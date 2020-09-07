ما هو الهيروين وكيف يتم استخراجه

اسراءماجد
:: عضو منتسِب ::
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الهيروين هو من اكثر المخدرات المنتشرة حول العالم تم تصنيعه في قديم الزمن فقد وقع الكثيرون في فخ ادمان الهيروين فهو يتم استخراج الهيروين من مادة المورفين التييتم اخذه من زهرة الخشخاش وهو مخدر قوي للجهاز العصبى المركزى و يسبب ادمانا نفسيا وجسديا شديدا تم تصنيع الهيروين لاهداف طبية منها داء السل والالام الحادة الناتجة عن احتشاء عضلة القلب وبما فى ذلك تسكين آلام المرحلة الاخيرة من مرض السرطان وغيرها من الامراض الاخرى، لينقلب الوضع بعد ذلك لانفجار سريع فى تعاطى الكثير من الاشخاص حول العالم لمخدر الهيروين وكما نعرف فأن الفئة الكبرى هم فئة (خد جرب) وتبدأ التجربة ويشعر الشخص بالسعادة الكبرى التى لم يحصل عليها من قبل ومرة تلى الاخرى والاخرى حتى يصل الأمر الإدمان وعدم القدرة على تخليص الجسم من تلك المادة التى سيطرت على الجسم والنفس والتى تحتاج الى علاج ادمان الهيروين ومن أشهر الأسماء المتداولة لمخدر الهيروين ( البيسة - الحلوة - البودرة - الأبيض - فانيليا - سماك - سوكاج - سودة بلابل) لتصل نسبة احتياج الاشخاص الى تدخل مستشفي علاج ادمان الى ما يزيد عن 9 مليون شخص حول العالم
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