من درر السلف.....الحلقة رقم 96

الحَمْدُ لله ...قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تَيْمية عليه رَحَمَات الله تَعَالَى في فَائِةٍ عظيمَةٍ :الْإِخْلَاص : فَهُوَ حَقِيقَة الْإِسْلَام ..إِذْ الْإِسْلَام : هُوَ الاستسلام لله لَا لغيره كَمَا قَالَ تَعَالَى :( ضرب الله مثلا رجلا فِيهِ شُرَكَاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هَل يستويان ) ..فَمن لم يستسلم لَهُ : فقد استكبر ..وَمن استسلم لله وَلغيره : فقد أشرك ..وكلٌ من الْكبر والشرك : ضد الْإِسْلَام ..وَالْإِسْلَام : ضد الشّرك وَالْكبر ..وَذَلِكَ فِي الْقُرْآن كثيرٌ ..وَلِهَذَا كَانَ الْإِسْلَام شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله : وَهِي متضمنة عبَادَة الله وَحده ؛ وَترك عبَادَة مَا سواهُ وَهُوَ : الْإِسْلَام الْعَام الَّذِي لَا يقبل الله من أحدٍ من الْأَوَّلينَ والآخرينَ ديناً سواهُ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى ( وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا فَلَنْ يقبل مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَة من الخاسرين ) ..وَقَالَ :( شهد الله أَنه لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَة وأولو الْعلم قَائِما بِالْقِسْطِ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْعَزِيز الْحَكِيم ) . ..أنظرهُ : التُحفَةُ العِرَاقية ورقَةٌ / 41 ...