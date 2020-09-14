كيف تحول الليرولين من دواء الي داء

اسراءماجد
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علاج ادمان الليرولين معظم الاشخاص استخدمه بعض العقاقير الطبية استخدام خاطئ حتي ادي بهم الي الادمان مثال علي ذلك الليرولين فهو من الادويه التي تعالج بعض الامراض مثل نوبات الصرع و اضطربات الجهاز العصبي وبعض الحالات التي لها علاقه بالحبل الشوكي، كما يوجد ليرولين في السوق بثلاث تركيزات هي ليرولين 150، ليرولين 75، ليرولين 50،ولكن تم استخدامه في الفترة الأخيرة كمخدر بعد أن تم وضع عقار الترامادول في قائمة الجدول فهو مكمل لمسيرة الترامادول، فظهر مخدر ليريكا وبعدما انتشر ايضاً وتم استخدامة كمخدر نظرا لكثرة نسبة الُسميات التي تواجدت في مكوناته خصوصا ان كانت من السوق السوداء تم وضع ليريكا ايضا في الجدول ، وبعد سحب الترامادول بفترة وجيزة ظهر مخدر ليرولين ورغم استخداماته الطبية الكثيرة تحول مثل العديد من الادوية المخدرة التي جعلت العديد من الأشخاص يقعون فى ادمان الحبوب المنشطة والتي تحتاج إلى علاج ادمان ليرولين، كما تختلف مدة انسحاب ليرولين من الجسم على حسب مدة تعاطي المدمن وحالته النفسية والصحية التي وصل إليها والكمية، حيث تختلف المدة انسحاب ليرولين على حسب طرق تعاطي المدمن ليرولين فيوجد طائفة من مدمني ليرولين يتعاطونه عن طريق الفم وطائفة أخرى يقومون بتفريغ الكبسوله من الماده التي بداخلها ومن ثم استنشاقها، ولذلك كلما زادت نسبة التعاطي كلما اعتاد الجسم على زيادة نسبة المخدرات كلما طالت فترة اعراض ليرولين الانسحابية واشتدت
المصدر\ معايير اختيار أفضل دكتور لعلاج الإدمان في السعودية