من درر السلف...الحلقة رقم 102

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 10,656
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائدِ ..
قال الله تعالى : ( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ) ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَالْأَقْدَارِ : عَلَى قَدْرِ مُعَامَلَةِ الْقُلُوبِ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ ..
فَكَمْ مِمَّنْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي الْيَوْمِ : مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ..
وَآخَرُ : لَا يَنَامُ اللَّيْلَ ..
وَآخَرُ : لَا يُفْطِرُ ..
وَغَيْرُهُمْ : أَقَلُّ عِبَادَةً مِنْهُمْ ؛ وَأَرْفَعُ قَدْرًا فِي قُلُوبِ الْأُمَّةِ . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 16 ورقة / 48 ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
أجمع عقلاءُ كل أمةٍ : على أن النعيم لا يدرك بالنعيم ..
وأن من رافق الراحة : فارق الراحة ..
وحصل على المشقة وقت الراحة : في دار الراحة ..
فبقدر التعب : تكون الراحة . ..
أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 166 ...
وقال أيضًا في فائدةٍ أخرى عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة ؛ وأعانتها الأهواء الغالبة : فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك . ..
أنظره : إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 146 ...
ومن الفوائدِ ..
قال الله تعالى : ( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ) ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَالْأَقْدَارِ : عَلَى قَدْرِ مُعَامَلَةِ الْقُلُوبِ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ ..
فَكَمْ مِمَّنْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي الْيَوْمِ : مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ..
وَآخَرُ : لَا يَنَامُ اللَّيْلَ ..
وَآخَرُ : لَا يُفْطِرُ ..
وَغَيْرُهُمْ : أَقَلُّ عِبَادَةً مِنْهُمْ ؛ وَأَرْفَعُ قَدْرًا فِي قُلُوبِ الْأُمَّةِ . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 16 ورقة / 48 ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
أجمع عقلاءُ كل أمةٍ : على أن النعيم لا يدرك بالنعيم ..
وأن من رافق الراحة : فارق الراحة ..
وحصل على المشقة وقت الراحة : في دار الراحة ..
فبقدر التعب : تكون الراحة . ..
أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 166 ...
وقال أيضًا في فائدةٍ أخرى عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة ؛ وأعانتها الأهواء الغالبة : فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك . ..
أنظره : إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 146 ...