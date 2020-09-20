من درر السلف...الحلقة رقم 104

عَن أبي هُرَيْرَة يرفع الحَدِيث إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ :

مَن قَالَ : لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر ..

لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده ..

لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا شريك لَهُ ..

لَا إِلَه إِلَّا الله لَهُ الْملك وَله الْحَمد ..

لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ..

يعقدهن خَمْسًا بأصابِعِه ..

ثمَّ قَالَ :

مَن قالَهُنَّ فِي يَوْمٍ أَو لَيْلَةٍ أَو فِي شهرٍ ثمَّ مَاتَ فِي ذٰلِك الْيَوْم أَو فِي تِلْكَ اللَّيْلَة أَو فِي ذٰلِك الشَّهْر : غُفِر لَهُ ذَنْبُه . ..

رواه الإمام النسائي في الكبرىٰ وقال الشيخ الألباني عليه رَحَمَات الله : صحيح لغيره ..

أنظره : صحيح الترغيب برقم / 3481 ...