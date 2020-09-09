شرح برنامج vpn.surf

lailad
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 ماي 2020
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- morocco
- الجنس
- أنثى
أكيد يواجه مشكل التجسس عبر الشبكات الإلكترونية وأيضا قد تواجه مشاكل كبيرة جدا في إختراق جهازك أو الأيبي الخاص بحاسوبك أو قد يعرف أصحاب المواقع أو المخبرات موقك الجغرافي بكل سهولة وهذا شيء ليس جيد لك،لكن قد تتسأل ماهو الحال لكي أتجاوز هذه الأشياء بطريقة أمنة وأيضا لا تواجه أي مشاكل في التجسس عليك؟
هناك شيء إسمه vpn هو اختصارٌ للمصطلح Virtual Private Network وتعني شبكةً خاصةً افتراضيةً تؤمّن طريقةً تحفظ بها خصوصيّتك أثناء استخدام الإنترنت عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ويعود اختلاف تطبيقات VPN لاختلاف استخداماته، لكن احرص على اختيار مُزوّد VPN تثقُ به لأنه قادرٌ على التجسس على اتصالاتك أو تثبيت البرامج الضّارة على جهازك.
ويقوم على تُشفّر VPN كافة البيانات المُرسلة من الكمبيوتر عبر الإنترنت وتُحوّلها إلى شكلٍ خاصٍ من حُزم البيانات ثم تُرسلها إلى مُخدّم VPN والذي يتمكّن من فكّ التشفير باستخدام مفاتيح رقميةٍ وبالتالي لن يتمكن أحدٌ من قراءة البيانات المرسلة إلا عن طريق تلك المفاتيح.
وهناك برامج يمكن أن تعتمد عليها في إخفاء الهوية الخاصة بك وأشهر المواقع التي قد تجد بها البرنامج المناسب لإخفاء الهوية الخاصة بك هو vpn.surf ويجعل الموقع من خلال البرامج التي يمتلك اتصالك بالإنترنت مُشفّرًا، فعند الدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية على الشبكة أو تحميل بيانات أحد التطبيقات أو حتى تفقُّد البريد الإلكتروني، يُشفّر VPN كل الاتصالات ويرسلها إلى خادمٍ يعمل من قبل مزود VPN نفسه والذي يُرسلها بدوره إلى المكان المقصود.
يعتبر هذا الإجراء مُفيدًا جدًّا للمحافظة على الخصوصية في حال لم يثق المُستخدم بالشبكة التي يستخدمها سواءَ كانت شبكةً لمزوّد خدمة إنترنت أو اتصالًا عن طريق Wi-Fi في مطارٍ أو مقهى. كما يستطيع مُستخدم VPN الاتصال مع شبكةٍ تابعةٍ لإحدى الشركات ليقوم بأعماله عن طريقها، حيث تعتمد الكثير من الشركات على هذه الطريقة للحدّ من دخول موظفيها إلى شبكتها الداخلية من خلال استخدام أسماء مستخدمين VPN وكلمات مرورٍ إضافةً لتشفير اتصالاتهم مع الأجهزة.
و vpn.surf يتميز بعدة خصائص رائعة جدا من بينها:
- وصول غير مقيد ويضمن استخدام VPN.Surf الحرية الكاملة لتصفح موجات الإنترنت دون أي قيود أو عوائق مزعجة.
- يمكن البقاء مجهولا باستخدام VPN.Surf ، وسيتم إخفاء هويتك وموقعك عن الأشخاص الذين يتجسسون ويراقبون أنشطتك عبر الإنترنت.
- من الممكن الوصول إلى مواقع البث المفضلة لديك ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك أثناء السفر وبدون قيود.
بالنسبة لأهم الحسابات المتواجدة عبر الموقع فهي متنوعة وبأرخص الأثمن ويمكن لأي شخص أن يحصل على عدة مميزات من كل خطة عبر البرنامج تبتدأ الخطة من 5 دولار والتي يمكن أن تحصل على 11 دولة وأيضا بالسنبة لسعة التخزين غير محدودة ويمكن أن تتصل من خلال 3 أجهزة وأيضا بالنسبة لهذه الخطة فهي لديك 30 يوم أم الخطة التجارية فهي ثمنها 15 دولار يمكن أن تحصل على ما لا نهاية من الداتا وأيضا 11 مكان و 10 أجهزة يمكن أن تتصل بها في أن واحد وأيضا يمكن الحصول على 100 يوم.
