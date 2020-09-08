من درر السلف ....الحلقة رقم 86

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,574
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ المَسَائل والدُرر المُفيدة ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ لَا تَكُونُ صَالِحَةً مَقْبُولَةً : إلَّا بِتَوَسُّطِ عَمَلِ الْقَلْبِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ : مَلِكٌ وَالْأَعْضَاءُ جُنُودُهُ ..
فَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ : خَبُثَتْ جُنُودُهُ ..
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . ..
وَكَذَلِكَ أَعْمَالُ الْقَلْبِ : لَا بُدَّ أَنْ تُؤَثِّرَ فِي عَمَلِ الْجَسَدِ ..
وَإِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ هُوَ الْأَوْجَبُ ؛ سَوَاءٌ سُمِّيَ بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا ؛ فَقَدْ يَكُونُ مَا يُسَمَّى بَاطِنًا : أَوَجَبَ ..
مِثْلُ تَرْكِ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِ : فَإِنَّهُ أَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَوَافِلِ الصِّيَامِ ..
وَقَدْ يَكُونُ مِمَّا سُمِّيَ ظَاهِرًا أَفْضَلَ : مِثْلُ قِيَامِ اللَّيْلِ ..
فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ : تَرْكِ بَعْضِ الْخَوَاطِرِ الَّتِي تَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ مِنْ جِنْسِ الْغِبْطَةِ وَنَحْوِهَا ..
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَمَلِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ : يُعِينُ الْآخَرَ ..
وَالصَّلَاةُ : تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ..
وَتُورِثُ : الْخُشُوعَ ..
وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْآثَارِ الْعَظِيمَةِ ..
هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَالصَّدَقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
🥀 أنظرهُ / المجموع ج 11 ورقة / 381 - 382 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تحت حديث :
من سلك طريقًا يلتمس فيه علماً : سهل الله له به طريقاً إلى الجنة /
قال /
وَالطَّرِيق الَّتِي يسلكها إلى الْجنَّة جَزَاء على سلوكه فِي الدُّنْيَا : طَرِيق الْعلم الموصلة الى رضَا ربه . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 63 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى /
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ..
( فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِئْذَانِ ) ..
وَهُوَ : بِالسَّلَامِ ..
وَصِفَتُهُ / مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :
كُنْت فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ ..
إذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ قَالَ : اسْتَأْذَنْت عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَرَجَعْت !!!
قَالَ : مَا مَنَعَك ؟؟؟
قُلْت : اسْتَأْذَنْت ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْت ..
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ : فَلْيَرْجِعْ . ..
فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ..
أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟؟؟
قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ : وَاَللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَك إلَّا أَصْغَرُنَا ..
فَكُنْت أَصْغَرَهُمْ ..
فَقُمْت مَعَهُ فَأَخْبَرْت عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ . ..
وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ..
وَحِكْمَةُ التَّعْدَادِ فِي الِاسْتِئْذَانِ أَنَّ الْأُولَى : اسْتِعْلَامٌ ..
وَالثَّانِيَةُ : تَأْكِيدٌ ..
وَالثَّالِثَةُ : إعْذَارٌ ..
وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الِاسْتِئْنَاسَ : هُوَ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ..
وَيَكُونُ قَوْلُهُر: ﴿ وَتُسَلِّمُوا ﴾ تَفْسِيرًا لِلِاسْتِئْذَانِ ..
وَقَدْ اخْتَرْنَا قَوْلَ ابْنِ قُتَيْبَةَ . ..
🥀 أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 370 - 371 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top