من درر السلف .....الحلقة رقم 93

الحَمْدُ لله ...قَالَ ابنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى وهذَا منْ بَديعِ كَلامِهِ :وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ :إذَا قَلَّ الْعِلْمُ : ظَهَرَ الْجَفَا ..وَإِذَا قَلَّتْ الْآثَارُ : كَثُرَتْ الْأَهْوَاءُ . ..وَلِهَذَا تَجِدُ قَوْمًا كَثِيرِينَ : يُحِبُّونَ قَوْمًا وَيُبْغِضُونَ قَوْمًا لِأَجْلِ أَهْوَاءٍ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَاهَا ..وَلَا دَلِيلَهَا ..بَلْ يُوَالُونَ : عَلَى إطْلَاقِهَا ..أَوْ يُعَادُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ : مَنْقُولَةً نَقْلًا صَحِيحًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ وَسَلَّمَ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ ..وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا هُمْ : يَعْقِلُونَ مَعْنَاهَا وَلَا يَعْرِفُونَ لَازِمَهَا وَمُقْتَضَاهَا ..وَسَبَبُ هَذَا :إطْلَاقُ أَقْوَالٍ لَيْسَتْ مَنْصُوصَةً وَجَعْلُهَا : مَذَاهِبَ يُدْعَى إلَيْهَا ؛ وَيُوَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهَا ..وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِه :إنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ إلَخْ . ..فَدِينُ الْمُسْلِمِينَ مَبْنِيٌّ عَلَى : اتِّبَاعِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ..فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ : هِيَ أُصُولٌ مَعْصُومَةٌ ؛ وَمَا تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ رَدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ..وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُنَصِّبَ لِلْأُمَّةِ شَخْصًا : يَدْعُو إلَى طَرِيقَتِهِ ؛ وَيُوَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهَا غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..وَلَا يُنَصِّبَ لَهُمْ : كَلَامًا يُوَالِي عَلَيْهِ وَيُعَادِي غَيْرَ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ..بَلْ هَذَا مِنْ فِعْل : أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُنَصِّبُونَ لَهُمْ شَخْصًا ) أَوْ كَلَامًا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ ؛ يُوَالُونَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْكَلَامِ ؛ أَوْ تِلْكَ النِّسْبَةِ : وَيُعَادُونَ . ..أُنْظُرْهُ : المَجْمُوع ج 20 وَرَقَة / 163 - 164 ...