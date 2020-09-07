من درر السلف ....الحلقة رقم 85

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
وإذا كان الكفرُ والفسوقُ والعصيانُ سبب الشر والعدوان : فقد يذنب الرجل أو الطائفة ؛ ويسكت آخرون عن الأمر والنهي ..
فيكون ذلك : من ذنوبهم ..
وينكر عليهم آخرون : إنكارًا منهيًّا عنه ..
فيكون ذلك : من ذنوبهم ..
فيحصل : التفرق والاختلاف والشر ..
وهذا من أعظم الفتن والشرور : قديمًا وحديثًا ..
إذ الإنسان : ظلوم جهول ..
والظلم والجهل : أنواع ..
فيكون ظلم الأول وجهله : من نوع ..
وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما : من نوع آخر وآخر ..
ومن تدبر الفتن الواقعة : رأى سببها ذلك . ..
أنظره : الإستقامة ج 02 ورقة / 241 ...
ومن درره أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
قَالَ تَعَالَى : ( ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) ..
فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ : التواصي بِالصَّبْرِ وَالْمَرْحَمَةِ ..
والنَّاسُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ :
مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : صَبْرٌ بِقَسْوَةِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : رَحْمَةٌ بِجَزَعِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : الْقَسْوَةُ وَالْجَزَعُ ..
وَالْمُؤْمِنُ الْمَحْمُودُ : الَّذِي يَصْبِرُ عَلَى مَا يُصِيبُهُ ؛ وَيَرْحَمُ النَّاسَ ...
أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 47 ...
ومن درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
وإذا كان الكفرُ والفسوقُ والعصيانُ سبب الشر والعدوان : فقد يذنب الرجل أو الطائفة ؛ ويسكت آخرون عن الأمر والنهي ..
فيكون ذلك : من ذنوبهم ..
وينكر عليهم آخرون : إنكارًا منهيًّا عنه ..
فيكون ذلك : من ذنوبهم ..
فيحصل : التفرق والاختلاف والشر ..
وهذا من أعظم الفتن والشرور : قديمًا وحديثًا ..
إذ الإنسان : ظلوم جهول ..
والظلم والجهل : أنواع ..
فيكون ظلم الأول وجهله : من نوع ..
وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما : من نوع آخر وآخر ..
ومن تدبر الفتن الواقعة : رأى سببها ذلك . ..
أنظره : الإستقامة ج 02 ورقة / 241 ...
ومن درره أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
قَالَ تَعَالَى : ( ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) ..
فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ : التواصي بِالصَّبْرِ وَالْمَرْحَمَةِ ..
والنَّاسُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ :
مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : صَبْرٌ بِقَسْوَةِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : رَحْمَةٌ بِجَزَعِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِيهِ : الْقَسْوَةُ وَالْجَزَعُ ..
وَالْمُؤْمِنُ الْمَحْمُودُ : الَّذِي يَصْبِرُ عَلَى مَا يُصِيبُهُ ؛ وَيَرْحَمُ النَّاسَ ...
أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 47 ...