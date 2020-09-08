من درر السلف ....الحلقة رقم 87

الحَمْدُ لله ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تَعَالَى :من لم تسعه السُنةُ حتى تعداها إلى البِدعةِ : مَرقَ من الدين ..ومن أطلق للناس ما لم يُطلقه لهم رسول الله مع وجود المُقتضِي للإطلاقِ : فقد جاء بشريعةٍ ثانيةٍ ..ولم يكن متبعًا للرسولِ : فلينظر امرؤ أين يضع قدمه . ..أنْظرْهُ : الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 77 ...وَقَالَ أيْضًا عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى :المسلمون لا يشك أحدٌ من الأمم أنهم أعظمُ الأُمَمِ : عقولاً وأفهامًا ..وأتمهم : معرفةً وبيانًا ..وأحسنُ : قصدًا وديانةً ؛ وتحريًّا للصدقِ والعدلِ ..وأنهم لم يحصل في النوع الإنساني : أمةٌ أكمل منهم ..ولا ناموسٌ : أكمل من الناموس الذي جاء به نبيهم محمّد ..وحذَّاق الفلاسفة :،معترفون لهم بذلك ..وأنه لم يقرع العالم ناموس أكمل : من هذا الناموس . ..أنظُرْه : الجواب الصحيح ج 03 ورقة / 07 ...