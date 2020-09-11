من درر السلف.....الحلقة رقم 96

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تَيْمية عليه رَحَمَات الله تَعَالَى في فَائِةٍ عظيمَةٍ :
الْإِخْلَاص : فَهُوَ حَقِيقَة الْإِسْلَام ..
إِذْ الْإِسْلَام : هُوَ الاستسلام لله لَا لغيره كَمَا قَالَ تَعَالَى :
( ضرب الله مثلا رجلا فِيهِ شُرَكَاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هَل يستويان ) ..
فَمن لم يستسلم لَهُ : فقد استكبر ..
وَمن استسلم لله وَلغيره : فقد أشرك ..
وكلٌ من الْكبر والشرك : ضد الْإِسْلَام ..
وَالْإِسْلَام : ضد الشّرك وَالْكبر ..
وَذَلِكَ فِي الْقُرْآن كثيرٌ ..
وَلِهَذَا كَانَ الْإِسْلَام شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله : وَهِي متضمنة عبَادَة الله وَحده ؛ وَترك عبَادَة مَا سواهُ وَهُوَ : الْإِسْلَام الْعَام الَّذِي لَا يقبل الله من أحدٍ من الْأَوَّلينَ والآخرينَ ديناً سواهُ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى ( وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا فَلَنْ يقبل مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَة من الخاسرين ) ..
وَقَالَ :
( شهد الله أَنه لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَة وأولو الْعلم قَائِما بِالْقِسْطِ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْعَزِيز الْحَكِيم ) . ..
أنظرهُ : التُحفَةُ العِرَاقية ورقَةٌ / 41 ...
قَال شَيْخ الإِسْلام ابن تَيْمية عليه رَحَمَات الله تَعَالَى في فَائِةٍ عظيمَةٍ :
الْإِخْلَاص : فَهُوَ حَقِيقَة الْإِسْلَام ..
إِذْ الْإِسْلَام : هُوَ الاستسلام لله لَا لغيره كَمَا قَالَ تَعَالَى :
( ضرب الله مثلا رجلا فِيهِ شُرَكَاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هَل يستويان ) ..
فَمن لم يستسلم لَهُ : فقد استكبر ..
وَمن استسلم لله وَلغيره : فقد أشرك ..
وكلٌ من الْكبر والشرك : ضد الْإِسْلَام ..
وَالْإِسْلَام : ضد الشّرك وَالْكبر ..
وَذَلِكَ فِي الْقُرْآن كثيرٌ ..
وَلِهَذَا كَانَ الْإِسْلَام شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله : وَهِي متضمنة عبَادَة الله وَحده ؛ وَترك عبَادَة مَا سواهُ وَهُوَ : الْإِسْلَام الْعَام الَّذِي لَا يقبل الله من أحدٍ من الْأَوَّلينَ والآخرينَ ديناً سواهُ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى ( وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا فَلَنْ يقبل مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَة من الخاسرين ) ..
وَقَالَ :
( شهد الله أَنه لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَة وأولو الْعلم قَائِما بِالْقِسْطِ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْعَزِيز الْحَكِيم ) . ..
أنظرهُ : التُحفَةُ العِرَاقية ورقَةٌ / 41 ...