من درر السلف....الحلقة رقم 95

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَا يَقَعُ مِنْ صَالِحِي الْبَشَرِ مِنْ الزَّلَّاتِ وَالْهَفَوَاتِ : تُرْفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؛ وَتُبَدِّلُ لَهُمْ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ ..
فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ : التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً : تَكُونُ سَبَبَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ..
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعَفْوُ أَحَبَّ إلَيْهِ ... لَمَا ابْتلَى بِالذَّنْبِ أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَيْهِ ..
وَكَذَلِكَ فَرَحُهُ : بِتَوْبَةِ عَبِيدِهِ ..
وَضَحِكِهِ مِنْ عِلْمِ الْعَبْدِ : أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ ..
فَافْهَمْ : هَذَا ..
فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ : الرُّبُوبِيَّةِ ..
وَبِهِ يَنْكَشِفُ : سَبَبُ مُوَاقَعَةِ الْمُقَرَّبِينَ الذُّنُوبَ . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 04 ورقة / 378 ...
وقال أيضا عليه رَحَمَات الله تعالى :
وفي قوله تعالى : ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) ..
قَالَ :
من الفوائد :
أن العبد : لا يركن إلى نفسه ..
ولا يسكن : إليها ..
فإن الشر : لا يجيء إلا منها ..
ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم : إذا أساءوا إليه ..
فإن ذلك من السيئات : التي أصابته ..
وهي : إنما أصابته بذنوبه ..
فيرجع إلى الذنوب : فيستغفر منها ..
ويستعيذ بالله : من شر نفسه وسيئات عمله ..
ويسأل الله أن يعينه : على طاعته ..
فبذلك يحصل له : كل خير ..
ويندفع عنه : كل شر . ..
أنظرهُ : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 319 ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَا يَقَعُ مِنْ صَالِحِي الْبَشَرِ مِنْ الزَّلَّاتِ وَالْهَفَوَاتِ : تُرْفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؛ وَتُبَدِّلُ لَهُمْ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ ..
فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ : التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً : تَكُونُ سَبَبَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ..
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعَفْوُ أَحَبَّ إلَيْهِ ... لَمَا ابْتلَى بِالذَّنْبِ أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَيْهِ ..
وَكَذَلِكَ فَرَحُهُ : بِتَوْبَةِ عَبِيدِهِ ..
وَضَحِكِهِ مِنْ عِلْمِ الْعَبْدِ : أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ ..
فَافْهَمْ : هَذَا ..
فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ : الرُّبُوبِيَّةِ ..
وَبِهِ يَنْكَشِفُ : سَبَبُ مُوَاقَعَةِ الْمُقَرَّبِينَ الذُّنُوبَ . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 04 ورقة / 378 ...
وقال أيضا عليه رَحَمَات الله تعالى :
وفي قوله تعالى : ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) ..
قَالَ :
من الفوائد :
أن العبد : لا يركن إلى نفسه ..
ولا يسكن : إليها ..
فإن الشر : لا يجيء إلا منها ..
ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم : إذا أساءوا إليه ..
فإن ذلك من السيئات : التي أصابته ..
وهي : إنما أصابته بذنوبه ..
فيرجع إلى الذنوب : فيستغفر منها ..
ويستعيذ بالله : من شر نفسه وسيئات عمله ..
ويسأل الله أن يعينه : على طاعته ..
فبذلك يحصل له : كل خير ..
ويندفع عنه : كل شر . ..
أنظرهُ : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 319 ...