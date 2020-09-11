من درر السلف.....الحلقة رقم 96

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,589
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 وَمِنْ فَوَائِدِ شَيخ الإسْلام ابن تَيمِية عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى قَالَ :

وَالِاسْتِغَاثَةُ بِرَحْمَتِهِ : اسْتِغَاثَةٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ..
كَمَا أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بِصِفَاتِهِ : اسْتِعَاذَةٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ..
وَكَمَا أَنَّ الْقَسَمَ بِصِفَاتِهِ : قَسَمٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ..
فَفِي الْحَدِيثِ :
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . ..
وَفِيهِ :
أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك ؛ وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك ؛ وَبِك مِنْك ؛ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك ؛ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك . ..
🥀 أنظرهُ : مَجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 111 ... 🌾🌾🌾

🥀 وَقَالَ أَيضًا عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى :
قال تعالى :
( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) ..
قَالَ :
والصراط المستقيم : هو أقرب الطرق إلى المطلوب ..
بخلاف : الطرق المنحرفة الزائفة ..
فإنها :
إما : أن لا توصل ..
وإما : أن توصل بعد تعب عظيم ؛ وتضييع مصالح أخرى ..
فالطرق المبتدعة إن عارضت : كانت باطلاً ..
وإن لم تعارض : فقد تكون باطلاً ؛ وقد تكون حقاً ؛ لا يُحتاج إليه مع سلامة الفطرة ..
ولهذا كل من كان إلى طريق الرسالة والسلف أقرب : كان إلى موافقة صريح المعقول وصحيح المنقول أقرب . ..
🥀 أنظرهُ : درء تعارض النقل والعقل ج 04 ورقة / 143 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top