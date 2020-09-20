من درر السلف...الحلقة رقم 103

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد المفيدة ...

🥀🥀 منها ...
وقال العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( الزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلِّهَا ) ...
قَالَ فِي رَوْضَةِ الْمُحِبِّينَ ( يقصد : إبن القيم ) / ..
وَالزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلَّهَا : مِنْ قِلَّةِ الدِّينِ وَذَهَابِ الْوَرَعِ ..
وَفَسَادِ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ ..
فَلَا تَجِدُ زَانِيًا مَعَهُ : وَرَعٌ ..
وَلَا وَفَاءٌ : بِعَهْدٍ ..
وَلَا صِدْقٌ : فِي حَدِيثٍ ..
وَلَا مُحَافَظَةٌ : عَلَى صَدِيقٍ ..
وَلَا غَيْرَةٌ تَامَّةٌ : عَلَى أَهْلِهِ ..
فَالْغَدْرُ وَالْكَذِبُ وَالْخِيَانَةُ وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ وَعَدَمُ الْمُرَاقَبَةِ وَعَدَمُ الْأَنَفَةِ لِلْحُرَمِ وَذَهَابُ الْغَيْرَةِ مِنْ الْقَلْبِ : مِنْ شُعَبِهِ وَمُوجِبَاتِهِ ..
وَمِنْ مُوجِبَاتِهِ : غَضَبُ الرَّبِّ بِإِفْسَادِ حُرَمِهِ وَعِيَالِهِ ..
وَلَوْ تَعَرَّضَ رَجُلٌ إلَى مَلِكٍ مِنْ الْمُلُوكِ بِذَلِكَ : لَقَابَلَهُ أَسْوَأَ مُقَابَلَةٍ ..
وَمِنْهَا : سَوَادُ الْوَجْهِ ..
وَظُلْمَتُهُ ..
وَمَا يَعْلُوهُ مِنْ الْكَآبَةِ وَالْمَقْتِ الَّذِي يَبْدُو عَلَيْهِ لِلنَّاظِرِينَ . ..
🥀 أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 441 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَفِي وَصِيَّةِ الْإِمَامِ أبِي الجَبَل الْمُوَفِّقِ إبْنِ قُدَامَةَ المَقْدسيّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه قَال /
فَاغْتَنِمْ رَحِمَك اللَّهُ : حَيَاتَك النَّفِيسَةَ ..
وَاحْتَفِظْ : بِأَوْقَاتِك الْعَزِيزَةِ ..
وَاعْلَمْ أَنَّ مُدَّةَ حَيَاتِك : مَحْدُودَةٌ ..
وَأَنْفَاسَك : مَعْدُودَةٌ ..
فَكُلُّ نَفَسٍ : يَنْقُصُ بِهِ جُزْءٌ مِنْك ..
وَالْعُمْرُ كُلُّهُ : قَصِيرٌ ..
وَالْبَاقِي مِنْهُ : هُوَ الْيَسِيرُ ..
وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ : جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ لَا عَدْلَ لَهَا وَلَا خُلْفَ مِنْهَا ..
فَإِنَّ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ الْيَسِيرَةِ : خُلُودُ الْأَبَدِ فِي النَّعِيمِ أَوْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ..
وَإِذَا عَادَلْت هَذِهِ الْحَيَاةَ بِخُلُودِ الْأَبَدِ : عَلِمْت أَنَّ كُلَّ نَفَسٍ يَعْدِلُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ عَامٍ فِي نَعِيمٍ لَا خَطَرَ لَهُ أَوْ خِلَافَ ذَلِكَ ..
وَمَا كَانَ هَكَذَا : فَلَا قِيمَةَ لَهُ ..
فَلَا تُضَيِّعْ جَوَاهِرَ عُمْرِك النَّفِيسَةَ : بِغَيْرِ عَمَلٍ ..
وَلَا تُذْهِبُهَا : بِغَيْرِ عِوَضٍ ..
وَاجْتَهِدْ أَنْ لَا يَخْلُوَ نَفَسٌ مِنْ أَنْفَاسِك : إلَّا فِي عَمَلِ طَاعَةٍ أَوْ قُرْبَةٍ تَتَقَرَّبُ بِهَا ..
فَإِنَّك لَوْ كَانَتْ مَعَك جَوْهَرَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الدُّنْيَا لَسَاءَك ذَهَابُهَا : فَكَيْفَ تُفَرِّطُ فِي سَاعَاتِك وَأَوْقَاتِك ..
وَكَيْفَ لَا تَحْزَنُ عَلَى عُمْرِك : الذَّاهِبِ بِغَيْرِ عِوَضٍ . ..
🥀 أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب للسَفَّاريني ج 02 ورقة / 448 - 449 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْهَوَى : مَيْلُ النَّفْسِ إلَى مَا يُلَائِمُهَا ..
وَهَذَا الْمَيْلُ : خُلِقَ فِي الْإِنْسَانِ لِضَرُورَةِ بَقَائِهِ ..
فَإِنَّهُ لَوْلَا مَيْلُهُ إلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمُنْكَحِ : مَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَكَحَ ..
فَالْهَوَى : سَاحِبٌ لَهُ لِمَا يُرِيدُهُ ..
كَمَا أَنَّ الْغَضَبَ : دَافِعٌ عَنْهُ مَا يُؤْذِيه ..
فَلَا يَنْبَغِي : ذَمُّ الْهَوَى مُطْلَقًا ؛ وَلَا مَدْحُهُ مُطْلَقًا ..
وَإِنَّمَا يُذَمُّ الْمُفْرِطُ مِنْ النَّوْعَيْنِ وَهُوَ : مَا زَادَ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ . ..
🥀 أنظرهُ / روضة المحبين ورقة / 469 ...
و / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب للسَفَّاريني ج 02 ورقة / 456 ... 🌾🌾🌾
 
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