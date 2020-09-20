من درر السلف...الحلقة رقم 103

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد المفيدة ...منها ...وقال العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /( الزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلِّهَا ) ...قَالَ فِي رَوْضَةِ الْمُحِبِّينَ ( يقصد : إبن القيم ) / ..وَالزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلَّهَا : مِنْ قِلَّةِ الدِّينِ وَذَهَابِ الْوَرَعِ ..وَفَسَادِ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ ..فَلَا تَجِدُ زَانِيًا مَعَهُ : وَرَعٌ ..وَلَا وَفَاءٌ : بِعَهْدٍ ..وَلَا صِدْقٌ : فِي حَدِيثٍ ..وَلَا مُحَافَظَةٌ : عَلَى صَدِيقٍ ..وَلَا غَيْرَةٌ تَامَّةٌ : عَلَى أَهْلِهِ ..فَالْغَدْرُ وَالْكَذِبُ وَالْخِيَانَةُ وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ وَعَدَمُ الْمُرَاقَبَةِ وَعَدَمُ الْأَنَفَةِ لِلْحُرَمِ وَذَهَابُ الْغَيْرَةِ مِنْ الْقَلْبِ : مِنْ شُعَبِهِ وَمُوجِبَاتِهِ ..وَمِنْ مُوجِبَاتِهِ : غَضَبُ الرَّبِّ بِإِفْسَادِ حُرَمِهِ وَعِيَالِهِ ..وَلَوْ تَعَرَّضَ رَجُلٌ إلَى مَلِكٍ مِنْ الْمُلُوكِ بِذَلِكَ : لَقَابَلَهُ أَسْوَأَ مُقَابَلَةٍ ..وَمِنْهَا : سَوَادُ الْوَجْهِ ..وَظُلْمَتُهُ ..وَمَا يَعْلُوهُ مِنْ الْكَآبَةِ وَالْمَقْتِ الَّذِي يَبْدُو عَلَيْهِ لِلنَّاظِرِينَ . ..أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 441 ...ومنها ...وَفِي وَصِيَّةِ الْإِمَامِ أبِي الجَبَل الْمُوَفِّقِ إبْنِ قُدَامَةَ المَقْدسيّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه قَال /فَاغْتَنِمْ رَحِمَك اللَّهُ : حَيَاتَك النَّفِيسَةَ ..وَاحْتَفِظْ : بِأَوْقَاتِك الْعَزِيزَةِ ..وَاعْلَمْ أَنَّ مُدَّةَ حَيَاتِك : مَحْدُودَةٌ ..وَأَنْفَاسَك : مَعْدُودَةٌ ..فَكُلُّ نَفَسٍ : يَنْقُصُ بِهِ جُزْءٌ مِنْك ..وَالْعُمْرُ كُلُّهُ : قَصِيرٌ ..وَالْبَاقِي مِنْهُ : هُوَ الْيَسِيرُ ..وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ : جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ لَا عَدْلَ لَهَا وَلَا خُلْفَ مِنْهَا ..فَإِنَّ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ الْيَسِيرَةِ : خُلُودُ الْأَبَدِ فِي النَّعِيمِ أَوْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ..وَإِذَا عَادَلْت هَذِهِ الْحَيَاةَ بِخُلُودِ الْأَبَدِ : عَلِمْت أَنَّ كُلَّ نَفَسٍ يَعْدِلُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ عَامٍ فِي نَعِيمٍ لَا خَطَرَ لَهُ أَوْ خِلَافَ ذَلِكَ ..وَمَا كَانَ هَكَذَا : فَلَا قِيمَةَ لَهُ ..فَلَا تُضَيِّعْ جَوَاهِرَ عُمْرِك النَّفِيسَةَ : بِغَيْرِ عَمَلٍ ..وَلَا تُذْهِبُهَا : بِغَيْرِ عِوَضٍ ..وَاجْتَهِدْ أَنْ لَا يَخْلُوَ نَفَسٌ مِنْ أَنْفَاسِك : إلَّا فِي عَمَلِ طَاعَةٍ أَوْ قُرْبَةٍ تَتَقَرَّبُ بِهَا ..فَإِنَّك لَوْ كَانَتْ مَعَك جَوْهَرَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الدُّنْيَا لَسَاءَك ذَهَابُهَا : فَكَيْفَ تُفَرِّطُ فِي سَاعَاتِك وَأَوْقَاتِك ..وَكَيْفَ لَا تَحْزَنُ عَلَى عُمْرِك : الذَّاهِبِ بِغَيْرِ عِوَضٍ . ..أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب للسَفَّاريني ج 02 ورقة / 448 - 449 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الْهَوَى : مَيْلُ النَّفْسِ إلَى مَا يُلَائِمُهَا ..وَهَذَا الْمَيْلُ : خُلِقَ فِي الْإِنْسَانِ لِضَرُورَةِ بَقَائِهِ ..فَإِنَّهُ لَوْلَا مَيْلُهُ إلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمُنْكَحِ : مَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَكَحَ ..فَالْهَوَى : سَاحِبٌ لَهُ لِمَا يُرِيدُهُ ..كَمَا أَنَّ الْغَضَبَ : دَافِعٌ عَنْهُ مَا يُؤْذِيه ..فَلَا يَنْبَغِي : ذَمُّ الْهَوَى مُطْلَقًا ؛ وَلَا مَدْحُهُ مُطْلَقًا ..وَإِنَّمَا يُذَمُّ الْمُفْرِطُ مِنْ النَّوْعَيْنِ وَهُوَ : مَا زَادَ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ . ..أنظرهُ / روضة المحبين ورقة / 469 ...و / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب للسَفَّاريني ج 02 ورقة / 456 ...