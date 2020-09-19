من درر السلف...الحلقة رقم 102

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائدِ ..قال الله تعالى : ( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ) ..قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَالْأَقْدَارِ : عَلَى قَدْرِ مُعَامَلَةِ الْقُلُوبِ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ ..فَكَمْ مِمَّنْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي الْيَوْمِ : مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ..وَآخَرُ : لَا يَنَامُ اللَّيْلَ ..وَآخَرُ : لَا يُفْطِرُ ..وَغَيْرُهُمْ : أَقَلُّ عِبَادَةً مِنْهُمْ ؛ وَأَرْفَعُ قَدْرًا فِي قُلُوبِ الْأُمَّةِ . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 16 ورقة / 48 ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :أجمع عقلاءُ كل أمةٍ : على أن النعيم لا يدرك بالنعيم ..وأن من رافق الراحة : فارق الراحة ..وحصل على المشقة وقت الراحة : في دار الراحة ..فبقدر التعب : تكون الراحة . ..أنظره : مدارج السالكين ج 02 ورقة / 166 ...وقال أيضًا في فائدةٍ أخرى عليه رَحَمَات الله تعالى :إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة ؛ وأعانتها الأهواء الغالبة : فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك . ..أنظره : إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 146 ...