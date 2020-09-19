من درر السلف....الحلقة رقم 99

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر ...
ومنها ...
عن الربيع بن أبي راشد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أنه رأىٰ رجلاً مريضاً يتصدق بصدقة
يقسمها بين جيرانه ؛ فلم يلبث الرجل إلاّ
أياماً حتى مات ..
فبكى عند ذلك الربيع وقال :
أَحَسَّ والله بالموت ..
وعَلِمَ أنه لا ينفعه من ماله : إلا ما قدَّم بين يديه . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 05 ورقة / 76 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل عمل صالحٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : فمنشؤه الصدق ..
وكل عمل فاسدٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : فمنشؤه الكذب . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 245 ...
ومنها ...
و قــال شيـخ الاســلام إبن تيميــة عليه رَحَمَات الله تعــالــﮯ عليه /
أهــلُ اليقين إذا ابتلـوا : ثبتــوا ..
بخـلاف غيـرهــم : فإن الإبتــلاء قـد يـذهب إيمـانــه أو ينقصــه ..
ثمّ قال /
وَأَمَّا كَيْف يَحْصُل الْيَقِين فَبِثَلَاثَةِ أَشْيَاء /أَحَدُهَا : تَدَبُّرُ الْقُرْآن ..
وَالثَّانِي : تَدَبُّر الْآيَاتِ الَّتِي يُحْدِثُهَا اللَّهُ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّه حَقٌّ ..
وَالثَّالِثُ : الْعَمَلُ بِمُوجِبِ الْعِلْمِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 330 - 331 ...
منها ...
وقال العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ الْعَاقِلَ الْمُرَاقِبَ : لَمْ يَقْصِدْ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ التَّلَذُّذَ ..
بَلْ : دَفْعَ الْجُوعِ مِمَّا يُوَافِقُ بَدَنَهُ وَيُقَوِّيه عَلَى الطَّاعَةِ ..
فَإِنْ قَصَدَ الِالْتِذَاذَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُتَنَاوِلَاتِ أَحْيَانًا : لَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ..
وَإِنَّمَا يُعَابُ عَلَيْهِ : الِانْهِمَاكُ فِي ذَلِكَ ..
وَلِذَا قَالَ النَّاظِمُ / ( أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ ) يَعْنِي : أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِكُلِّيَّةٍ ..
وَهَذَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِ : أَهْلِ الْإِيمَانِ ..
بَلْ شَأْنُهُمْ : الْإِقْبَالَ عَلَى اللَّهِ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِمْ . ..
أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 453 ...
ومنها ...
وَقَالَ عَقِبَ كَلامهِ هذَا أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ سُلَّمٌ : يَتَوَصَّلُونَ بِهِ إلَى التَّقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ ..
فَإِذَا أَكَلُوا أَوْ شَرِبُوا أَوْ لَبِسُوا أَوْ نَكَحُوا أَوْ فَعَلُوا مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ شَيْئًا : فَعَلُوهُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ ..
وَإِذَا تَرَكُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ : تَرَكُوهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
فَيَكُونُ فِعْلُهُمْ وَتَرْكُهُمْ : عِبَادَةً ..
وَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ /
( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ..
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ /
إلَّا الصِّيَامَ : فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ..
إنَّهُ تَرَكَ : شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي ) . ..
أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 453 ...
ومن الدرر ...
ومنها ...
عن الربيع بن أبي راشد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أنه رأىٰ رجلاً مريضاً يتصدق بصدقة
يقسمها بين جيرانه ؛ فلم يلبث الرجل إلاّ
أياماً حتى مات ..
فبكى عند ذلك الربيع وقال :
أَحَسَّ والله بالموت ..
وعَلِمَ أنه لا ينفعه من ماله : إلا ما قدَّم بين يديه . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 05 ورقة / 76 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل عمل صالحٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : فمنشؤه الصدق ..
وكل عمل فاسدٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : فمنشؤه الكذب . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 245 ...
ومنها ...
و قــال شيـخ الاســلام إبن تيميــة عليه رَحَمَات الله تعــالــﮯ عليه /
أهــلُ اليقين إذا ابتلـوا : ثبتــوا ..
بخـلاف غيـرهــم : فإن الإبتــلاء قـد يـذهب إيمـانــه أو ينقصــه ..
ثمّ قال /
وَأَمَّا كَيْف يَحْصُل الْيَقِين فَبِثَلَاثَةِ أَشْيَاء /أَحَدُهَا : تَدَبُّرُ الْقُرْآن ..
وَالثَّانِي : تَدَبُّر الْآيَاتِ الَّتِي يُحْدِثُهَا اللَّهُ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّه حَقٌّ ..
وَالثَّالِثُ : الْعَمَلُ بِمُوجِبِ الْعِلْمِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 330 - 331 ...
منها ...
وقال العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ الْعَاقِلَ الْمُرَاقِبَ : لَمْ يَقْصِدْ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ التَّلَذُّذَ ..
بَلْ : دَفْعَ الْجُوعِ مِمَّا يُوَافِقُ بَدَنَهُ وَيُقَوِّيه عَلَى الطَّاعَةِ ..
فَإِنْ قَصَدَ الِالْتِذَاذَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُتَنَاوِلَاتِ أَحْيَانًا : لَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ..
وَإِنَّمَا يُعَابُ عَلَيْهِ : الِانْهِمَاكُ فِي ذَلِكَ ..
وَلِذَا قَالَ النَّاظِمُ / ( أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ ) يَعْنِي : أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِكُلِّيَّةٍ ..
وَهَذَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِ : أَهْلِ الْإِيمَانِ ..
بَلْ شَأْنُهُمْ : الْإِقْبَالَ عَلَى اللَّهِ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِمْ . ..
أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 453 ...
ومنها ...
وَقَالَ عَقِبَ كَلامهِ هذَا أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ سُلَّمٌ : يَتَوَصَّلُونَ بِهِ إلَى التَّقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ ..
فَإِذَا أَكَلُوا أَوْ شَرِبُوا أَوْ لَبِسُوا أَوْ نَكَحُوا أَوْ فَعَلُوا مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ شَيْئًا : فَعَلُوهُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ ..
وَإِذَا تَرَكُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ : تَرَكُوهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
فَيَكُونُ فِعْلُهُمْ وَتَرْكُهُمْ : عِبَادَةً ..
وَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ /
( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ..
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ /
إلَّا الصِّيَامَ : فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ..
إنَّهُ تَرَكَ : شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي ) . ..
أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 453 ...