من درر السلف .....الحلقة رقم 100

الحَمْدُ لله ...قَالَ تَعَالَى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) ..قَالَ الحَافظ أبي الفدَاء إسْمَاعيل بن عمر بن كَثير القُرشي عليْهِ رَحَمَات الله تعالى :يُخْبِرُ تَعَالَى : أَنَّهُ يَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ..وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال :أَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ..وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ . ..رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ ..وَهَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ من : الصلوات ..والزكوات ..والصيام ..والكفارات ..والنذور ..وغير ذلك : مما هو مؤتمن عليه ..ولا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ : الْعِبَادُ ..وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ :كَالْوَدَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتَمِنُونَ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعِ بَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ ..فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : بِأَدَائِهَا ..فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا : أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ . ..وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :إِنَّ الشَّهَادَةَ تُكَفِّرُ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَّا : الْأَمَانَةَ ..يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يوم القيامة وإن كان قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَالُ :أَدِّ أَمَانَتَكَ ..فيقول فأنى أُؤَدِّيهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا ؟؟؟فَتُمَثَّلُ لَهُ الْأَمَانَةُ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي إِلَيْهَا ؛ فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ ..قَالَ : فَتَنْزِلُ عَنْ عَاتِقِهِ فَيَهْوِي عَلَى أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ ..قَالَ زَاذَانُ : فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ :صَدَقَ أَخِي ؛ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها . ..وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابن عباس في الآية قال :هي مبهمة ؛ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ..وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ : هِيَ مُسَجَّلَةٌ ؛ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ..وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ :الْأَمَانَةُ : مَا أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ . ..أنْظُرهُ : تَفْسير ابن كَثير ج 02 ورقة / 298 - 299 ...( قَوله مسجلة :أي : مطلقة لكل إنسان ؛ براً كان أو فاجراً ) ..