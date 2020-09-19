من درر السلف....الحلقة رقم 101

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 قال الإمام القُرْطبي الخَزْرَجي عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه :
( وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً ) ..

قال : فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ ..
الْأَوَّلُ :
الْعِبَرُ وَالْمُعْجِزَاتُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَى أَيْدِي الرُّسُل : مِنْ دَلَائِلِ الْإِنْذَارِ تَخْوِيفًا لِلْمُكَذِّبِينَ ..
الثَّانِي :
أَنَّهَا آيَاتُ الِانْتِقَامِ : تَخْوِيفًا مِنَ الْمَعَاصِي ..
الثَّالِثُ :
أَنَّهَا تَقَلُّبُ الْأَحْوَالِ مِنْ صِغَرٍ إِلَى شَبَابٍ ؛ ثُمَّ إِلَى تَكَهُّلٍ ؛ ثُمَّ إِلَى مَشِيبٍ لِتَعْتَبِرَ بِتَقَلُّبِ أَحْوَالِكَ ؛ فَتَخَافَ عَاقِبَةَ أَمْرِكَ ..
وَهَذَا قَوْلُ : أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه ..
الرابع :
القرآن ..
الخامس :
الموت الذريع . ..
( الموت الذريع : أي السريع الفاشي لا يكاد الناس يتدافنون ) ..

🥀 أنظُرْهُ : الجامع لأحْكَام القُرْآن ج 10 ورقة / 281 ... 🌾🌾🌾
 
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