من درر السلف...الحلقة رقم 103

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد المفيدة ...
منها ...
وقال العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( الزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلِّهَا ) ...
قَالَ فِي رَوْضَةِ الْمُحِبِّينَ ( يقصد : إبن القيم ) / ..
وَالزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلَّهَا : مِنْ قِلَّةِ الدِّينِ وَذَهَابِ الْوَرَعِ ..
وَفَسَادِ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ ..
فَلَا تَجِدُ زَانِيًا مَعَهُ : وَرَعٌ ..
وَلَا وَفَاءٌ : بِعَهْدٍ ..
وَلَا صِدْقٌ : فِي حَدِيثٍ ..
وَلَا مُحَافَظَةٌ : عَلَى صَدِيقٍ ..
وَلَا غَيْرَةٌ تَامَّةٌ : عَلَى أَهْلِهِ ..
فَالْغَدْرُ وَالْكَذِبُ وَالْخِيَانَةُ وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ وَعَدَمُ الْمُرَاقَبَةِ وَعَدَمُ الْأَنَفَةِ لِلْحُرَمِ وَذَهَابُ الْغَيْرَةِ مِنْ الْقَلْبِ : مِنْ شُعَبِهِ وَمُوجِبَاتِهِ ..
وَمِنْ مُوجِبَاتِهِ : غَضَبُ الرَّبِّ بِإِفْسَادِ حُرَمِهِ وَعِيَالِهِ ..
وَلَوْ تَعَرَّضَ رَجُلٌ إلَى مَلِكٍ مِنْ الْمُلُوكِ بِذَلِكَ : لَقَابَلَهُ أَسْوَأَ مُقَابَلَةٍ ..
وَمِنْهَا : سَوَادُ الْوَجْهِ ..
وَظُلْمَتُهُ ..
وَمَا يَعْلُوهُ مِنْ الْكَآبَةِ وَالْمَقْتِ الَّذِي يَبْدُو عَلَيْهِ لِلنَّاظِرِينَ . ..
أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 441 ...
ومنها ...
وَفِي وَصِيَّةِ الْإِمَامِ أبِي الجَبَل الْمُوَفِّقِ إبْنِ قُدَامَةَ المَقْدسيّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه قَال /
فَاغْتَنِمْ رَحِمَك اللَّهُ : حَيَاتَك النَّفِيسَةَ ..
وَاحْتَفِظْ : بِأَوْقَاتِك الْعَزِيزَةِ ..
وَاعْلَمْ أَنَّ مُدَّةَ حَيَاتِك : مَحْدُودَةٌ ..
وَأَنْفَاسَك : مَعْدُودَةٌ ..
فَكُلُّ نَفَسٍ : يَنْقُصُ بِهِ جُزْءٌ مِنْك ..
وَالْعُمْرُ كُلُّهُ : قَصِيرٌ ..
وَالْبَاقِي مِنْهُ : هُوَ الْيَسِيرُ ..
وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ : جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ لَا عَدْلَ لَهَا وَلَا خُلْفَ مِنْهَا ..
فَإِنَّ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ الْيَسِيرَةِ : خُلُودُ الْأَبَدِ فِي النَّعِيمِ أَوْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ..
وَإِذَا عَادَلْت هَذِهِ الْحَيَاةَ بِخُلُودِ الْأَبَدِ : عَلِمْت أَنَّ كُلَّ نَفَسٍ يَعْدِلُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ عَامٍ فِي نَعِيمٍ لَا خَطَرَ لَهُ أَوْ خِلَافَ ذَلِكَ ..
وَمَا كَانَ هَكَذَا : فَلَا قِيمَةَ لَهُ ..
فَلَا تُضَيِّعْ جَوَاهِرَ عُمْرِك النَّفِيسَةَ : بِغَيْرِ عَمَلٍ ..
وَلَا تُذْهِبُهَا : بِغَيْرِ عِوَضٍ ..
