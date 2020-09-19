من درر السلف....الحلقة رقم 99

الحمد لله ...ومن الدرر ...ومنها ...عن الربيع بن أبي راشد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أنه رأىٰ رجلاً مريضاً يتصدق بصدقةيقسمها بين جيرانه ؛ فلم يلبث الرجل إلاّأياماً حتى مات ..فبكى عند ذلك الربيع وقال :أَحَسَّ والله بالموت ..وعَلِمَ أنه لا ينفعه من ماله : إلا ما قدَّم بين يديه . ..أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 05 ورقة / 76 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /كل عمل صالحٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : فمنشؤه الصدق ..وكل عمل فاسدٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : فمنشؤه الكذب . ..أنظره / الفوائد ورقة / 245 ...ومنها ...و قــال شيـخ الاســلام إبن تيميــة عليه رَحَمَات الله تعــالــﮯ عليه /أهــلُ اليقين إذا ابتلـوا : ثبتــوا ..بخـلاف غيـرهــم : فإن الإبتــلاء قـد يـذهب إيمـانــه أو ينقصــه ..ثمّ قال /وَأَمَّا كَيْف يَحْصُل الْيَقِين فَبِثَلَاثَةِ أَشْيَاء /أَحَدُهَا : تَدَبُّرُ الْقُرْآن ..وَالثَّانِي : تَدَبُّر الْآيَاتِ الَّتِي يُحْدِثُهَا اللَّهُ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّه حَقٌّ ..وَالثَّالِثُ : الْعَمَلُ بِمُوجِبِ الْعِلْمِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 330 - 331 ...منها ...وقال العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ الْعَاقِلَ الْمُرَاقِبَ : لَمْ يَقْصِدْ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ التَّلَذُّذَ ..بَلْ : دَفْعَ الْجُوعِ مِمَّا يُوَافِقُ بَدَنَهُ وَيُقَوِّيه عَلَى الطَّاعَةِ ..فَإِنْ قَصَدَ الِالْتِذَاذَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُتَنَاوِلَاتِ أَحْيَانًا : لَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ..وَإِنَّمَا يُعَابُ عَلَيْهِ : الِانْهِمَاكُ فِي ذَلِكَ ..وَلِذَا قَالَ النَّاظِمُ / ( أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ ) يَعْنِي : أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِكُلِّيَّةٍ ..وَهَذَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِ : أَهْلِ الْإِيمَانِ ..بَلْ شَأْنُهُمْ : الْإِقْبَالَ عَلَى اللَّهِ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِمْ . ..أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 453 ...ومنها ...وَقَالَ عَقِبَ كَلامهِ هذَا أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ سُلَّمٌ : يَتَوَصَّلُونَ بِهِ إلَى التَّقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ ..فَإِذَا أَكَلُوا أَوْ شَرِبُوا أَوْ لَبِسُوا أَوْ نَكَحُوا أَوْ فَعَلُوا مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ شَيْئًا : فَعَلُوهُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ ..وَإِذَا تَرَكُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ : تَرَكُوهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..فَيَكُونُ فِعْلُهُمْ وَتَرْكُهُمْ : عِبَادَةً ..وَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ /( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ..قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ /إلَّا الصِّيَامَ : فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ..إنَّهُ تَرَكَ : شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي ) . ..أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 453 ...