ويمكن أيضا الحصول على الخطة المجانية التي تعد أرخص الخطط عبر الموقع فالخطة المجانية يمكن إستعمال البرنامج مدة 3 أشهر ونفس الممزيات التي ذكرناها في الخطط السابقة وأيضا لديك خطة 4.99 دولار وهي خطة جيدة لكن ليست مقارنة بعض الخطط الاخرى التي ستجد بها ممزيات جيدة مقارنة مع الخطط المجانية.
أما بخصوص الدول فالموقع أو البرامج الخاصة به يمكن أن تجدد حوالي 11 دولة وأيضا 28 مكان وكذلك 28 سرفر متصل من خلال البرنامج الذي يمكن أن تخفي فيه هوتيك الخاصة.
وأكيد الكل قد يسألني على أهم الأجهزة المتواجدة في الموقع والشيء الرائع أنك ستجد الموقع يعتمد على العديد من الأجهزة المختلفة يمكن أن تجد الويندوز وأيضا الماك أوس وأيضا لينكس وكذلك الأندريد وأيضا أوس وأيضا سرفر في بي إن وهذا شيء رائع جدا من الشركة التي توفر لنا خدمات جيدة ومتنوعة.
فالشركة من خلال كل خطة يوفر لنا أشياء مهمة مثال لو أردت إستعمال جهاز windows ستحتاج إلى دفع 5 دولار لكي تستفيد من هذه الخطة لمدة 30 يوم وأيضا لكي العديد من الخصائص في كل خطة على حدة.
و Surf VPN متاح على جميع أجهزتك ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والهواتف الذكية وحتى أجهزة التوجيه. ويعد اتصال الإنترنت الآمن الذي يمكنك الوثوق به ضروريًا للحفاظ على خصوصيتك على الكمبيوتر المحمول في المنزل أو جهازك المحمول على الطريق أو محطة العمل في المكتب
والموقع فهو يعطيك واجهة بسيطة جدا يمكن من خلالها أن تختار أي دولة تريد وتقوم بإخفاء هويتك عن الجميع بشكل بسيط جدا ويمكن إستعمال برنامج في العديد من الأجهزة كما اخبرتكم سابقا وبشكل أمن وأيضا بشكل مشفر جدا.
رابط الموقع
https://vpn.surf
هناك شيء إسمه vpn هو اختصارٌ للمصطلح Virtual Private Network وتعني شبكةً خاصةً افتراضيةً تؤمّن طريقةً تحفظ بها خصوصيّتك أثناء استخدام الإنترنت عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ويعود اختلاف تطبيقات VPN لاختلاف استخداماته، لكن احرص على اختيار مُزوّد VPN تثقُ به لأنه قادرٌ على التجسس على اتصالاتك أو تثبيت البرامج الضّارة على جهازك.
ويقوم على تُشفّر VPN كافة البيانات المُرسلة من الكمبيوتر عبر الإنترنت وتُحوّلها إلى شكلٍ خاصٍ من حُزم البيانات ثم تُرسلها إلى مُخدّم VPN والذي يتمكّن من فكّ التشفير باستخدام مفاتيح رقميةٍ وبالتالي لن يتمكن أحدٌ من قراءة البيانات المرسلة إلا عن طريق تلك المفاتيح.
وهناك برامج يمكن أن تعتمد عليها في إخفاء الهوية الخاصة بك وأشهر المواقع التي قد تجد بها البرنامج المناسب لإخفاء الهوية الخاصة بك هو vpn.surf ويجعل الموقع من خلال البرامج التي يمتلك اتصالك بالإنترنت مُشفّرًا، فعند الدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية على الشبكة أو تحميل بيانات أحد التطبيقات أو حتى تفقُّد البريد الإلكتروني، يُشفّر VPN كل الاتصالات ويرسلها إلى خادمٍ يعمل من قبل مزود VPN نفسه والذي يُرسلها بدوره إلى المكان المقصود.
