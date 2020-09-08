من درر السلف ....الحلقة رقم 88

الحَمْدُ لله ...ومنْ دُرر شيخ الإسلام ابن تيمية الإِمام عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى قَال :أَمَّا الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ :السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إلَيْهِ : كُلُّ ضَعِيفٍ وَمَلْهُوفٍ . ..وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ فَإِنَّ الظِّلَّ مُفْتَقِرٌ إلَى آوٍ ..وَهُوَ رَفِيقٌ لَهُ ..مُطَابِقٌ لَهُ نَوْعًا مِنْ الْمُطَابَقَةِ ..وَالْآوِي إلَى الظِّلِّ ؛ الْمُكْتَنِفِ بِالْمُظِلِّ : صَاحِبُ الظِّلِّ ..فَالسُّلْطَانُ : عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ مُفْتَقِرٌ إلَيْهِ ..لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْن ..وَفِيهِ مِنْ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ وَالْحِفْظِ وَالنُّصْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي السُّؤْدُدِ وَالصَّمَدِيَّةِ الَّتِي بِهَا قِوَامُ الْخَلْقِ مَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ظِلَّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ..وَهُوَ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يُصْلِحُ أُمُورَ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ ..فَإِذَا صَلَحَ ذُو السُّلْطَانِ : صَلَحَتْ أُمُورُ النَّاسِ ..وَإِذَا فَسَدَ : فَسَدَتْ بِحَسَبِ فَسَادِهِ ..وَلَا تَفْسُدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ..بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَصَالِحَ ..إذْ هُوَ : ظِلُّ اللَّهِ ..لَكِنَّ الظِّلَّ : تَارَةً يَكُونُ كَامِلًا مَانِعًا مِنْ جَمِيعِ الْأَذَى ..وَتَارَةً : لَا يَمْنَعُ إلَّا بَعْضَ الْأَذَى ..وَأَمَّا إذَا عُدِمَ الظِّلُّ : فَسَدَ الْأَمْرُ . ..أنْظُرهُ : مَجْموع الفَتَاوى ج 35 وَرَقَة / 46 ...حَدِيث : السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إلَيْهِ : كُلُّ ضَعِيفٍ وَمَلْهُوفٍ ...رَواه القُضاعي في مسند الشهاب وسنده لا يصح ..