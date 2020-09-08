من درر السلف ....الحلقة رقم 86

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المَسَائل والدُرر المُفيدة ...منها ...قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَالْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ لَا تَكُونُ صَالِحَةً مَقْبُولَةً : إلَّا بِتَوَسُّطِ عَمَلِ الْقَلْبِ ..فَإِنَّ الْقَلْبَ : مَلِكٌ وَالْأَعْضَاءُ جُنُودُهُ ..فَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ : خَبُثَتْ جُنُودُهُ ..وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . ..وَكَذَلِكَ أَعْمَالُ الْقَلْبِ : لَا بُدَّ أَنْ تُؤَثِّرَ فِي عَمَلِ الْجَسَدِ ..وَإِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ هُوَ الْأَوْجَبُ ؛ سَوَاءٌ سُمِّيَ بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا ؛ فَقَدْ يَكُونُ مَا يُسَمَّى بَاطِنًا : أَوَجَبَ ..مِثْلُ تَرْكِ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِ : فَإِنَّهُ أَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَوَافِلِ الصِّيَامِ ..وَقَدْ يَكُونُ مِمَّا سُمِّيَ ظَاهِرًا أَفْضَلَ : مِثْلُ قِيَامِ اللَّيْلِ ..فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ : تَرْكِ بَعْضِ الْخَوَاطِرِ الَّتِي تَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ مِنْ جِنْسِ الْغِبْطَةِ وَنَحْوِهَا ..وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَمَلِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ : يُعِينُ الْآخَرَ ..وَالصَّلَاةُ : تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ..وَتُورِثُ : الْخُشُوعَ ..وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْآثَارِ الْعَظِيمَةِ ..هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَالصَّدَقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..أنظرهُ / المجموع ج 11 ورقة / 381 - 382 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تحت حديث :من سلك طريقًا يلتمس فيه علماً : سهل الله له به طريقاً إلى الجنة /قال /وَالطَّرِيق الَّتِي يسلكها إلى الْجنَّة جَزَاء على سلوكه فِي الدُّنْيَا : طَرِيق الْعلم الموصلة الى رضَا ربه . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 63 ...ومنها ...و قال العلاّمة القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى /{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ..( فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ ) ..وَهُوَ : بِالسَّلَامِ ..وَصِفَتُهُ / مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :كُنْت فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ ..إذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ قَالَ : اسْتَأْذَنْت عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَرَجَعْت !!!قَالَ : مَا مَنَعَك ؟؟؟قُلْت : اسْتَأْذَنْت ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْت ..وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ : فَلْيَرْجِعْ . ..فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ..أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟؟؟قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ : وَاَللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَك إلَّا أَصْغَرُنَا ..فَكُنْت أَصْغَرَهُمْ ..فَقُمْت مَعَهُ فَأَخْبَرْت عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ . ..وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ..وَحِكْمَةُ التَّعْدَادِ فِي الِاسْتِئْذَانِ أَنَّ الْأُولَى : اسْتِعْلَامٌ ..وَالثَّانِيَةُ : تَأْكِيدٌ ..وَالثَّالِثَةُ : إعْذَارٌ ..وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الِاسْتِئْنَاسَ : هُوَ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ..وَيَكُونُ قَوْلُهُر: ﴿ وَتُسَلِّمُوا ﴾ تَفْسِيرًا لِلِاسْتِئْذَانِ ..وَقَدْ اخْتَرْنَا قَوْلَ ابْنِ قُتَيْبَةَ . ..أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 370 - 371 ...