من درر السلف....الحلقة رقم 92

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنْ فَوَائدِ شيخ الإسلام ابن تيمية الحَرّاني عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى قَالَ :
الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَا يَتَّبِعُهُ : غَاوٍ يُشْبِهُ الْيَهُودَ ..
وَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَشَرْعٍ : هُوَ ضَالٌّ يُشْبِهُ النَّصَارَى ..
كَمَا كَانَ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ مِنْ السَّلَفِ :
مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ ..
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعِبَادِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..
فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَ : مِنْ هَذَيْنِ الشَّبَهَيْنِ الْفَاسِدَيْنِ مِنْ حَالِ قَوْمٍ فِيهِمْ : اسْتِكْبَارٌ وَقَسْوَةٌ عَنْ الْعِبَادَةِ وَالتَّأَلُّهِ ..
وَقَدْ أُوتُوا : نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ وَحَظًّا مِنْ الْعِلْمِ ..
وَقَوْمٌ فِيهِمْ :
عِبَادَةٌ وَتَأَلُّهٌ بِإِشْرَاكِ بِاَللَّهِ وَضَلَالٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَحْيِهِ وَشَرْعِهِ ؛ وَقَدْ جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ : رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ..
وَهَذَا كَثِيرٌ : مُنْتَشِرٌ فِي النَّاسِ ..
وَالشُّبَهُ تَقِلُّ : تَارَةً وَتَكْثُرُ أُخْرَى ..
فَأَمَّا الْمُسْتَكْبِرُونَ الْمُتَأَلِّهُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ ؛ وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ ؛ فَهَؤُلَاءِ : يُشْبِهُونَ فِرْعَوْنَ . ..
أنْظُرهُ : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 633 - 634 ...
ومنْ فَوَائدِ شيخ الإسلام ابن تيمية الحَرّاني عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى قَالَ :
الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَا يَتَّبِعُهُ : غَاوٍ يُشْبِهُ الْيَهُودَ ..
وَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَشَرْعٍ : هُوَ ضَالٌّ يُشْبِهُ النَّصَارَى ..
كَمَا كَانَ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ مِنْ السَّلَفِ :
مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ ..
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعِبَادِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..
فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَ : مِنْ هَذَيْنِ الشَّبَهَيْنِ الْفَاسِدَيْنِ مِنْ حَالِ قَوْمٍ فِيهِمْ : اسْتِكْبَارٌ وَقَسْوَةٌ عَنْ الْعِبَادَةِ وَالتَّأَلُّهِ ..
وَقَدْ أُوتُوا : نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ وَحَظًّا مِنْ الْعِلْمِ ..
وَقَوْمٌ فِيهِمْ :
عِبَادَةٌ وَتَأَلُّهٌ بِإِشْرَاكِ بِاَللَّهِ وَضَلَالٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَحْيِهِ وَشَرْعِهِ ؛ وَقَدْ جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ : رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ..
وَهَذَا كَثِيرٌ : مُنْتَشِرٌ فِي النَّاسِ ..
وَالشُّبَهُ تَقِلُّ : تَارَةً وَتَكْثُرُ أُخْرَى ..
فَأَمَّا الْمُسْتَكْبِرُونَ الْمُتَأَلِّهُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ ؛ وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ ؛ فَهَؤُلَاءِ : يُشْبِهُونَ فِرْعَوْنَ . ..
أنْظُرهُ : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 633 - 634 ...