من درر السلف....الحلقة رقم 101

الحَمْدُ لله ...قال الإمام القُرْطبي الخَزْرَجي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه :( وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً ) ..قال : فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ ..الْأَوَّلُ :الْعِبَرُ وَالْمُعْجِزَاتُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَى أَيْدِي الرُّسُل : مِنْ دَلَائِلِ الْإِنْذَارِ تَخْوِيفًا لِلْمُكَذِّبِينَ ..الثَّانِي :أَنَّهَا آيَاتُ الِانْتِقَامِ : تَخْوِيفًا مِنَ الْمَعَاصِي ..الثَّالِثُ :أَنَّهَا تَقَلُّبُ الْأَحْوَالِ مِنْ صِغَرٍ إِلَى شَبَابٍ ؛ ثُمَّ إِلَى تَكَهُّلٍ ؛ ثُمَّ إِلَى مَشِيبٍ لِتَعْتَبِرَ بِتَقَلُّبِ أَحْوَالِكَ ؛ فَتَخَافَ عَاقِبَةَ أَمْرِكَ ..وَهَذَا قَوْلُ : أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه ..الرابع :القرآن ..الخامس :الموت الذريع . ..( الموت الذريع : أي السريع الفاشي لا يكاد الناس يتدافنون ) ..أنظُرْهُ : الجامع لأحْكَام القُرْآن ج 10 ورقة / 281 ...