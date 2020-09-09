من درر السلف .. . الحلقة رقم 89

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان والمسائل العظام ...ومنها ...قال الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَولهِ تَعَالَى /﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ ..قَال /لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ : فِي طَرْحِ عِيَالِهِ وَوَلَدِهِ بِأَرْضٍ مَضْيَعَةٍ اتِّكَالًا عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ..وَاقْتِدَاءً بِفِعْلِ إبْرَاهِيمَ كَمَا تَقُولُ الْغُلَاةُ مِنْ الصُّوفِيَّةِ فِي حَقِيقَةِ التَّوَكُّلِ ..فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ فَعَلَ ذَلِكَ : بِأَمْرِ اللَّهِ لِقَوْلِهَا لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : آللَّهُ أَمَرَك بِهَذَا ؟؟؟قَالَ : نَعَمْ . ..وَلَمَّا كَانَ بِأَمْرٍ مِنْهُ : أَرَادَ تَأْسِيسَ الْحَالِ وَتَمْهِيدَ الْمَقَامِ ..وَخَطَّ الْمَوْضِعَ : لِلْبَيْتِ الْمُحَرَّمِ وَالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ..أَرْسَلَ الْمَلَكَ : فَبَحَثَ بِالْمَاءِ ..وَأَقَامَهُ مَقَامَ : الْغِذَاءِ ..وَلَمْ يَبْقَ مِنْ تِلْكَ الحَال : إلاّ هَذَا الْمِقْدَارُ ..فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَاءُ زَمْزَمَ : لِمَا شُرِبَ لَهُ . ..أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 97 ...ومنها ...وَقَالَ في مَسألةِ ماءِ زَمْرمَ عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى أيضاً ؛ وهذهِ فَائدةٌ جَليّةٌ منهُ قَال /وَقَدْ اجْتَزَأَ بِهِ أَبُو ذَرٍّ : لَيَالِيَ أَقَامَ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ لِقَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَمِعَ مِنْهُ ..قَالَ : حَتَّى سَمِنْت وَتَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي . ..وَكَانَ لَا يَجْتَرِئُ : عَلَى السُّؤَالِ ..وَلَا يُمْكِنُهُ : الظُّهُورُ وَلَا التَّكَشُّفُ ..فَأَغْنَاهُ اللَّهُ : بِمَاءِ زَمْزَمَ عَنْ الْغِذَاءِ ..وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِيهِ : إلَى يَوْمِهِ ذَلِكَ ..وَكَذَلِكَ يَكُونُ : إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهًُ ..وَسَلِمَتْ : طَوِيَّتُهُ ..وَلَمْ يَكُنْ بِهِ : مُكَذِّبًا ..وَلَا شَرِبَهُ : مُجَرِّبًا ..فَإِنَّ اللَّهَ : مَعَ الْمُتَوَكِّلِينَ ..وَهُوَ يَفْضَحُ : الْمُجَرِّبِينَ ..وَلَقَدْ كُنْت بِمَكَّةَ مُقِيمًا فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَكُنْت أَشْرَبُ : مَاءَ زَمْزَمَ كَثِيرًا ..وَكُلَّمَا شَرِبْته : نَوَيْت بِهِ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ ..حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ لِي : بَرَكَتَهُ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَسَّرَهُ لِي مِنْ الْعِلْمِ ..وَنَسِيتُ أَنْ أَشْرَبَهُ : لِلْعَمَلِ ..وَيَا لَيْتَنِي شَرِبْته : لَهُمَا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهِمَا ..وَلَمْ : يُقَدَّرْ ..فَكَانَ صَغْوِي إلَى الْعِلْمِ : أَكْثَرَ مِنْهُ إلَى الْعَمَلِ ..وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْحِفْظَ وَالتَّوْفِيقَ بِرَحْمَتِهِ . ..أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 98 ...ومنها ...وَقَالَ في قَوْلهِ تَعَالَى أيضاً عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ ..قَوْلُهُ : ﴿ لَوَاقِحَ ﴾ ..وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَال :الْأَوَّلُ :تُلْقِحُ : الشَّجَرَ وَالسَّحَابَ ؛ وَجُمِعَتْ عَلَى حَذْفِ الزَّائِدِ ..الثَّانِي :أَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّسَبِ ؛ أَيْ : ذَاتُ لَقْحٍ وَلِقَاحٍ ..الثَّالِثُ :أَنَّ ﴿ لَوَاقِحَ ﴾ : جَمْعُ لَاقِحٍ ..أَيْ : حَامِلٍ ..وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ : لِأَنَّهَا تَحْمِلُ السَّحَابَ ..وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلْجَنُوبِ : لَاقِحٌ وَحَامِلٌ ..وَلِلشِّمَالِ : حَائِلٌ وَعَقِيمٌ ..وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ: ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا ﴾ مَعْنَاهُ : حَمَلَتْ ..وَأَقْوَى الْوَجْهِ فِيهِ : النِّسْبَةُ . ..أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 100 ...