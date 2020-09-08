من درر السلف ....الحلقة رقم 87

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تَعَالَى :
من لم تسعه السُنةُ حتى تعداها إلى البِدعةِ : مَرقَ من الدين ..
ومن أطلق للناس ما لم يُطلقه لهم رسول الله مع وجود المُقتضِي للإطلاقِ : فقد جاء بشريعةٍ ثانيةٍ ..
ولم يكن متبعًا للرسولِ : فلينظر امرؤ أين يضع قدمه . ..
أنْظرْهُ : الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 77 ...
وَقَالَ أيْضًا عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى :
المسلمون لا يشك أحدٌ من الأمم أنهم أعظمُ الأُمَمِ : عقولاً وأفهامًا ..
وأتمهم : معرفةً وبيانًا ..
وأحسنُ : قصدًا وديانةً ؛ وتحريًّا للصدقِ والعدلِ ..
وأنهم لم يحصل في النوع الإنساني : أمةٌ أكمل منهم ..
ولا ناموسٌ : أكمل من الناموس الذي جاء به نبيهم محمّد ..
وحذَّاق الفلاسفة :،معترفون لهم بذلك ..
وأنه لم يقرع العالم ناموس أكمل : من هذا الناموس . ..
أنظُرْه : الجواب الصحيح ج 03 ورقة / 07 ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تَعَالَى :
من لم تسعه السُنةُ حتى تعداها إلى البِدعةِ : مَرقَ من الدين ..
ومن أطلق للناس ما لم يُطلقه لهم رسول الله مع وجود المُقتضِي للإطلاقِ : فقد جاء بشريعةٍ ثانيةٍ ..
ولم يكن متبعًا للرسولِ : فلينظر امرؤ أين يضع قدمه . ..
أنْظرْهُ : الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 77 ...
وَقَالَ أيْضًا عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى :
المسلمون لا يشك أحدٌ من الأمم أنهم أعظمُ الأُمَمِ : عقولاً وأفهامًا ..
وأتمهم : معرفةً وبيانًا ..
وأحسنُ : قصدًا وديانةً ؛ وتحريًّا للصدقِ والعدلِ ..
وأنهم لم يحصل في النوع الإنساني : أمةٌ أكمل منهم ..
ولا ناموسٌ : أكمل من الناموس الذي جاء به نبيهم محمّد ..
وحذَّاق الفلاسفة :،معترفون لهم بذلك ..
وأنه لم يقرع العالم ناموس أكمل : من هذا الناموس . ..
أنظُرْه : الجواب الصحيح ج 03 ورقة / 07 ...