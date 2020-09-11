من درر السلف ....الحلقة رقم 94

الحمد لله ...ومن الفوائد الحسان ...منها ...قال شيخنا العلاّمة محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /الخوف من الله تعالى : يكون محمودًا ويكون غير محمود ..فالمحمود : ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله ..بحيث :يحملك على : فعل الواجبات ..وترك : المحرمات ..فإذا حصلت هذه الغاية : سكن القلب واطمأن ..وغلب عليه : الفرح بنعمة الله ..والرجاء : لثوابه ..وغير المحمود : ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط ..وحينئذ : يتحسر العبد وينكمش ..وربما يتمادى في المعصية : لقوة يأسه . ..أنظره / مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عليه رَحَمَات الله ج 06 ورقة / 53 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال لِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ ( عليهِ رَحَمَات الله ) مَرَّةً :الْعَوَارِضُ وَالْمِحَنُ هِيَ : كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ ..فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُمَا : لَمْ يَغْضَبْ لِوُرُودِهِمَا ..وَلَمْ : يَغْتَمَّ لِذَلِكَ وَلَمْ يَحْزَنْ ..فَإِذَا صَبَرَ الْعَبْدُ عَلَى هَذِهِ الْعَوَارِضِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ بِهَا : رَجَا لَهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى مَقَامِ التَّحْقِيقِ ..فَيَبْقَى : مَعَ مَصْحُوبِهِ الْحَقِّ وَحْدَهُ ..فَتَهَذَّبُ : نَفْسُهُ ..وَتَطْمَئِنُّ : مَعَ اللَّهِ ..وَتَنْفَطِمُ : عَنْ عَوَائِدِ السُّوءِ ..حَتَّى تَغْمُرَ مَحَبَّةُ اللَّهِ : قَلْبَهُ وَرُوحَهُ ..وَتَعُودُ جَوَارِحُهُ مُتَابِعَةً : لِلْأَوَامِرِ ..فَيُحِسُّ قَلْبُهُ حِينَئِذٍ : بِأَنَّ مَعِيَّةَ اللَّهِ مَعَهُ وَتَوَلِّيهِ لَهُ ..فَيَبْقَى فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ : بِاللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ . ..أنظُرْهُ / مَدَارج السّالكين ج 03 ورقة / 361 ...ومنها ...وقال أيضاً إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /فَسُؤَالُ الْمَخْلُوقِ لِلْمَخْلُوقِ : سُؤَالُ الْفَقِيرِ لِلْفَقِيرِ ..وَالرَّبُّ تَعَالَى كُلَّمَا سَأَلْتَهُ : كَرُمْتَ عَلَيْهِ ..وَرَضِيَ عَنْكَ ..وَأَحَبَّكَ ..وَالْمَخْلُوقُ كُلَّمَا سَأَلْتَهُ : هُنْتَ عَلَيْهِ ..وَأَبْغَضَكَ ..وَمَقَتَكَ ..وَقَلَلكَ ..كَمَا قِيلَ /اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ .. وَبَنِيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ ..وَقَبِيحٌ بِالْعَبْدِ الْمُرِيدِ : أَنْ يَتَعَرَّضَ لِسُؤَالِ الْعَبِيدِ ؛ وَهُوَ يَجِدُ عِنْدَ مَوْلَاهُ كُلَّ مَا يُرِيدُهُ . ..أنظرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 131 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَكُلُّ عَائِنٍ : حَاسِدٌ ..وَلَيْسَ كُلُّ حَاسِدٍ : عَائِنًا ..فَلَمَّا كَانَ الْحَاسِدُ أَعَمَّ مِنَ الْعَائِنِ : كَانَتِ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْهُ اسْتِعَاذَةً مِنَ الْعَائِنِ ..وَهِيَ : سِهَامٌ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ وَالْعَائِنِ نَحْوَ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ تُصِيبُهُ تَارَةً ؛ وَتُخْطِئُهُ تَارَةً ..فَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وِقَايَةَ عَلَيْهِ : أَثَّرَتْ فِيهِ وَلَا بُدَّ ..وَإِنْ صَادَفَتْهُ حَذِرًا شَاكِيَ السِّلَاحِ لَا مَنْفَذَ فِيهِ لِلسِّهَامِ : لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ ..وَرُبَّمَا رُدَّتِ السِّهَامُ : عَلَى صَاحِبِهَا ..وَهَذَا بِمَثَابَةِ الرَّمْيِ الْحِسِّيِّ : سَوَاءً ..فَهَذَا : مِنَ النُّفُوسِ وَالْأَرْوَاحِ ..وَذَاكَ : مِنَ الْأَجْسَامِ وَالْأَشْبَاح . ..أنظره / زاد المَعَاد ج 04 وَرَقَة / 154 ...ومنها ...وقال الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى /قَال تَعَالَى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ ..قَال /لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الرُّكُوعَ هَاهُنَا : السُّجُودُ ..لِأَنَّهُ : أَخُوهُ ..إذْ كُلُّ : رُكُوعٍ سُجُودٌ ..وَكُلُّ سُجُودٍ : رُكُوعٌ ..فَإِنَّ السُّجُودَ : هُوَ الْمِيلُ ..وَالرُّكُوعُ : هُوَ الِانْحِنَاءُ ..وَأَحَدُهُمَا يَدُلُّ : عَلَى الْآخَرِ ..وَلَكِنَّهُ قَدْ يَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : بِهَيْئَةٍ ..ثُمَّ جَاءَ عَلَى تَسْمِيَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ؛ فَسُمِّيَ السُّجُودُ : رُكُوعًا . ..أنظرهُ / أحكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 57 ...