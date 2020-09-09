أحوال العباد في أعمال القلوب

القسم الأول: أهل العبادة البدنية دون أعمال

القلب

القسم الثاني: أهل العمل القلبي بغير عبادة الجوارح الأخرى

هؤولاء صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن الى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والارادات معه. وجعلوا قوة تعبّدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة, والخوف والرجاء والتوكل والانابة ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب اليهم من كثير من التطوعات البدنية، فاعتنوا بأعمال القلوب كالإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والحياء، وقصروا في الأعمال الظاهرة، من كثرة النوافل والصدقة والصلاة والدعوة، فصفوا نفوسهم وزكوها ولم يظهر هذا في اجتهادهم في أعمال الجوارح، وهو قسم غريب إذ أن الطبيعي أن يظهر أثر أعمال القلوب على الجوارح!، وفي الغالب أن هناك أمراض في قلوبهم لم ينتبهوا لها أو لم يعالجوها هي التي منعت الجوارح أن تطيع أو هذه الأمراض هي التي أورثت

القسم الثالث: أهل أعمال الجوارح وأعمال القلوب