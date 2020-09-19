من درر السلف...الحلقة رقم 102

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائدِ ..
قال الله تعالى : ( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ) ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَالْأَقْدَارِ : عَلَى قَدْرِ مُعَامَلَةِ الْقُلُوبِ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ ..
فَكَمْ مِمَّنْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي الْيَوْمِ : مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ..
وَآخَرُ : لَا يَنَامُ اللَّيْلَ ..
وَآخَرُ : لَا يُفْطِرُ ..
وَغَيْرُهُمْ : أَقَلُّ عِبَادَةً مِنْهُمْ ؛ وَأَرْفَعُ قَدْرًا فِي قُلُوبِ الْأُمَّةِ . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 16 ورقة / 48 ... 🌾🌾🌾

🥀 قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
أجمع عقلاءُ كل أمةٍ : على أن النعيم لا يدرك بالنعيم ..
وأن من رافق الراحة : فارق الراحة ..
وحصل على المشقة وقت الراحة : في دار الراحة ..
فبقدر التعب : تكون الراحة . ..
🥀 أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 166 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال أيضًا في فائدةٍ أخرى عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة ؛ وأعانتها الأهواء الغالبة : فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك . ..
🥀 أنظره : إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 146 ... 🌾🌾🌾
 
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