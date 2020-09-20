من درر السلف.... الحلقة رقم 105

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد لشيخ الإسلام الحراني ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :الْحَاجَةُ إلَى الْهُدَى : أَعْظَمُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى النَّصْرِ وَالرِّزْقِ ..بَلْ : لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا ..لِأَنَّهُ إذَا هُدِيَ : كَانَ مِنْ الْمُتَّقِينَ ..وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ؛ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب ..وَكَانَ مِمَّنْ : يَنْصُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..وَمَنْ نَصَرَ اللَّهَ : نَصَرَهُ اللَّهُ ؛ كَانَ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ وَهُمْ الْغَالِبُونَ . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 39 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :خَفَاءُ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الشِّدَّةَ : قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً ..كَمَا أَنَّ خَفَاءَ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الرُّخْصَةَ : قَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً ..كَمَا أَنَّ رَفْعَ الشَّكِّ : قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً وَقَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 159 ...وقال أيضًا في فائدة عليه رَحَمَات الله تعالى :كُلَّ صَلَاحٍ فِي الْأَرْضِ فَسَبَبُهُ : تَوْحِيدُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ..وَكُلُّ شَرٍّ فِي الْعَالِمِ وَفِتْنَةٍ وَبَلَاءٍ وَقَحْطٍ وَتَسْلِيطِ عَدُوٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَسَبَبُهُ : مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ ؛ وَالدَّعْوَةُ إلَى غَيْرِ اللَّهِ . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 25 ...وقال أيضًا :كل من كان أكمل في تحقيق إخلاص { لا إله إلا اللّه } علماً وعقيدةً ؛ وعملاً وبراءةً ؛ وموالاةً ومعاداةً : كان أحقُ بالرحمةِ . ..أنظره : الحسنة والسيئة ج 02 ورقة / 165 ...عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الله ذنوبه أو خطاياه -شك مسعر- وإن كان مثل زبد البحر».رواه ابن حبان (552وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3414)