من درر السلف ....الحلقة رقم 87

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تَعَالَى :
من لم تسعه السُنةُ حتى تعداها إلى البِدعةِ : مَرقَ من الدين ..
ومن أطلق للناس ما لم يُطلقه لهم رسول الله مع وجود المُقتضِي للإطلاقِ : فقد جاء بشريعةٍ ثانيةٍ ..
ولم يكن متبعًا للرسولِ : فلينظر امرؤ أين يضع قدمه . ..
🥀 أنْظرْهُ : الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 77 ... 🌾🌾🌾

🥀 وَقَالَ أيْضًا عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى :
المسلمون لا يشك أحدٌ من الأمم أنهم أعظمُ الأُمَمِ : عقولاً وأفهامًا ..
وأتمهم : معرفةً وبيانًا ..
وأحسنُ : قصدًا وديانةً ؛ وتحريًّا للصدقِ والعدلِ ..
وأنهم لم يحصل في النوع الإنساني : أمةٌ أكمل منهم ..
ولا ناموسٌ : أكمل من الناموس الذي جاء به نبيهم محمّد ..
وحذَّاق الفلاسفة :،معترفون لهم بذلك ..
وأنه لم يقرع العالم ناموس أكمل : من هذا الناموس . ..
🥀 أنظُرْه : الجواب الصحيح ج 03 ورقة / 07 ... 🌾🌾🌾
 
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