ما هو الهيروين وكيف يتم استخراجه

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اسراءماجد

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الهيروين.jpg

الهيروين هو من اكثر المخدرات المنتشرة حول العالم تم تصنيعه في قديم الزمن فقد وقع الكثيرون في فخ ادمان الهيروين فهو يتم استخراج الهيروين من مادة المورفين التييتم اخذه من زهرة الخشخاش وهو مخدر قوي للجهاز العصبى المركزى و يسبب ادمانا نفسيا وجسديا شديدا تم تصنيع الهيروين لاهداف طبية منها داء السل والالام الحادة الناتجة عن احتشاء عضلة القلب وبما فى ذلك تسكين آلام المرحلة الاخيرة من مرض السرطان وغيرها من الامراض الاخرى، لينقلب الوضع بعد ذلك لانفجار سريع فى تعاطى الكثير من الاشخاص حول العالم لمخدر الهيروين وكما نعرف فأن الفئة الكبرى هم فئة (خد جرب) وتبدأ التجربة ويشعر الشخص بالسعادة الكبرى التى لم يحصل عليها من قبل ومرة تلى الاخرى والاخرى حتى يصل الأمر الإدمان وعدم القدرة على تخليص الجسم من تلك المادة التى سيطرت على الجسم والنفس والتى تحتاج الى علاج ادمان الهيروين ومن أشهر الأسماء المتداولة لمخدر الهيروين ( البيسة - الحلوة - البودرة - الأبيض - فانيليا - سماك - سوكاج - سودة بلابل) لتصل نسبة احتياج الاشخاص الى تدخل مستشفي علاج ادمان الى ما يزيد عن 9 مليون شخص حول العالم
 

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إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
هذا سم قاتل و من المخدرات الذي ابتلي بها كثير من الشباب
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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