من درر السلف ....الحلقة رقم 86

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ المَسَائل والدُرر المُفيدة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ لَا تَكُونُ صَالِحَةً مَقْبُولَةً : إلَّا بِتَوَسُّطِ عَمَلِ الْقَلْبِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ : مَلِكٌ وَالْأَعْضَاءُ جُنُودُهُ ..
فَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ : خَبُثَتْ جُنُودُهُ ..
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . ..
وَكَذَلِكَ أَعْمَالُ الْقَلْبِ : لَا بُدَّ أَنْ تُؤَثِّرَ فِي عَمَلِ الْجَسَدِ ..
وَإِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ هُوَ الْأَوْجَبُ ؛ سَوَاءٌ سُمِّيَ بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا ؛ فَقَدْ يَكُونُ مَا يُسَمَّى بَاطِنًا : أَوَجَبَ ..
مِثْلُ تَرْكِ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِ : فَإِنَّهُ أَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَوَافِلِ الصِّيَامِ ..
وَقَدْ يَكُونُ مِمَّا سُمِّيَ ظَاهِرًا أَفْضَلَ : مِثْلُ قِيَامِ اللَّيْلِ ..
فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ : تَرْكِ بَعْضِ الْخَوَاطِرِ الَّتِي تَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ مِنْ جِنْسِ الْغِبْطَةِ وَنَحْوِهَا ..
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَمَلِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ : يُعِينُ الْآخَرَ ..
وَالصَّلَاةُ : تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ..
وَتُورِثُ : الْخُشُوعَ ..
وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْآثَارِ الْعَظِيمَةِ ..
هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَالصَّدَقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أنظرهُ / المجموع ج 11 ورقة / 381 - 382 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تحت حديث :
من سلك طريقًا يلتمس فيه علماً : سهل الله له به طريقاً إلى الجنة /
قال /
وَالطَّرِيق الَّتِي يسلكها إلى الْجنَّة جَزَاء على سلوكه فِي الدُّنْيَا : طَرِيق الْعلم الموصلة الى رضَا ربه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 63 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى /
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ..
( فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ ) ..
وَهُوَ : بِالسَّلَامِ ..
وَصِفَتُهُ / مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :
كُنْت فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ ..
إذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ قَالَ : اسْتَأْذَنْت عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَرَجَعْت !!!
قَالَ : مَا مَنَعَك ؟؟؟
قُلْت : اسْتَأْذَنْت ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْت ..
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ : فَلْيَرْجِعْ . ..
فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ..
أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟؟؟
قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ : وَاَللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَك إلَّا أَصْغَرُنَا ..
فَكُنْت أَصْغَرَهُمْ ..
فَقُمْت مَعَهُ فَأَخْبَرْت عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ . ..
وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ..
وَحِكْمَةُ التَّعْدَادِ فِي الِاسْتِئْذَانِ أَنَّ الْأُولَى : اسْتِعْلَامٌ ..
وَالثَّانِيَةُ : تَأْكِيدٌ ..
وَالثَّالِثَةُ : إعْذَارٌ ..
وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الِاسْتِئْنَاسَ : هُوَ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ..
وَيَكُونُ قَوْلُهُر: ﴿ وَتُسَلِّمُوا ﴾ تَفْسِيرًا لِلِاسْتِئْذَانِ ..
وَقَدْ اخْتَرْنَا قَوْلَ ابْنِ قُتَيْبَةَ . ..
أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 370 - 371 ...
ومِنَ المَسَائل والدُرر المُفيدة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ لَا تَكُونُ صَالِحَةً مَقْبُولَةً : إلَّا بِتَوَسُّطِ عَمَلِ الْقَلْبِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ : مَلِكٌ وَالْأَعْضَاءُ جُنُودُهُ ..
فَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ : خَبُثَتْ جُنُودُهُ ..
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . ..
وَكَذَلِكَ أَعْمَالُ الْقَلْبِ : لَا بُدَّ أَنْ تُؤَثِّرَ فِي عَمَلِ الْجَسَدِ ..
وَإِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ هُوَ الْأَوْجَبُ ؛ سَوَاءٌ سُمِّيَ بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا ؛ فَقَدْ يَكُونُ مَا يُسَمَّى بَاطِنًا : أَوَجَبَ ..
مِثْلُ تَرْكِ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِ : فَإِنَّهُ أَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَوَافِلِ الصِّيَامِ ..
وَقَدْ يَكُونُ مِمَّا سُمِّيَ ظَاهِرًا أَفْضَلَ : مِثْلُ قِيَامِ اللَّيْلِ ..
فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ : تَرْكِ بَعْضِ الْخَوَاطِرِ الَّتِي تَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ مِنْ جِنْسِ الْغِبْطَةِ وَنَحْوِهَا ..
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَمَلِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ : يُعِينُ الْآخَرَ ..
وَالصَّلَاةُ : تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ..
وَتُورِثُ : الْخُشُوعَ ..
وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْآثَارِ الْعَظِيمَةِ ..
هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَالصَّدَقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أنظرهُ / المجموع ج 11 ورقة / 381 - 382 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تحت حديث :
من سلك طريقًا يلتمس فيه علماً : سهل الله له به طريقاً إلى الجنة /
قال /
وَالطَّرِيق الَّتِي يسلكها إلى الْجنَّة جَزَاء على سلوكه فِي الدُّنْيَا : طَرِيق الْعلم الموصلة الى رضَا ربه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 63 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى /
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ..
( فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ ) ..
وَهُوَ : بِالسَّلَامِ ..
وَصِفَتُهُ / مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :
كُنْت فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ ..
إذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ قَالَ : اسْتَأْذَنْت عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَرَجَعْت !!!
قَالَ : مَا مَنَعَك ؟؟؟
قُلْت : اسْتَأْذَنْت ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْت ..
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ : فَلْيَرْجِعْ . ..
فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ..
أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟؟؟
قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ : وَاَللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَك إلَّا أَصْغَرُنَا ..
فَكُنْت أَصْغَرَهُمْ ..
فَقُمْت مَعَهُ فَأَخْبَرْت عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ . ..
وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ..
وَحِكْمَةُ التَّعْدَادِ فِي الِاسْتِئْذَانِ أَنَّ الْأُولَى : اسْتِعْلَامٌ ..
وَالثَّانِيَةُ : تَأْكِيدٌ ..
وَالثَّالِثَةُ : إعْذَارٌ ..
وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الِاسْتِئْنَاسَ : هُوَ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ..
وَيَكُونُ قَوْلُهُر: ﴿ وَتُسَلِّمُوا ﴾ تَفْسِيرًا لِلِاسْتِئْذَانِ ..
وَقَدْ اخْتَرْنَا قَوْلَ ابْنِ قُتَيْبَةَ . ..
أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 370 - 371 ...