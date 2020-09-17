Cotton Dor
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 سبتمبر 2020
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- العمر
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
الطباعة الحريرية تعد من أكثر تقنيات الطباعة شيوعا، حيث هناك العديد من مصانع ملابس جملة التى تعتمد عليها وهي الأكثر استخدامًا من قبل الشركات الناشئة ,المتوسطة و الكبيرة عند طباعة التصميمات على المنتجات ذات الأحجام والمواد المختلفة.
- تم استخدام التقنية لأكثر من 100 عام فى العديد من مصانع ملابس جملة في قطاع تصنيع الملابس ويستخدم بشكل احترافى لطباعة الصور والتصميمات على القمصان والحقائب والورق والخشب والسيراميك وغيرها من المواد
- من أجل الطباعة باستخدام تقنية الطباعة الحريرية ، يتم استخدام مواد مختلفة. يتم إنشاء إطار الطباعة ، أو بالأحرى ، يتم طباعة التصميم على ورقة بحيث يمكن نقل الحبر..
- ما هي فوائد الطباعة الحريرية؟
نسبة ممتازة بين الجودة والسعر لعمليات الطباعة الكبير
تبرز جمال المنتج و تعجب العملاء بشكل اكثر. استنساخ ألوان مثالية
المطبوعات تقاوم العديد من إجراءات الغسيل و تجعل المنتج يعيش وقت اطول مع الاحتفاظ بجودتة المتميزة.
- تم استخدام التقنية لأكثر من 100 عام فى العديد من مصانع ملابس جملة في قطاع تصنيع الملابس ويستخدم بشكل احترافى لطباعة الصور والتصميمات على القمصان والحقائب والورق والخشب والسيراميك وغيرها من المواد
- من أجل الطباعة باستخدام تقنية الطباعة الحريرية ، يتم استخدام مواد مختلفة. يتم إنشاء إطار الطباعة ، أو بالأحرى ، يتم طباعة التصميم على ورقة بحيث يمكن نقل الحبر..
- ما هي فوائد الطباعة الحريرية؟
نسبة ممتازة بين الجودة والسعر لعمليات الطباعة الكبير
تبرز جمال المنتج و تعجب العملاء بشكل اكثر. استنساخ ألوان مثالية
المطبوعات تقاوم العديد من إجراءات الغسيل و تجعل المنتج يعيش وقت اطول مع الاحتفاظ بجودتة المتميزة.