من درر السلف....الحلقة رقم 95

الحَمْدُ لله ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى :مَا يَقَعُ مِنْ صَالِحِي الْبَشَرِ مِنْ الزَّلَّاتِ وَالْهَفَوَاتِ : تُرْفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؛ وَتُبَدِّلُ لَهُمْ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ ..فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ : التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ..وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً : تَكُونُ سَبَبَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ..وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعَفْوُ أَحَبَّ إلَيْهِ ... لَمَا ابْتلَى بِالذَّنْبِ أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَيْهِ ..وَكَذَلِكَ فَرَحُهُ : بِتَوْبَةِ عَبِيدِهِ ..وَضَحِكِهِ مِنْ عِلْمِ الْعَبْدِ : أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ ..فَافْهَمْ : هَذَا ..فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ : الرُّبُوبِيَّةِ ..وَبِهِ يَنْكَشِفُ : سَبَبُ مُوَاقَعَةِ الْمُقَرَّبِينَ الذُّنُوبَ . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 04 ورقة / 378 ...وقال أيضا عليه رَحَمَات الله تعالى :وفي قوله تعالى : ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) ..قَالَ :من الفوائد :أن العبد : لا يركن إلى نفسه ..ولا يسكن : إليها ..فإن الشر : لا يجيء إلا منها ..ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم : إذا أساءوا إليه ..فإن ذلك من السيئات : التي أصابته ..وهي : إنما أصابته بذنوبه ..فيرجع إلى الذنوب : فيستغفر منها ..ويستعيذ بالله : من شر نفسه وسيئات عمله ..ويسأل الله أن يعينه : على طاعته ..فبذلك يحصل له : كل خير ..ويندفع عنه : كل شر . ..أنظرهُ : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 319 ...