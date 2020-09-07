من درر السلف ....الحلقة رقم 83

الحَمْدُ لله ...ومنَ الفَوائد والدُرر ...مِنها ...قَال الحَافظ الإِمام زَينُ الدِين ابنُ رَجب الحَنبليّ عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى /أفضل الأعمال : سَلَامة الصَّدر من أنواع الشَّحْناء كلِّها ..وأفضلها : السَّلَامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطَّعن على سلف الأمَّة ..وبغضهم والحقد عليهم ..واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ..ثمَّ يلي ذلك سَلَامة القلب من الشَّحْناء لعموم : المسلمين ..وإرادة الخير لهم ..ونصيحتهم ..وأن يحبَّ لهم ما يحبُّ لنفسه ..وقد وصف الله تعالى المؤمنين عمومًا بأنَّهم يقولون : ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) . ..أنْظُرهُ / لطَائف المعَارف وَرَقَة / 139 ...ومنهَا ...عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :المؤمن : غِرٌّ كريم ..والفاجر : خبٌّ لئيم . ..رواه أبوداود وغيره حسنه العلاّمة الألبانى عليه رَحَمَات الله فى صحيح الجامع برقم : 6653 . ..قال الحافظ عبد الرؤوف المناويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /المؤمن غِرٌّ /أي : يغُرُّه كلُّ أحد ..و يغُرُّه : كلُّ شيء ..ولا يعرف : الشَّرَّ ..وليس : بذي مَكْر ولا فطنة للشَّرِّ ..فهو يَنْخَدع : لسَلَامة صَدْره ..وحسن : ظنِّه ..وينخَدع : لانقياده ولينه . ..كريم /أي : شريف الأخلاق . ..والفاجر /أي : الفاسق ..خبٌّ لئيم /أي : جريء ..فيسعى في الأرض : بالفساد ..فالمؤمن المحمود : من كان طبعه الغَرَارة وقلَّة الفِطْنة للشَّرِّ ..وترك البحث عنه ؛ وليس ذلك منه جهلًا ..والفاجر من عادته : الخُبث والدَّهاء والتَّوغل في معرفة الشَّرِّ ؛ وليس ذا منه عقلًا . ..أنظرهُ / الفيضُ القدير ج 06 ورقة / 254 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تَعَالَى عليه /فَالْقَلْبُ السَّلِيمُ الْمَحْمُودُ : هُوَ الَّذِي يُرِيدُ الْخَيْرَ لَا الشَّرَّ ..وَكَمَالُ ذَلِكَ : بِأَنْ يَعْرِفَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ..فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ : فَذَاكَ نَقْصٌ فِيهِ لَا يُمْدَحُ بِهِ . ..أنظرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 05 ورقة / 264 ...ومنها ...وقال العلاّمة محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي /لَا يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا إذَا كَانَ : حَقُودًا حَسُودًا ..مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا ..وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ : أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ..وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرَحْمَتِهِ . ..أنظرهُ / أحْكام القُرآن ج 03 ورقة / 459 ...