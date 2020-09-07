من درر السلف ....الحلقة رقم 85

الحَمْدُ لله ...ومن درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :وإذا كان الكفرُ والفسوقُ والعصيانُ سبب الشر والعدوان : فقد يذنب الرجل أو الطائفة ؛ ويسكت آخرون عن الأمر والنهي ..فيكون ذلك : من ذنوبهم ..وينكر عليهم آخرون : إنكارًا منهيًّا عنه ..فيكون ذلك : من ذنوبهم ..فيحصل : التفرق والاختلاف والشر ..وهذا من أعظم الفتن والشرور : قديمًا وحديثًا ..إذ الإنسان : ظلوم جهول ..والظلم والجهل : أنواع ..فيكون ظلم الأول وجهله : من نوع ..وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما : من نوع آخر وآخر ..ومن تدبر الفتن الواقعة : رأى سببها ذلك . ..أنظره : الإستقامة ج 02 ورقة / 241 ...ومن درره أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى قال :قَالَ تَعَالَى : ( ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) ..فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ : التواصي بِالصَّبْرِ وَالْمَرْحَمَةِ ..والنَّاسُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ :مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : صَبْرٌ بِقَسْوَةِ ..وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : رَحْمَةٌ بِجَزَعِ ..وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : الْقَسْوَةُ وَالْجَزَعُ ..وَالْمُؤْمِنُ الْمَحْمُودُ : الَّذِي يَصْبِرُ عَلَى مَا يُصِيبُهُ ؛ وَيَرْحَمُ النَّاسَ ...أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 47 ...