من درر السلف.....الحلقة رقم98

الحمد لله ...ومن المُستفاد من الأعْلام ...ومنها ...قال الإمام العلاّمة محمد أمين الشنقيطي الجنكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /قال تعالى : ( وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ) ..قال : أي /أنت أيُّها المتكَبِّر المختال : ضعيفٌ حقيرٌ عاجزٌ محصورٌ بين جمادينِ ..أنت عاجزٌ : عن التَّأثير فيها ..فالأرض التي تحتك : لا تقدر أن تؤثِّر فيها بشدَّة وطئك عليها ..والجبال الشَّامخة فوقك : لا يبلغ طولك طولها ..فاعرف : قَدْرَك ..ولا : تتكبَّر ..ولا تمش : في الأرض مرحاً . ..أنظره / أضواء البيان ج 03 ورقة / 592 ...ومنها ...وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الحذر الحذر من المعاصي ؛ فإن عواقبها : سيئة ..وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدًا : مع تعثير أقدامه ..وشدة : فقره ..وحسراته على ما يفوته : من الدنيا . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 207 ...ومنها ...وقال أيضاً الحافظ جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والحذر الحذر من الذنوب خصوصًا : ذنوب الخلوات ..فإن المبارزة لله تعالى : تُسقط العبد من عينه ..وأصلح ما بينك وبينه : في السر ..وقد أصلح لك أحوال : العلانية ..ولا تغتر بستره أيها العاصي : فربما يجذب من عورتك .. ( أي / يكشفها ) .ولا بحلمه : فربما بغت العقاب .. ( أي : فاجأ ) .وعليك بالقلق واللجإ إليه والتضرع : فإن نفع شيء : فذلك ..وتقوت : بالحزن ..وتمرز : كأس الدمع ..واحفر بمعول الأسى : قليب قلب الهوى ..لعلك تنبط من الماء ما : يغسل جرم جرمك . ..أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 207 ...ومنها ...وقال العلاّمة زين الدين محمد عبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي القاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وقال بعض العارفين /الطَّمع طمعان :طمع يوجب الذُّل لله /وهو إظهار الافتقار ..وغايته : العجز والانكسار ..وغايته : الشرف والعز والسعادة الأبدية ..وطمع يوجب الذُّل في الدارين أي : وهو المراد هنا /وهو : رأس حب الدنيا ..وحب الدنيا : رأس كلِّ خطيئة ..والخطيئة : ذلٌّ وخزي ..وحقيقة الطَّمع /أن تعلِّق همتك وقلبك وأملك : بما ليس عندك ..فإذا أمطرت مياه الآمال على أرض الوجود ؛ وألقي فيها بذر الطَّمع : بسَقَتْ أغصانها بالذُّل ..ومتى طمعت في الآخرة وأنت غارق في بحر الهوى : ضللت وأضللت . ..أنظره / فيض القدير ج 03 وَرَقَة / 132 ...