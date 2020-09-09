من درر السلف.....الحلقة رقم 90

الحمد لله ...ومن الفوائد لشيخ الإسلام ابن تيمية الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال :والدجال : يُنزل الله إليه عيسى بن مريم فيقتله ..فيقتل مسيح الهدى الذي قيل : أنه الله مسيحَ الضلالة الذي يزعم أنه الله ..ولمّا كانت دعواه الربوبية ممتنعة في نفسها : لم يكن ما معه من الخوارق حجة لصدقه ..بل كانت : محنة وفتنة ..يضل الله بها من يشاء ويهدي من يشاء : كالعجل وغيره ..لكنه : أعظم فتنة ..وفتنته : لا تختص بالموجودين في زمانه ..بل حقيقة فتنته : الباطل المخالف للشريعة ..المقرون : بالخوارق ..فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق : فقد أصابه نوع من هذه الفتنة ..وهذا كثير في كل زمان ومكان ..لكن هذا الْمُعَيَّن : فتنتة أعظم الفتن ..فإذا عَصَم الله عبده منها ( سواء أدركه أو لم يدركه ) : كان معصومًا مما هو دون هذه الفتنة ..فكثير يدَّعُون أو يُدَّعى لهم الإلهية بنوع من الخوارق دون هذه . ...أنظرهُ : بغية المرتاد 02 ورقة / 321 ...