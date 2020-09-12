من درر السلف.....الحلقة رقم98

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المُستفاد من الأعْلام ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام العلاّمة محمد أمين الشنقيطي الجنكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال تعالى : ( وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ) ..
قال : أي /
أنت أيُّها المتكَبِّر المختال : ضعيفٌ حقيرٌ عاجزٌ محصورٌ بين جمادينِ ..
أنت عاجزٌ : عن التَّأثير فيها ..
فالأرض التي تحتك : لا تقدر أن تؤثِّر فيها بشدَّة وطئك عليها ..
والجبال الشَّامخة فوقك : لا يبلغ طولك طولها ..
فاعرف : قَدْرَك ..
ولا : تتكبَّر ..
ولا تمش : في الأرض مرحاً . ..
🥀 أنظره / أضواء البيان ج 03 ورقة / 592 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الحذر الحذر من المعاصي ؛ فإن عواقبها : سيئة ..
وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدًا : مع تعثير أقدامه ..
وشدة : فقره ..
وحسراته على ما يفوته : من الدنيا . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 207 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً الحافظ جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والحذر الحذر من الذنوب خصوصًا : ذنوب الخلوات ..
فإن المبارزة لله تعالى : تُسقط العبد من عينه ..
وأصلح ما بينك وبينه : في السر ..
وقد أصلح لك أحوال : العلانية ..
ولا تغتر بستره أيها العاصي : فربما يجذب من عورتك .. ( أي / يكشفها ) .
ولا بحلمه : فربما بغت العقاب .. ( أي : فاجأ ) .
وعليك بالقلق واللجإ إليه والتضرع : فإن نفع شيء : فذلك ..
وتقوت : بالحزن ..
وتمرز : كأس الدمع ..
واحفر بمعول الأسى : قليب قلب الهوى ..
لعلك تنبط من الماء ما : يغسل جرم جرمك . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 207 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة زين الدين محمد عبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي القاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال بعض العارفين /
الطَّمع طمعان :
طمع يوجب الذُّل لله /
وهو إظهار الافتقار ..
وغايته : العجز والانكسار ..
وغايته : الشرف والعز والسعادة الأبدية ..
وطمع يوجب الذُّل في الدارين أي : وهو المراد هنا /
وهو : رأس حب الدنيا ..
وحب الدنيا : رأس كلِّ خطيئة ..
والخطيئة : ذلٌّ وخزي ..
وحقيقة الطَّمع /
أن تعلِّق همتك وقلبك وأملك : بما ليس عندك ..
فإذا أمطرت مياه الآمال على أرض الوجود ؛ وألقي فيها بذر الطَّمع : بسَقَتْ أغصانها بالذُّل ..
ومتى طمعت في الآخرة وأنت غارق في بحر الهوى : ضللت وأضللت . ..
🥀 أنظره / فيض القدير ج 03 وَرَقَة / 132 ... 🌾🌾🌾
 
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