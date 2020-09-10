صور مشروع بارك لين العاصمة الادارية

تفاصيل مشروع بارك لين العاصمة الادارية شركة العتال القابضةمقدمة عن بارك لين العاصمة الاداريةابدأ حياتك من جديد مع بعض من أفخم المشاريع وأكثرها تطوراً في بارك لين العاصمة الإدارية الجديدة باركس العاصمة الإدارية الجديدة.خط مجمع العاصمة الجديدة مشروع ضخم جديد أطلقته مجموعة العتال للاستثمار العقاريبالنسبة للعقد ، اخترنا موقعًا مختلفًا يناسب كمبوند بارك لين موقعًا مختلفًا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.لإبراز الطابع الخاص والفريد في المشروعات السكنية الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدةيرجع اسم مجمع Brak Line إلى اسم الشارع الهولندي الشهير.مقدمة عن بارك لين العاصمة الاداريةمعلومات عن شركة مجموعة العتال القابضة للاستثمار العقاريتعتبر مجموعة العتال القابضة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني ولها اسم كبير وخبرة واسعة في السوق المصري منذ عام 1948. وهي مملوكة للمهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال. عمل في العقود العامة والحديد والعقارات ومشاريع ضخمة منقطعة النظير. باستثمارات ضخمة ومليارات الدولارات بدأ العمل في قطاع العقارات منذ عام 1987. نسعى دائما للأفضل وتطوير المشاريع.من أهم عمليات شركة العتال القابضة نذكر ما يلي: -تشارك مجموعة العتال القابضة في العديد من المشاريع الضخمة من خلال المساهمة في تكوين مجموعات السفارات مثل (سفارة أنجولا - سفارة قطر - سفارة البحرين - سفارة أوغندا - سفارة ماليزيا).ساهمت شركة مجموعة العتال في إنشاء عمارات سكنية بمصر الجديدة - مدينة نصر - جاردن سيتي.ساهمت شركة العتال في أعمال البناء والبنية التحتية لمشروعات السدود العالية بأسوان والإسكندرية وعين شمس.تشكل شركة العتال القابضة حاليا مجموعة من المشاريع السكنية والسياحية على الساحل الشمالي ، وتطلق العاصمة الجديدة والمنطقة الإدارية الجديدة العين السخنة الآن أول مشروع سكني بالعاصمة الإدارية وهو مشروع بارك لين.منطقة مشروع بارك لين العاصمة الادارية الجديدةيغطي مشروع بارك لين العاصمة الإدارية الجديدة مساحة 26 هكتارًا وينقسم إلى وحدات سكنية متنوعة.يمكن أن تشغل بعض المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الشقق النموذجية ذات المساحات المختلفة والسعر والمساحة المتبقية.يتمتع هذا المشروع بخدمات ومرافق جمالية وعامة تلبي جميع احتياجات المعيشة.يحتوي مشروع بارك لين أيضًا على بوابتين رئيسيتين على الطريق الرئيسي وأربع بوابات إضافية داخل المجمع لا يمكن إلا للمالكين المرور من خلالها.الجزء التجاري من المشروع هو الدور الأول لجميع المباني والصف الأول من المساحات العامة ومنطقة الشارع.في Public Private on Main Street ، يوجد شارع يسمى Piazza ، وهو عبارة عن ممر للمشاة يوفر متاجر يملكها مديرو الشركة التنفيذيون.الاحتياجات والاحتياجات اليومية لأصحاب المجمعات ، هذه من أهم المعلومات عن العاصمة الجديدة بارك لين.