جهاز ليزر ملاي mlay الأصلي لإزالة الشعر الإصدار العاشر الاصلي (الكرتون الازرق وليس الابيض )

فادي سميح
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- ذكر
500 الف ومضة وبتغليف المصنع وثلاث عدسات ..
الجهاز هو نفس جهاز مليسه اخر اصدار .. الفرق فقط في الاسم حيث ان الاسم المتعارف دوليا هو ملاي m3 بينما الاسم في السعودية مليسه
الملحقات
لمبات .. العدسه الاساسيه لأزالة الشعر واغلاق المسام ... وعدسه النظاره: لأنتاج الكولاجين والتخلص من الكلف والتجاعيد والبقع الداكنه وتفتيح البشره ..
وعدسه لحب الشباب: لازالة حب الشباب تحت وخارج الجلد واغلاق المسام
- كرت الضمان من المصنع
نظارة لحماية العين فيش الكهرباء
لشرح طريقة الاستخدام :
رابط للتوضيح والطلب عن طريق الانستقرام في حال عدم التمكن من الدفع الالكتروني
صفحة الانستغرام
مواصفات المنتج:
نوع الطاقة: كهرباء
المادة: ايه بي اس
الحجم: جهاز إزالة الشعر بالنبض الضوئي
رقم الموديل: ملاي M3
نوع المنتج: جهاز إزالة الشعر
الاستخدام: بكيني
الاستخدام: الوجه
الاستخدام: الجسم
الاستخدام: الإبط
مزايا الجهاز بمتجرنا
100%جديد تماماً بجودة عالية، وضمان سنة.
ضمان استرداد الأموال بنسبة 100%: في حال وجود أي مشكلة بالجودة في هذا المنتج، تواصل معنا من فضلك وسنعوضك بنقودك أو تقديم واحد جديد.
أفضل تعليقات من العملاء، نضمن رضا العميل 100% دائماً.
لا تتردد، مرر إلى أعلى الصفحة وانقر على أضف إلى عربة التسوق لتحصل على هذا المنتج الرائع حالاً.
تأكدي من شرائك هذا المنتج من كوني انثى إن العلامات التجارية الأخرى غير موثوقة.
موقعنا الرسمي من هنا
الجهاز هو نفس جهاز مليسه اخر اصدار .. الفرق فقط في الاسم حيث ان الاسم المتعارف دوليا هو ملاي m3 بينما الاسم في السعودية مليسه
الملحقات
لمبات .. العدسه الاساسيه لأزالة الشعر واغلاق المسام ... وعدسه النظاره: لأنتاج الكولاجين والتخلص من الكلف والتجاعيد والبقع الداكنه وتفتيح البشره ..
وعدسه لحب الشباب: لازالة حب الشباب تحت وخارج الجلد واغلاق المسام
- كرت الضمان من المصنع
نظارة لحماية العين فيش الكهرباء
لشرح طريقة الاستخدام :
رابط للتوضيح والطلب عن طريق الانستقرام في حال عدم التمكن من الدفع الالكتروني
صفحة الانستغرام
مواصفات المنتج:
نوع الطاقة: كهرباء
المادة: ايه بي اس
الحجم: جهاز إزالة الشعر بالنبض الضوئي
رقم الموديل: ملاي M3
نوع المنتج: جهاز إزالة الشعر
الاستخدام: بكيني
الاستخدام: الوجه
الاستخدام: الجسم
الاستخدام: الإبط
مزايا الجهاز بمتجرنا
100%جديد تماماً بجودة عالية، وضمان سنة.
ضمان استرداد الأموال بنسبة 100%: في حال وجود أي مشكلة بالجودة في هذا المنتج، تواصل معنا من فضلك وسنعوضك بنقودك أو تقديم واحد جديد.
أفضل تعليقات من العملاء، نضمن رضا العميل 100% دائماً.
لا تتردد، مرر إلى أعلى الصفحة وانقر على أضف إلى عربة التسوق لتحصل على هذا المنتج الرائع حالاً.
تأكدي من شرائك هذا المنتج من كوني انثى إن العلامات التجارية الأخرى غير موثوقة.
موقعنا الرسمي من هنا