من درر السلف.....الحلقة رقم 96

الحَمْدُ لله ...وَمِنْ فَوَائِدِ شَيخ الإسْلام ابن تَيمِية عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى قَالَ :وَالِاسْتِغَاثَةُ بِرَحْمَتِهِ : اسْتِغَاثَةٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ..كَمَا أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بِصِفَاتِهِ : اسْتِعَاذَةٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ..وَكَمَا أَنَّ الْقَسَمَ بِصِفَاتِهِ : قَسَمٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ..فَفِي الْحَدِيثِ :أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . ..وَفِيهِ :أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك ؛ وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك ؛ وَبِك مِنْك ؛ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك ؛ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك . ..أنظرهُ : مَجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 111 ...وَقَالَ أَيضًا عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى :قال تعالى :( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) ..قَالَ :والصراط المستقيم : هو أقرب الطرق إلى المطلوب ..بخلاف : الطرق المنحرفة الزائفة ..فإنها :إما : أن لا توصل ..وإما : أن توصل بعد تعب عظيم ؛ وتضييع مصالح أخرى ..فالطرق المبتدعة إن عارضت : كانت باطلاً ..وإن لم تعارض : فقد تكون باطلاً ؛ وقد تكون حقاً ؛ لا يُحتاج إليه مع سلامة الفطرة ..ولهذا كل من كان إلى طريق الرسالة والسلف أقرب : كان إلى موافقة صريح المعقول وصحيح المنقول أقرب . ..أنظرهُ : درء تعارض النقل والعقل ج 04 ورقة / 143 ...