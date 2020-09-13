كيفية الاجابة على أسئلة التاريخ والجغرافيا في البكالوريا

ح

حلمنا العربي

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كيفية الاجابة على أسئلة التاريخ والجغرافيا في البكالوريا

السنة الثالثة ثانوي : مادة التاريخ و الجغرافيا لكل الشعب :
ملخص رائع لكيفية الاجابة و التعامل مع أسئلة التاريخ والجغرافيا في البكالوريا للثالثة ثانوي ، من إعداد الاستاذ طھیري.ع.



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