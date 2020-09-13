حلمنا العربي
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الأسئلة المعتاد طرحها و أجوبتها في بكالوريا اللغة العربية
مادة اللغة العربية و آداباها سنة 3 ثانوي شعبة علوم تجريبية ، رياضيات ، تقني رياضي ،تسيير و اقتصاد ،آداب و فلسفة ،لغات أجنبية الأسئلة المعتاد طرحها و أجوبتها في بكالوريا اللغة العربية ملخص لمحتوى دروس اللغة العربية ثالثة ثانوي على شكل أسئلة متكررة و أجوبتها
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مادة اللغة العربية و آداباها سنة 3 ثانوي شعبة علوم تجريبية ، رياضيات ، تقني رياضي ،تسيير و اقتصاد ،آداب و فلسفة ،لغات أجنبية الأسئلة المعتاد طرحها و أجوبتها في بكالوريا اللغة العربية ملخص لمحتوى دروس اللغة العربية ثالثة ثانوي على شكل أسئلة متكررة و أجوبتها
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