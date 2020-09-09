reham gamal
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
اكيد زهقت من الإعلانات الكتير عن ماكينات الاكواب
وكل واحد يقولك انا عندي احسن ماكينه واللي قولك دا صيني ودا الماني ولا يوناني
بس معانا ف شركة #دالتكس_ايجيبت
مش بس هنوفرلك الماكينه المطلوبه
احنا كمان بنوفرلك مشروع متكامل مش مجرد ماكينه
معانا هنعملك دراسه جدوي كامله للمشروع
كمان هنوفرلك الضمان والصيانه والتدريب ف احد مصانع الشركه قبل ماتستلم
غير طبعا التركيب وقطع الغيار والخامات المطلوبه اللي بنوفرهالك من غير ماتلف وتضيع وقت
دالتكس ايجيبت الشركة الرائدة فى مجال ماكينات الاكواب الورقية
#تدريب_صيانه_ضمان_علينا
لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على:
002-01001160396
002-01272227795
047-3107078
العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
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