وَاجْتَهِدْ أَنْ لَا يَخْلُوَ نَفَسٌ مِنْ أَنْفَاسِك : إلَّا فِي عَمَلِ طَاعَةٍ أَوْ قُرْبَةٍ تَتَقَرَّبُ بِهَا ..
فَإِنَّك لَوْ كَانَتْ مَعَك جَوْهَرَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الدُّنْيَا لَسَاءَك ذَهَابُهَا : فَكَيْفَ تُفَرِّطُ فِي سَاعَاتِك وَأَوْقَاتِك ..
وَكَيْفَ لَا تَحْزَنُ عَلَى عُمْرِك : الذَّاهِبِ بِغَيْرِ عِوَضٍ . ..
أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب للسَفَّاريني ج 02 ورقة / 448 - 449 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْهَوَى : مَيْلُ النَّفْسِ إلَى مَا يُلَائِمُهَا ..
وَهَذَا الْمَيْلُ : خُلِقَ فِي الْإِنْسَانِ لِضَرُورَةِ بَقَائِهِ ..
فَإِنَّهُ لَوْلَا مَيْلُهُ إلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمُنْكَحِ : مَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَكَحَ ..
فَالْهَوَى : سَاحِبٌ لَهُ لِمَا يُرِيدُهُ ..
كَمَا أَنَّ الْغَضَبَ : دَافِعٌ عَنْهُ مَا يُؤْذِيه ..
فَلَا يَنْبَغِي : ذَمُّ الْهَوَى مُطْلَقًا ؛ وَلَا مَدْحُهُ مُطْلَقًا ..
وَإِنَّمَا يُذَمُّ الْمُفْرِطُ مِنْ النَّوْعَيْنِ وَهُوَ : مَا زَادَ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ . ..
أنظرهُ / روضة المحبين ورقة / 469 ...
و / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب للسَفَّاريني ج 02 ورقة / 456 ...
ومن الفوائد المفيدة ...
منها ...
وقال العلاّمة شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( الزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلِّهَا ) ...
قَالَ فِي رَوْضَةِ الْمُحِبِّينَ ( يقصد : إبن القيم ) / ..
وَالزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلَّهَا : مِنْ قِلَّةِ الدِّينِ وَذَهَابِ الْوَرَعِ ..
وَفَسَادِ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ ..
فَلَا تَجِدُ زَانِيًا مَعَهُ : وَرَعٌ ..
وَلَا وَفَاءٌ : بِعَهْدٍ ..
وَلَا صِدْقٌ : فِي حَدِيثٍ ..
وَلَا مُحَافَظَةٌ : عَلَى صَدِيقٍ ..
وَلَا غَيْرَةٌ تَامَّةٌ : عَلَى أَهْلِهِ ..
فَالْغَدْرُ وَالْكَذِبُ وَالْخِيَانَةُ وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ وَعَدَمُ الْمُرَاقَبَةِ وَعَدَمُ الْأَنَفَةِ لِلْحُرَمِ وَذَهَابُ الْغَيْرَةِ مِنْ الْقَلْبِ : مِنْ شُعَبِهِ وَمُوجِبَاتِهِ ..
وَمِنْ مُوجِبَاتِهِ : غَضَبُ الرَّبِّ بِإِفْسَادِ حُرَمِهِ وَعِيَالِهِ ..
وَلَوْ تَعَرَّضَ رَجُلٌ إلَى مَلِكٍ مِنْ الْمُلُوكِ بِذَلِكَ : لَقَابَلَهُ أَسْوَأَ مُقَابَلَةٍ ..
وَمِنْهَا : سَوَادُ الْوَجْهِ ..
وَظُلْمَتُهُ ..
وَمَا يَعْلُوهُ مِنْ الْكَآبَةِ وَالْمَقْتِ الَّذِي يَبْدُو عَلَيْهِ لِلنَّاظِرِينَ . ..
أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 441 ...
ومنها ...
وَفِي وَصِيَّةِ الْإِمَامِ أبِي الجَبَل الْمُوَفِّقِ إبْنِ قُدَامَةَ المَقْدسيّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه قَال /
فَاغْتَنِمْ رَحِمَك اللَّهُ : حَيَاتَك النَّفِيسَةَ ..
وَاحْتَفِظْ : بِأَوْقَاتِك الْعَزِيزَةِ ..
وَاعْلَمْ أَنَّ مُدَّةَ حَيَاتِك : مَحْدُودَةٌ ..
وَأَنْفَاسَك : مَعْدُودَةٌ ..
فَكُلُّ نَفَسٍ : يَنْقُصُ بِهِ جُزْءٌ مِنْك ..
وَالْعُمْرُ كُلُّهُ : قَصِيرٌ ..
وَالْبَاقِي مِنْهُ : هُوَ الْيَسِيرُ ..
وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ : جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ لَا عَدْلَ لَهَا وَلَا خُلْفَ مِنْهَا ..
فَإِنَّ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ الْيَسِيرَةِ : خُلُودُ الْأَبَدِ فِي النَّعِيمِ أَوْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ..
وَإِذَا عَادَلْت هَذِهِ الْحَيَاةَ بِخُلُودِ الْأَبَدِ : عَلِمْت أَنَّ كُلَّ نَفَسٍ يَعْدِلُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ عَامٍ فِي نَعِيمٍ لَا خَطَرَ لَهُ أَوْ خِلَافَ ذَلِكَ ..
وَمَا كَانَ هَكَذَا : فَلَا قِيمَةَ لَهُ ..
فَلَا تُضَيِّعْ جَوَاهِرَ عُمْرِك النَّفِيسَةَ : بِغَيْرِ عَمَلٍ ..
وَلَا تُذْهِبُهَا : بِغَيْرِ عِوَضٍ ..
وَاجْتَهِدْ أَنْ لَا يَخْلُوَ نَفَسٌ مِنْ أَنْفَاسِك : إلَّا فِي عَمَلِ طَاعَةٍ أَوْ قُرْبَةٍ تَتَقَرَّبُ بِهَا ..
فَإِنَّك لَوْ كَانَتْ مَعَك جَوْهَرَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الدُّنْيَا لَسَاءَك ذَهَابُهَا : فَكَيْفَ تُفَرِّطُ فِي سَاعَاتِك وَأَوْقَاتِك ..
وَكَيْفَ لَا تَحْزَنُ عَلَى عُمْرِك : الذَّاهِبِ بِغَيْرِ عِوَضٍ . ..
أنظُرْهُ / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب للسَفَّاريني ج 02 ورقة / 448 - 449 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْهَوَى : مَيْلُ النَّفْسِ إلَى مَا يُلَائِمُهَا ..
وَهَذَا الْمَيْلُ : خُلِقَ فِي الْإِنْسَانِ لِضَرُورَةِ بَقَائِهِ ..
فَإِنَّهُ لَوْلَا مَيْلُهُ إلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمُنْكَحِ : مَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَكَحَ ..
فَالْهَوَى : سَاحِبٌ لَهُ لِمَا يُرِيدُهُ ..
كَمَا أَنَّ الْغَضَبَ : دَافِعٌ عَنْهُ مَا يُؤْذِيه ..
فَلَا يَنْبَغِي : ذَمُّ الْهَوَى مُطْلَقًا ؛ وَلَا مَدْحُهُ مُطْلَقًا ..
وَإِنَّمَا يُذَمُّ الْمُفْرِطُ مِنْ النَّوْعَيْنِ وَهُوَ : مَا زَادَ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ . ..
أنظرهُ / روضة المحبين ورقة / 469 ...
و / غِذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب للسَفَّاريني ج 02 ورقة / 456 ...