من درر السلف ....الحلقة رقم 84

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد : قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم :مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا : فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ..فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَبِلِسَانِهِ ..فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَبِقَلْبِهِ ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . ..وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ :لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَان : مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَل . ..فَإِنَّ مُرَادَهُ : أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا الْإِنْكَارِ مَا يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يَفْعَلَهُ الْمُؤْمِنُ ..بَلْ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ : آخِرُ حُدُودِ الْإِيمَانِ ..لَيْسَ مُرَادُهُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ..وَلِهَذَا قَالَ : لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ . ..فَجَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ ..وَكُلٌّ مِنْهُمْ : فَعَلَ الْإِيمَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ ..لَكِنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا كَانَ أَقْدَرَهُمْ : كَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْمَلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الثَّانِي ..وَكَانَ مَا يَجِبُ عَلَى الثَّانِي : أَكْمَلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ ..وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ : يَتَفَاضَلُونَ فِي الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِمْ مَعَ بُلُوغِ الْخِطَابِ إلَيْهِمْ كُلِّهِمْ . ..أنْظُرْهُ : مَجمُوع الفَتاوَى ج 07 / 428 ...