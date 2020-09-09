بدون إجابة دالتكس ايجيبت

reham gamal

reham gamal

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2020
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
32
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى



اكيد زهقت من الإعلانات الكتير عن ماكينات الاكواب ❎ 😩
وكل واحد يقولك انا عندي احسن ماكينه واللي قولك دا صيني ودا الماني ولا يوناني ❎
بس معانا ف شركة #دالتكس_ايجيبت ✅💪💯
مش بس هنوفرلك الماكينه المطلوبه ✖
👈احنا كمان بنوفرلك مشروع متكامل مش مجرد ماكينه ✅
👈معانا هنعملك دراسه جدوي كامله للمشروع ✅
👈كمان هنوفرلك الضمان والصيانه والتدريب ف احد مصانع الشركه قبل ماتستلم ✅
👈غير طبعا التركيب وقطع الغيار والخامات المطلوبه اللي بنوفرهالك من غير ماتلف وتضيع وقت 👌
👌💯 دالتكس ايجيبت الشركة الرائدة فى مجال ماكينات الاكواب الورقية

#تدريب_صيانه_ضمان_علينا
📞 لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على:
002-01001160396
002-01272227795
047-3107078
🏢العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
#اكواب_ورقية
#إبدأ_مشروعك_من_عندنا
#بأقل_التكاليف
#والجوده_العاليه
#سرعه_الاستلام
#بأفضل_جوده
#خليك_مع_اللي_ينجزك
#تجهيزات_المصانع
#خطوط_انتاج_اكواب_ورقيه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top