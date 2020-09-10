من درر السلف....الحلقة رقم 92

الحَمْدُ لله ...ومنْ فَوَائدِ شيخ الإسلام ابن تيمية الحَرّاني عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى قَالَ :الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَا يَتَّبِعُهُ : غَاوٍ يُشْبِهُ الْيَهُودَ ..وَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَشَرْعٍ : هُوَ ضَالٌّ يُشْبِهُ النَّصَارَى ..كَمَا كَانَ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ مِنْ السَّلَفِ :مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ ..وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعِبَادِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَ : مِنْ هَذَيْنِ الشَّبَهَيْنِ الْفَاسِدَيْنِ مِنْ حَالِ قَوْمٍ فِيهِمْ : اسْتِكْبَارٌ وَقَسْوَةٌ عَنْ الْعِبَادَةِ وَالتَّأَلُّهِ ..وَقَدْ أُوتُوا : نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ وَحَظًّا مِنْ الْعِلْمِ ..وَقَوْمٌ فِيهِمْ :عِبَادَةٌ وَتَأَلُّهٌ بِإِشْرَاكِ بِاَللَّهِ وَضَلَالٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَحْيِهِ وَشَرْعِهِ ؛ وَقَدْ جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ : رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ..وَهَذَا كَثِيرٌ : مُنْتَشِرٌ فِي النَّاسِ ..وَالشُّبَهُ تَقِلُّ : تَارَةً وَتَكْثُرُ أُخْرَى ..فَأَمَّا الْمُسْتَكْبِرُونَ الْمُتَأَلِّهُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ ؛ وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ ؛ فَهَؤُلَاءِ : يُشْبِهُونَ فِرْعَوْنَ . ..أنْظُرهُ : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 633 - 634 ...