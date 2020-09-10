من درر السلف....الحلقة رقم 91

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد لشيخ الإسلام ابن تيمية الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
والدجال : يُنزل الله إليه عيسى بن مريم فيقتله ..
فيقتل مسيح الهدى الذي قيل : أنه الله مسيحَ الضلالة الذي يزعم أنه الله ..
ولمّا كانت دعواه الربوبية ممتنعة في نفسها : لم يكن ما معه من الخوارق حجة لصدقه ..
بل كانت : محنة وفتنة ..
يضل الله بها من يشاء ويهدي من يشاء : كالعجل وغيره ..
لكنه : أعظم فتنة ..
وفتنته : لا تختص بالموجودين في زمانه ..
بل حقيقة فتنته : الباطل المخالف للشريعة ..
المقرون : بالخوارق ..
فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق : فقد أصابه نوع من هذه الفتنة ..
وهذا كثير في كل زمان ومكان ..
لكن هذا الْمُعَيَّن : فتنتة أعظم الفتن ..
فإذا عَصَم الله عبده منها ( سواء أدركه أو لم يدركه ) : كان معصومًا مما هو دون هذه الفتنة ..
فكثير يدَّعُون أو يُدَّعى لهم الإلهية بنوع من الخوارق دون هذه . ...
أنظرهُ : بغية المرتاد 02 ورقة / 321 ...
ومن الفوائد لشيخ الإسلام ابن تيمية الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
والدجال : يُنزل الله إليه عيسى بن مريم فيقتله ..
فيقتل مسيح الهدى الذي قيل : أنه الله مسيحَ الضلالة الذي يزعم أنه الله ..
ولمّا كانت دعواه الربوبية ممتنعة في نفسها : لم يكن ما معه من الخوارق حجة لصدقه ..
بل كانت : محنة وفتنة ..
يضل الله بها من يشاء ويهدي من يشاء : كالعجل وغيره ..
لكنه : أعظم فتنة ..
وفتنته : لا تختص بالموجودين في زمانه ..
بل حقيقة فتنته : الباطل المخالف للشريعة ..
المقرون : بالخوارق ..
فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق : فقد أصابه نوع من هذه الفتنة ..
وهذا كثير في كل زمان ومكان ..
لكن هذا الْمُعَيَّن : فتنتة أعظم الفتن ..
فإذا عَصَم الله عبده منها ( سواء أدركه أو لم يدركه ) : كان معصومًا مما هو دون هذه الفتنة ..
فكثير يدَّعُون أو يُدَّعى لهم الإلهية بنوع من الخوارق دون هذه . ...
أنظرهُ : بغية المرتاد 02 ورقة / 321 ...