من درر السلف ....الحلقة رقم 94

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخنا العلاّمة محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الخوف من الله تعالى : يكون محمودًا ويكون غير محمود ..
فالمحمود : ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله ..
بحيث :
يحملك على : فعل الواجبات ..
وترك : المحرمات ..
فإذا حصلت هذه الغاية : سكن القلب واطمأن ..
وغلب عليه : الفرح بنعمة الله ..
والرجاء : لثوابه ..
وغير المحمود : ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط ..
وحينئذ : يتحسر العبد وينكمش ..
وربما يتمادى في المعصية : لقوة يأسه . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عليه رَحَمَات الله ج 06 ورقة / 53 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال لِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ ( عليهِ رَحَمَات الله ) مَرَّةً :
الْعَوَارِضُ وَالْمِحَنُ هِيَ : كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ ..
فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُمَا : لَمْ يَغْضَبْ لِوُرُودِهِمَا ..
وَلَمْ : يَغْتَمَّ لِذَلِكَ وَلَمْ يَحْزَنْ ..
فَإِذَا صَبَرَ الْعَبْدُ عَلَى هَذِهِ الْعَوَارِضِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ بِهَا : رَجَا لَهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى مَقَامِ التَّحْقِيقِ ..
فَيَبْقَى : مَعَ مَصْحُوبِهِ الْحَقِّ وَحْدَهُ ..
فَتَهَذَّبُ : نَفْسُهُ ..
وَتَطْمَئِنُّ : مَعَ اللَّهِ ..
وَتَنْفَطِمُ : عَنْ عَوَائِدِ السُّوءِ ..
حَتَّى تَغْمُرَ مَحَبَّةُ اللَّهِ : قَلْبَهُ وَرُوحَهُ ..
وَتَعُودُ جَوَارِحُهُ مُتَابِعَةً : لِلْأَوَامِرِ ..
فَيُحِسُّ قَلْبُهُ حِينَئِذٍ : بِأَنَّ مَعِيَّةَ اللَّهِ مَعَهُ وَتَوَلِّيهِ لَهُ ..
فَيَبْقَى فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ : بِاللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ . ..
🥀 أنظُرْهُ / مَدَارج السّالكين ج 03 ورقة / 361 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
فَسُؤَالُ الْمَخْلُوقِ لِلْمَخْلُوقِ : سُؤَالُ الْفَقِيرِ لِلْفَقِيرِ ..
وَالرَّبُّ تَعَالَى كُلَّمَا سَأَلْتَهُ : كَرُمْتَ عَلَيْهِ ..
وَرَضِيَ عَنْكَ ..
وَأَحَبَّكَ ..
وَالْمَخْلُوقُ كُلَّمَا سَأَلْتَهُ : هُنْتَ عَلَيْهِ ..
وَأَبْغَضَكَ ..
وَمَقَتَكَ ..
وَقَلَلكَ ..
كَمَا قِيلَ /
اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ .. وَبَنِيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ ..
وَقَبِيحٌ بِالْعَبْدِ الْمُرِيدِ : أَنْ يَتَعَرَّضَ لِسُؤَالِ الْعَبِيدِ ؛ وَهُوَ يَجِدُ عِنْدَ مَوْلَاهُ كُلَّ مَا يُرِيدُهُ . ..
🥀 أنظرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 131 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَكُلُّ عَائِنٍ : حَاسِدٌ ..
وَلَيْسَ كُلُّ حَاسِدٍ : عَائِنًا ..
فَلَمَّا كَانَ الْحَاسِدُ أَعَمَّ مِنَ الْعَائِنِ : كَانَتِ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْهُ اسْتِعَاذَةً مِنَ الْعَائِنِ ..
وَهِيَ : سِهَامٌ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ وَالْعَائِنِ نَحْوَ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ تُصِيبُهُ تَارَةً ؛ وَتُخْطِئُهُ تَارَةً ..
فَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وِقَايَةَ عَلَيْهِ : أَثَّرَتْ فِيهِ وَلَا بُدَّ ..
وَإِنْ صَادَفَتْهُ حَذِرًا شَاكِيَ السِّلَاحِ لَا مَنْفَذَ فِيهِ لِلسِّهَامِ : لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ ..
وَرُبَّمَا رُدَّتِ السِّهَامُ : عَلَى صَاحِبِهَا ..
وَهَذَا بِمَثَابَةِ الرَّمْيِ الْحِسِّيِّ : سَوَاءً ..
فَهَذَا : مِنَ النُّفُوسِ وَالْأَرْوَاحِ ..
وَذَاكَ : مِنَ الْأَجْسَامِ وَالْأَشْبَاح . ..
🥀 أنظره / زاد المَعَاد ج 04 وَرَقَة / 154 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَال تَعَالَى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ ..
قَال /
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الرُّكُوعَ هَاهُنَا : السُّجُودُ ..
لِأَنَّهُ : أَخُوهُ ..
إذْ كُلُّ : رُكُوعٍ سُجُودٌ ..
وَكُلُّ سُجُودٍ : رُكُوعٌ ..
فَإِنَّ السُّجُودَ : هُوَ الْمِيلُ ..
وَالرُّكُوعُ : هُوَ الِانْحِنَاءُ ..
وَأَحَدُهُمَا يَدُلُّ : عَلَى الْآخَرِ ..
وَلَكِنَّهُ قَدْ يَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : بِهَيْئَةٍ ..
ثُمَّ جَاءَ عَلَى تَسْمِيَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ؛ فَسُمِّيَ السُّجُودُ : رُكُوعًا . ..
🥀 أنظرهُ / أحكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 57 ... 🌾🌾🌾
 
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