤمن المحمود : من كان طبعه الغَرَارة وقلَّة الفِطْنة للشَّرِّ ..
وترك البحث عنه ؛ وليس ذلك منه جهلًا ..
والفاجر من عادته : الخُبث والدَّهاء والتَّوغل في معرفة الشَّرِّ ؛ وليس ذا منه عقلًا . ..
أنظرهُ / الفيضُ القدير ج 06 ورقة / 254 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تَعَالَى عليه /
فَالْقَلْبُ السَّلِيمُ الْمَحْمُودُ : هُوَ الَّذِي يُرِيدُ الْخَيْرَ لَا الشَّرَّ ..
وَكَمَالُ ذَلِكَ : بِأَنْ يَعْرِفَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ..
فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ : فَذَاكَ نَقْصٌ فِيهِ لَا يُمْدَحُ بِهِ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 05 ورقة / 264 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي /
لَا يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا إذَا كَانَ : حَقُودًا حَسُودًا ..
مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا ..
وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ : أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرَحْمَتِهِ . ..
أنظرهُ / أحْكام القُرآن ج 03 ورقة / 459 ...
ومنَ الفَوائد والدُرر ...
مِنها ...
قَال الحَافظ الإِمام زَينُ الدِين ابنُ رَجب الحَنبليّ عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى /
أفضل الأعمال : سَلَامة الصَّدر من أنواع الشَّحْناء كلِّها ..
وأفضلها : السَّلَامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطَّعن على سلف الأمَّة ..
وبغضهم والحقد عليهم ..
واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ..
ثمَّ يلي ذلك سَلَامة القلب من الشَّحْناء لعموم : المسلمين ..
وإرادة الخير لهم ..
ونصيحتهم ..
وأن يحبَّ لهم ما يحبُّ لنفسه ..
وقد وصف الله تعالى المؤمنين عمومًا بأنَّهم يقولون : ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) . ..
أنْظُرهُ / لطَائف المعَارف وَرَقَة / 139 ...
ومنهَا ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
المؤمن : غِرٌّ كريم ..
والفاجر : خبٌّ لئيم . ..
رواه أبوداود وغيره حسنه العلاّمة الألبانى عليه رَحَمَات الله فى صحيح الجامع برقم : 6653 . .. قال الحافظ عبد الرؤوف المناويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
المؤمن غِرٌّ /
أي : يغُرُّه كلُّ أحد ..
و يغُرُّه : كلُّ شيء ..
ولا يعرف : الشَّرَّ ..
وليس : بذي مَكْر ولا فطنة للشَّرِّ ..
فهو يَنْخَدع : لسَلَامة صَدْره ..
وحسن : ظنِّه ..
وينخَدع : لانقياده ولينه . ..
كريم /
أي : شريف الأخلاق . ..
والفاجر /
أي : الفاسق ..
خبٌّ لئيم /
أي : جريء ..
فيسعى في الأرض : بالفساد ..
فالمؤمن المحمود : من كان طبعه الغَرَارة وقلَّة الفِطْنة للشَّرِّ ..
وترك البحث عنه ؛ وليس ذلك منه جهلًا ..
والفاجر من عادته : الخُبث والدَّهاء والتَّوغل في معرفة الشَّرِّ ؛ وليس ذا منه عقلًا . ..
أنظرهُ / الفيضُ القدير ج 06 ورقة / 254 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تَعَالَى عليه /
فَالْقَلْبُ السَّلِيمُ الْمَحْمُودُ : هُوَ الَّذِي يُرِيدُ الْخَيْرَ لَا الشَّرَّ ..
وَكَمَالُ ذَلِكَ : بِأَنْ يَعْرِفَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ..
فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ : فَذَاكَ نَقْصٌ فِيهِ لَا يُمْدَحُ بِهِ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 05 ورقة / 264 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي /
لَا يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا إذَا كَانَ : حَقُودًا حَسُودًا ..
مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا ..
وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ : أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرَحْمَتِهِ . ..
أنظرهُ / أحْكام القُرآن ج 03 ورقة / 459 ...