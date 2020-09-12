من درر السلف.....الحلقة رقم98

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المُستفاد من الأعْلام ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة محمد أمين الشنقيطي الجنكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال تعالى : ( وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ) ..
قال : أي /
أنت أيُّها المتكَبِّر المختال : ضعيفٌ حقيرٌ عاجزٌ محصورٌ بين جمادينِ ..
أنت عاجزٌ : عن التَّأثير فيها ..
فالأرض التي تحتك : لا تقدر أن تؤثِّر فيها بشدَّة وطئك عليها ..
والجبال الشَّامخة فوقك : لا يبلغ طولك طولها ..
فاعرف : قَدْرَك ..
ولا : تتكبَّر ..
ولا تمش : في الأرض مرحاً . ..
أنظره / أضواء البيان ج 03 ورقة / 592 ...
ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الحذر الحذر من المعاصي ؛ فإن عواقبها : سيئة ..
وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدًا : مع تعثير أقدامه ..
وشدة : فقره ..
وحسراته على ما يفوته : من الدنيا . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 207 ...
ومنها ...
وقال أيضاً الحافظ جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والحذر الحذر من الذنوب خصوصًا : ذنوب الخلوات ..
فإن المبارزة لله تعالى : تُسقط العبد من عينه ..
وأصلح ما بينك وبينه : في السر ..
وقد أصلح لك أحوال : العلانية ..
ولا تغتر بستره أيها العاصي : فربما يجذب من عورتك .. ( أي / يكشفها ) .
ولا بحلمه : فربما بغت العقاب .. ( أي : فاجأ ) .
وعليك بالقلق واللجإ إليه والتضرع : فإن نفع شيء : فذلك ..
وتقوت : بالحزن ..
وتمرز : كأس الدمع ..
واحفر بمعول الأسى : قليب قلب الهوى ..
لعلك تنبط من الماء ما : يغسل جرم جرمك . ..
أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 207 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة زين الدين محمد عبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي القاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال بعض العارفين /
الطَّمع طمعان :
طمع يوجب الذُّل لله /
وهو إظهار الافتقار ..
وغايته : العجز والانكسار ..
وغايته : الشرف والعز والسعادة الأبدية ..
وطمع يوجب الذُّل في الدارين أي : وهو المراد هنا /
وهو : رأس حب الدنيا ..
وحب الدنيا : رأس كلِّ خطيئة ..
والخطيئة : ذلٌّ وخزي ..
وحقيقة الطَّمع /
أن تعلِّق همتك وقلبك وأملك : بما ليس عندك ..
فإذا أمطرت مياه الآمال على أرض الوجود ؛ وألقي فيها بذر الطَّمع : بسَقَتْ أغصانها بالذُّل ..
ومتى طمعت في الآخرة وأنت غارق في بحر الهوى : ضللت وأضللت . ..
أنظره / فيض القدير ج 03 وَرَقَة / 132 ...
ومن المُستفاد من الأعْلام ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة محمد أمين الشنقيطي الجنكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال تعالى : ( وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ) ..
قال : أي /
أنت أيُّها المتكَبِّر المختال : ضعيفٌ حقيرٌ عاجزٌ محصورٌ بين جمادينِ ..
أنت عاجزٌ : عن التَّأثير فيها ..
فالأرض التي تحتك : لا تقدر أن تؤثِّر فيها بشدَّة وطئك عليها ..
والجبال الشَّامخة فوقك : لا يبلغ طولك طولها ..
فاعرف : قَدْرَك ..
ولا : تتكبَّر ..
ولا تمش : في الأرض مرحاً . ..
أنظره / أضواء البيان ج 03 ورقة / 592 ...
ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الحذر الحذر من المعاصي ؛ فإن عواقبها : سيئة ..
وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدًا : مع تعثير أقدامه ..
وشدة : فقره ..
وحسراته على ما يفوته : من الدنيا . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 207 ...
ومنها ...
وقال أيضاً الحافظ جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والحذر الحذر من الذنوب خصوصًا : ذنوب الخلوات ..
فإن المبارزة لله تعالى : تُسقط العبد من عينه ..
وأصلح ما بينك وبينه : في السر ..
وقد أصلح لك أحوال : العلانية ..
ولا تغتر بستره أيها العاصي : فربما يجذب من عورتك .. ( أي / يكشفها ) .
ولا بحلمه : فربما بغت العقاب .. ( أي : فاجأ ) .
وعليك بالقلق واللجإ إليه والتضرع : فإن نفع شيء : فذلك ..
وتقوت : بالحزن ..
وتمرز : كأس الدمع ..
واحفر بمعول الأسى : قليب قلب الهوى ..
لعلك تنبط من الماء ما : يغسل جرم جرمك . ..
أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 207 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة زين الدين محمد عبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي القاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال بعض العارفين /
الطَّمع طمعان :
طمع يوجب الذُّل لله /
وهو إظهار الافتقار ..
وغايته : العجز والانكسار ..
وغايته : الشرف والعز والسعادة الأبدية ..
وطمع يوجب الذُّل في الدارين أي : وهو المراد هنا /
وهو : رأس حب الدنيا ..
وحب الدنيا : رأس كلِّ خطيئة ..
والخطيئة : ذلٌّ وخزي ..
وحقيقة الطَّمع /
أن تعلِّق همتك وقلبك وأملك : بما ليس عندك ..
فإذا أمطرت مياه الآمال على أرض الوجود ؛ وألقي فيها بذر الطَّمع : بسَقَتْ أغصانها بالذُّل ..
ومتى طمعت في الآخرة وأنت غارق في بحر الهوى : ضللت وأضللت . ..
أنظره / فيض القدير ج 03 وَرَقَة / 132 ...