الصيغة الجديدة لأسئلة بكالوريا اللغة الفرنسية و أجوبتها

ح

حلمنا العربي

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إنضم
1 سبتمبر 2020
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الصيغة الجديدة لأسئلة بكالوريا اللغة الفرنسية و أجوبتها

مادة اللغة الفرنسية للسنة الثالثة ثانوي جميع الشعب :
الأسئلة المعتادة في البكالوريا في اللغة الفرنسية و أجوبتها حسب الصيغة الجديدة لطريقة طرح الاسئلة

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