يعتبر هذا الإجراء مُفيدًا جدًّا للمحافظة على الخصوصية في حال لم يثق المُستخدم بالشبكة التي يستخدمها سواءَ كانت شبكةً لمزوّد خدمة إنترنت أو اتصالًا عن طريق Wi-Fi في مطارٍ أو مقهى. كما يستطيع مُستخدم VPN الاتصال مع شبكةٍ تابعةٍ لإحدى الشركات ليقوم بأعماله عن طريقها، حيث تعتمد الكثير من الشركات على هذه الطريقة للحدّ من دخول موظفيها إلى شبكتها الداخلية من خلال استخدام أسماء مستخدمين VPN وكلمات مرورٍ إضافةً لتشفير اتصالاتهم مع الأجهزة.
و vpn.surf يتميز بعدة خصائص رائعة جدا من بينها:
- وصول غير مقيد ويضمن استخدام VPN.Surf الحرية الكاملة لتصفح موجات الإنترنت دون أي قيود أو عوائق مزعجة.
- يمكن البقاء مجهولا باستخدام VPN.Surf ، وسيتم إخفاء هويتك وموقعك عن الأشخاص الذين يتجسسون ويراقبون أنشطتك عبر الإنترنت.
- من الممكن الوصول إلى مواقع البث المفضلة لديك ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك أثناء السفر وبدون قيود.
بالنسبة لأهم الحسابات المتواجدة عبر الموقع فهي متنوعة وبأرخص الأثمن ويمكن لأي شخص أن يحصل على عدة مميزات من كل خطة عبر البرنامج تبتدأ الخطة من 5 دولار والتي يمكن أن تحصل على 11 دولة وأيضا بالسنبة لسعة التخزين غير محدودة ويمكن أن تتصل من خلال 3 أجهزة وأيضا بالنسبة لهذه الخطة فهي لديك 30 يوم أم الخطة التجارية فهي ثمنها 15 دولار يمكن أن تحصل على ما لا نهاية من الداتا وأيضا 11 مكان و 10 أجهزة يمكن أن تتصل بها في أن واحد وأيضا يمكن الحصول على 100 يوم.
ويمكن أيضا الحصول على الخطة المجانية التي تعد أرخص الخطط عبر الموقع فالخطة المجانية يمكن إستعمال البرنامج مدة 3 أشهر ونفس الممزيات التي ذكرناها في الخطط السابقة وأيضا لديك خطة 4.99 دولار وهي خطة جيدة لكن ليست مقارنة بعض الخطط الاخرى التي ستجد بها ممزيات جيدة مقارنة مع الخطط المجانية.
أما بخصوص الدول فالموقع أو البرامج الخاصة به يمكن أن تجدد حوالي 11 دولة وأيضا 28 مكان وكذلك 28 سرفر متصل من خلال البرنامج الذي يمكن أن تخفي فيه هوتيك الخاصة.
وأكيد الكل قد يسألني على أهم الأجهزة المتواجدة في الموقع والشيء الرائع أنك ستجد الموقع يعتمد على العديد من الأجهزة المختلفة يمكن أن تجد الويندوز وأيضا الماك أوس وأيضا لينكس وكذلك الأندريد وأيضا أوس وأيضا سرفر في بي إن وهذا شيء رائع جدا من الشركة التي توفر لنا خدمات جيدة ومتنوعة.
فالشركة من خلال كل خطة يوفر لنا أشياء مهمة مثال لو أردت إستعمال جهاز windows ستحتاج إلى دفع 5 دولار لكي تستفيد من هذه الخطة لمدة 30 يوم وأيضا لكي العديد من الخصائص في كل خطة على حدة.
و Surf VPN متاح على جميع أجهزتك ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والهواتف الذكية وحتى أجهزة التوجيه. ويعد اتصال الإنترنت الآمن الذي يمكنك الوثوق به ضروريًا للحفاظ على خصوصيتك على الكمبيوتر المحمول في المنزل أو جهازك المحمول على الطريق أو محطة العمل في المكتب
والموقع فهو يعطيك واجهة بسيطة جدا يمكن من خلالها أن تختار أي دولة تريد وتقوم بإخفاء هويتك عن الجميع بشكل بسيط جدا ويمكن إستعمال برنامج في العديد من الأجهزة كما اخبرتكم سابقا وبشكل أمن وأيضا بشكل مشفر جدا.
رابط الموقع
https://vpn.surf