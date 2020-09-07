من درر السلف ....الحلقة رقم 84

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد : قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا : فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ..
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَبِلِسَانِهِ ..
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَبِقَلْبِهِ ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . ..
وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ :
لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَان : مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَل . ..
فَإِنَّ مُرَادَهُ : أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا الْإِنْكَارِ مَا يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يَفْعَلَهُ الْمُؤْمِنُ ..
بَلْ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ : آخِرُ حُدُودِ الْإِيمَانِ ..
لَيْسَ مُرَادُهُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ..
وَلِهَذَا قَالَ : لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ . ..
فَجَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ ..
وَكُلٌّ مِنْهُمْ : فَعَلَ الْإِيمَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ ..
لَكِنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا كَانَ أَقْدَرَهُمْ : كَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْمَلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الثَّانِي ..
وَكَانَ مَا يَجِبُ عَلَى الثَّانِي : أَكْمَلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ ..
وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ : يَتَفَاضَلُونَ فِي الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِمْ مَعَ بُلُوغِ الْخِطَابِ إلَيْهِمْ كُلِّهِمْ . ..
أنْظُرْهُ : مَجمُوع الفَتاوَى ج 07 / 428 ...
ومن الفوائد : قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا : فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ..
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَبِلِسَانِهِ ..
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَبِقَلْبِهِ ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . ..
وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ :
لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَان : مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَل . ..
فَإِنَّ مُرَادَهُ : أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا الْإِنْكَارِ مَا يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يَفْعَلَهُ الْمُؤْمِنُ ..
بَلْ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ : آخِرُ حُدُودِ الْإِيمَانِ ..
لَيْسَ مُرَادُهُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ..
وَلِهَذَا قَالَ : لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ . ..
فَجَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ ..
وَكُلٌّ مِنْهُمْ : فَعَلَ الْإِيمَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ ..
لَكِنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا كَانَ أَقْدَرَهُمْ : كَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْمَلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الثَّانِي ..
وَكَانَ مَا يَجِبُ عَلَى الثَّانِي : أَكْمَلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ ..
وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ : يَتَفَاضَلُونَ فِي الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِمْ مَعَ بُلُوغِ الْخِطَابِ إلَيْهِمْ كُلِّهِمْ . ..
أنْظُرْهُ : مَجمُوع الفَتاوَى ج 07 / 428 ...