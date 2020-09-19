من درر السلف....الحلقة رقم 99

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
عن الربيع بن أبي راشد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أنه رأىٰ رجلاً مريضاً يتصدق بصدقة
يقسمها بين جيرانه ؛ فلم يلبث الرجل إلاّ
أياماً حتى مات ..
فبكى عند ذلك الربيع وقال :
أَحَسَّ والله بالموت ..
وعَلِمَ أنه لا ينفعه من ماله : إلا ما قدَّم بين يديه . ..
🥀 أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 05 ورقة / 76 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل عمل صالحٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : فمنشؤه الصدق ..
وكل عمل فاسدٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : فمنشؤه الكذب . ..
🥀 أنظره / الفوائد ورقة / 245 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قــال شيـخ الاســلام إبن تيميــة عليه رَحَمَات الله تعــالــﮯ عليه /
أهــلُ اليقين إذا ابتلـوا : ثبتــوا ..
بخـلاف غيـرهــم : فإن الإبتــلاء قـد يـذهب إيمـانــه أو ينقصــه ..
ثمّ قال /
وَأَمَّا كَيْف يَحْصُل الْيَقِين فَبِثَلَاثَةِ أَشْيَاء /أَحَدُهَا : تَدَبُّرُ الْقُرْآن ..
وَالثَّانِي : تَدَبُّر الْآيَاتِ الَّتِي يُحْدِثُهَا اللَّهُ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّه حَقٌّ ..
وَالثَّالِثُ : الْعَمَلُ بِمُوجِبِ الْعِلْمِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 330 - 331 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
وقال العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ الْعَاقِلَ الْمُرَاقِبَ : لَمْ يَقْصِدْ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ التَّلَذُّذَ ..
بَلْ : دَفْعَ الْجُوعِ مِمَّا يُوَافِقُ بَدَنَهُ وَيُقَوِّيه عَلَى الطَّاعَةِ ..
فَإِنْ قَصَدَ الِالْتِذَاذَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُتَنَاوِلَاتِ أَحْيَانًا : لَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ..
وَإِنَّمَا يُعَابُ عَلَيْهِ : الِانْهِمَاكُ فِي ذَلِكَ ..
وَلِذَا قَالَ النَّاظِمُ / ( أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ ) يَعْنِي : أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِكُلِّيَّةٍ ..
وَهَذَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِ : أَهْلِ الْإِيمَانِ ..
بَلْ شَأْنُهُمْ : الْإِقْبَالَ عَلَى اللَّهِ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِمْ . ..
🥀 أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 453 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ عَقِبَ كَلامهِ هذَا أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ سُلَّمٌ : يَتَوَصَّلُونَ بِهِ إلَى التَّقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ ..
فَإِذَا أَكَلُوا أَوْ شَرِبُوا أَوْ لَبِسُوا أَوْ نَكَحُوا أَوْ فَعَلُوا مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ شَيْئًا : فَعَلُوهُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ ..
وَإِذَا تَرَكُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ : تَرَكُوهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
فَيَكُونُ فِعْلُهُمْ وَتَرْكُهُمْ : عِبَادَةً ..
وَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ /
( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ..
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ /
إلَّا الصِّيَامَ : فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ..
إنَّهُ تَرَكَ : شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي ) . ..
🥀 أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 453 ... 🌾🌾🌾
 
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