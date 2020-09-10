من درر السلف....الحلقة رقم 92

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,571
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنْ فَوَائدِ شيخ الإسلام ابن تيمية الحَرّاني عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى قَالَ :

الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَا يَتَّبِعُهُ : غَاوٍ يُشْبِهُ الْيَهُودَ ..
وَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَشَرْعٍ : هُوَ ضَالٌّ يُشْبِهُ النَّصَارَى ..
كَمَا كَانَ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ مِنْ السَّلَفِ :
مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ ..
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعِبَادِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..
فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَ : مِنْ هَذَيْنِ الشَّبَهَيْنِ الْفَاسِدَيْنِ مِنْ حَالِ قَوْمٍ فِيهِمْ : اسْتِكْبَارٌ وَقَسْوَةٌ عَنْ الْعِبَادَةِ وَالتَّأَلُّهِ ..
وَقَدْ أُوتُوا : نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ وَحَظًّا مِنْ الْعِلْمِ ..
وَقَوْمٌ فِيهِمْ :
عِبَادَةٌ وَتَأَلُّهٌ بِإِشْرَاكِ بِاَللَّهِ وَضَلَالٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَحْيِهِ وَشَرْعِهِ ؛ وَقَدْ جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ : رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ..
وَهَذَا كَثِيرٌ : مُنْتَشِرٌ فِي النَّاسِ ..
وَالشُّبَهُ تَقِلُّ : تَارَةً وَتَكْثُرُ أُخْرَى ..
فَأَمَّا الْمُسْتَكْبِرُونَ الْمُتَأَلِّهُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ ؛ وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ ؛ فَهَؤُلَاءِ : يُشْبِهُونَ فِرْعَوْنَ . ..

🥀 أنْظُرهُ : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 633 - 634 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top