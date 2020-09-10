من درر السلف .....الحلقة رقم 93

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 قَالَ ابنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى وهذَا منْ بَديعِ كَلامِهِ :

وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ :
إذَا قَلَّ الْعِلْمُ : ظَهَرَ الْجَفَا ..
وَإِذَا قَلَّتْ الْآثَارُ : كَثُرَتْ الْأَهْوَاءُ . ..

وَلِهَذَا تَجِدُ قَوْمًا كَثِيرِينَ : يُحِبُّونَ قَوْمًا وَيُبْغِضُونَ قَوْمًا لِأَجْلِ أَهْوَاءٍ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَاهَا ..
وَلَا دَلِيلَهَا ..
بَلْ يُوَالُونَ : عَلَى إطْلَاقِهَا ..
أَوْ يُعَادُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ : مَنْقُولَةً نَقْلًا صَحِيحًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ وَسَلَّمَ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ ..
وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا هُمْ : يَعْقِلُونَ مَعْنَاهَا وَلَا يَعْرِفُونَ لَازِمَهَا وَمُقْتَضَاهَا ..
وَسَبَبُ هَذَا :
إطْلَاقُ أَقْوَالٍ لَيْسَتْ مَنْصُوصَةً وَجَعْلُهَا : مَذَاهِبَ يُدْعَى إلَيْهَا ؛ وَيُوَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهَا ..
وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِه :
إنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ إلَخْ . ..
فَدِينُ الْمُسْلِمِينَ مَبْنِيٌّ عَلَى : اتِّبَاعِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ..
فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ : هِيَ أُصُولٌ مَعْصُومَةٌ ؛ وَمَا تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ رَدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ..
وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُنَصِّبَ لِلْأُمَّةِ شَخْصًا : يَدْعُو إلَى طَرِيقَتِهِ ؛ وَيُوَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهَا غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَلَا يُنَصِّبَ لَهُمْ : كَلَامًا يُوَالِي عَلَيْهِ وَيُعَادِي غَيْرَ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ..
بَلْ هَذَا مِنْ فِعْل : أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُنَصِّبُونَ لَهُمْ شَخْصًا ) أَوْ كَلَامًا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ ؛ يُوَالُونَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْكَلَامِ ؛ أَوْ تِلْكَ النِّسْبَةِ : وَيُعَادُونَ . ..

🥀 أُنْظُرْهُ : المَجْمُوع ج 20 وَرَقَة / 163 - 164 ... 🌾🌾🌾
 
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