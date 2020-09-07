من درر السلف ....الحلقة رقم 83

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ الفَوائد والدُرر ...

🥀🥀 مِنها ...
قَال الحَافظ الإِمام زَينُ الدِين ابنُ رَجب الحَنبليّ عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى /
أفضل الأعمال : سَلَامة الصَّدر من أنواع الشَّحْناء كلِّها ..
وأفضلها : السَّلَامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطَّعن على سلف الأمَّة ..
وبغضهم والحقد عليهم ..
واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ..
ثمَّ يلي ذلك سَلَامة القلب من الشَّحْناء لعموم : المسلمين ..
وإرادة الخير لهم ..
ونصيحتهم ..
وأن يحبَّ لهم ما يحبُّ لنفسه ..
وقد وصف الله تعالى المؤمنين عمومًا بأنَّهم يقولون : ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) . ..
🥀 أنْظُرهُ / لطَائف المعَارف وَرَقَة / 139 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنهَا ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
المؤمن : غِرٌّ كريم ..
والفاجر : خبٌّ لئيم . ..
رواه أبوداود وغيره حسنه العلاّمة الألبانى عليه رَحَمَات الله فى صحيح الجامع برقم : 6653 . .. 🥀 قال الحافظ عبد الرؤوف المناويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
المؤمن غِرٌّ /
أي : يغُرُّه كلُّ أحد ..
و يغُرُّه : كلُّ شيء ..
ولا يعرف : الشَّرَّ ..
وليس : بذي مَكْر ولا فطنة للشَّرِّ ..
فهو يَنْخَدع : لسَلَامة صَدْره ..
وحسن : ظنِّه ..
وينخَدع : لانقياده ولينه . ..
كريم /
أي : شريف الأخلاق . ..
والفاجر /
أي : الفاسق ..
خبٌّ لئيم /
أي : جريء ..
فيسعى في الأرض : بالفساد ..
فالمؤمن المحمود : من كان طبعه الغَرَارة وقلَّة الفِطْنة للشَّرِّ ..
وترك البحث عنه ؛ وليس ذلك منه جهلًا ..
والفاجر من عادته : الخُبث والدَّهاء والتَّوغل في معرفة الشَّرِّ ؛ وليس ذا منه عقلًا . ..
🥀 أنظرهُ / الفيضُ القدير ج 06 ورقة / 254 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تَعَالَى عليه /
فَالْقَلْبُ السَّلِيمُ الْمَحْمُودُ : هُوَ الَّذِي يُرِيدُ الْخَيْرَ لَا الشَّرَّ ..
وَكَمَالُ ذَلِكَ : بِأَنْ يَعْرِفَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ..
فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ : فَذَاكَ نَقْصٌ فِيهِ لَا يُمْدَحُ بِهِ . ..
🥀 أنظرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 05 ورقة / 264 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي /
لَا يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا إذَا كَانَ : حَقُودًا حَسُودًا ..
مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا ..
وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ : أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرَحْمَتِهِ . ..
🥀 أنظرهُ / أحْكام القُرآن ج 03 ورقة / 459 ... 🌾🌾🌾
 
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