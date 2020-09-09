من درر السلف .. . الحلقة رقم 89

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والمسائل العظام ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَولهِ تَعَالَى /
﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ ..
قَال /
لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ : فِي طَرْحِ عِيَالِهِ وَوَلَدِهِ بِأَرْضٍ مَضْيَعَةٍ اتِّكَالًا عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ..
وَاقْتِدَاءً بِفِعْلِ إبْرَاهِيمَ كَمَا تَقُولُ الْغُلَاةُ مِنْ الصُّوفِيَّةِ فِي حَقِيقَةِ التَّوَكُّلِ ..
فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ فَعَلَ ذَلِكَ : بِأَمْرِ اللَّهِ لِقَوْلِهَا لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : آللَّهُ أَمَرَك بِهَذَا ؟؟؟
قَالَ : نَعَمْ . ..
وَلَمَّا كَانَ بِأَمْرٍ مِنْهُ : أَرَادَ تَأْسِيسَ الْحَالِ وَتَمْهِيدَ الْمَقَامِ ..
وَخَطَّ الْمَوْضِعَ : لِلْبَيْتِ الْمُحَرَّمِ وَالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ..
أَرْسَلَ الْمَلَكَ : فَبَحَثَ بِالْمَاءِ ..
وَأَقَامَهُ مَقَامَ : الْغِذَاءِ ..
وَلَمْ يَبْقَ مِنْ تِلْكَ الحَال : إلاّ هَذَا الْمِقْدَارُ ..
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَاءُ زَمْزَمَ : لِمَا شُرِبَ لَهُ . ..
🥀 أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 97 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ في مَسألةِ ماءِ زَمْرمَ عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى أيضاً ؛ وهذهِ فَائدةٌ جَليّةٌ منهُ قَال /
وَقَدْ اجْتَزَأَ بِهِ أَبُو ذَرٍّ : لَيَالِيَ أَقَامَ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ لِقَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَمِعَ مِنْهُ ..
قَالَ : حَتَّى سَمِنْت وَتَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي . ..
وَكَانَ لَا يَجْتَرِئُ : عَلَى السُّؤَالِ ..
وَلَا يُمْكِنُهُ : الظُّهُورُ وَلَا التَّكَشُّفُ ..
فَأَغْنَاهُ اللَّهُ : بِمَاءِ زَمْزَمَ عَنْ الْغِذَاءِ ..
وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِيهِ : إلَى يَوْمِهِ ذَلِكَ ..
وَكَذَلِكَ يَكُونُ : إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهًُ ..
وَسَلِمَتْ : طَوِيَّتُهُ ..
وَلَمْ يَكُنْ بِهِ : مُكَذِّبًا ..
وَلَا شَرِبَهُ : مُجَرِّبًا ..
فَإِنَّ اللَّهَ : مَعَ الْمُتَوَكِّلِينَ ..
وَهُوَ يَفْضَحُ : الْمُجَرِّبِينَ ..
وَلَقَدْ كُنْت بِمَكَّةَ مُقِيمًا فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَكُنْت أَشْرَبُ : مَاءَ زَمْزَمَ كَثِيرًا ..
وَكُلَّمَا شَرِبْته : نَوَيْت بِهِ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ ..
حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ لِي : بَرَكَتَهُ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَسَّرَهُ لِي مِنْ الْعِلْمِ ..
وَنَسِيتُ أَنْ أَشْرَبَهُ : لِلْعَمَلِ ..
وَيَا لَيْتَنِي شَرِبْته : لَهُمَا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهِمَا ..
وَلَمْ : يُقَدَّرْ ..
فَكَانَ صَغْوِي إلَى الْعِلْمِ : أَكْثَرَ مِنْهُ إلَى الْعَمَلِ ..
وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْحِفْظَ وَالتَّوْفِيقَ بِرَحْمَتِهِ . ..
🥀 أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 98 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ في قَوْلهِ تَعَالَى أيضاً عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ ..
قَوْلُهُ : ﴿ لَوَاقِحَ ﴾ ..
وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَال :
الْأَوَّلُ :
تُلْقِحُ : الشَّجَرَ وَالسَّحَابَ ؛ وَجُمِعَتْ عَلَى حَذْفِ الزَّائِدِ ..
الثَّانِي :
أَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّسَبِ ؛ أَيْ : ذَاتُ لَقْحٍ وَلِقَاحٍ ..
الثَّالِثُ :
أَنَّ ﴿ لَوَاقِحَ ﴾ : جَمْعُ لَاقِحٍ ..
أَيْ : حَامِلٍ ..
وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ : لِأَنَّهَا تَحْمِلُ السَّحَابَ ..
وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلْجَنُوبِ : لَاقِحٌ وَحَامِلٌ ..
وَلِلشِّمَالِ : حَائِلٌ وَعَقِيمٌ ..
وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ: ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا ﴾ مَعْنَاهُ : حَمَلَتْ ..
وَأَقْوَى الْوَجْهِ فِيهِ : النِّسْبَةُ . ..
🥀 أنظرهُ / أحْكَام القُرآن ج 03 وَرَقَة / 100 ... 🌾🌾🌾
 
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