من درر السلف ....الحلقة رقم 85

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,570
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :

وإذا كان الكفرُ والفسوقُ والعصيانُ سبب الشر والعدوان : فقد يذنب الرجل أو الطائفة ؛ ويسكت آخرون عن الأمر والنهي ..
فيكون ذلك : من ذنوبهم ..
وينكر عليهم آخرون : إنكارًا منهيًّا عنه ..
فيكون ذلك : من ذنوبهم ..
فيحصل : التفرق والاختلاف والشر ..
وهذا من أعظم الفتن والشرور : قديمًا وحديثًا ..
إذ الإنسان : ظلوم جهول ..
والظلم والجهل : أنواع ..
فيكون ظلم الأول وجهله : من نوع ..
وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما : من نوع آخر وآخر ..
ومن تدبر الفتن الواقعة : رأى سببها ذلك . ..

🥀 أنظره : الإستقامة ج 02 ورقة / 241 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومن درره أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى قال :

قَالَ تَعَالَى : ( ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) ..
فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ : التواصي بِالصَّبْرِ وَالْمَرْحَمَةِ ..
والنَّاسُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ :
مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : صَبْرٌ بِقَسْوَةِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : رَحْمَةٌ بِجَزَعِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : الْقَسْوَةُ وَالْجَزَعُ ..
وَالْمُؤْمِنُ الْمَحْمُودُ : الَّذِي يَصْبِرُ عَلَى مَا يُصِيبُهُ ؛ وَيَرْحَمُ النَّاسَ ...

🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 47 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top