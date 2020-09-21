من درر السلف ....الحلقة رقم 106

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...
ومنها ...
قَالَ العلاّمة شيخ الإِسْلام الصَغير إبنُ قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لِكُلِّ عَبْدٍ : بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ ..
فَمَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ اتِّبَاعُ الْهَوَى : كَانَتْ نِهَايَتُهُ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْحِرْمَانُ ..
وَالْبَلَاءُ الْمَتْبُوعُ : بِحَسَبِ مَا اتَّبَعَ مِنْ هَوَاهُ ..
بَلْ يَصِيرُ لَهُ ذَلِكَ فِي نِهَايَتِهِ : عَذَابًا يُعَذَّبُ بِهِ فِي قَلْبِهِ كَمَا قِيلَ /
مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لِأَهْلِهَا .. عِذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَشِيبِ عَذَابَا ..
فَلَوْ تَأَمَّلْت حَالَ كُلِّ ذِي حَالٍ شِينَةٍ زَرِيَّةٍ لَرَأَيْت بِدَايَتَهُ : الذَّهَابُ مَعَ هَوَاهُ ..
وَإِيثَارُهُ : عَلَى عَقْلِهِ ..
وَمَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ مُخَالَفَةَ هَوَاهُ وَطَاعَةُ دَاعِي رُشْدِهِ : كَانَتْ نِهَايَتُهُ الْعِزَّ وَالشَّرَفَ وَالْغِنَى وَالْجَاهَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ ..
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ /
مَنْ مَلَكَ شَهْوَتَهُ فِي حَالِ شَبِيبَتِهِ : أَعَزَّهُ اللَّهُ فِي حَالِ كُهُولِيَّتِهِ . ..
وَقِيلَ لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ /
بِمَ نِلْت مَا نِلْت ؟؟؟
قَالَ : بِطَاعَةِ الْحَزْمِ وَعِصْيَانِ الْهَوَى . ..
فَهَذَا فِي بِدَايَةِ الدُّنْيَا وَنِهَايَتِهَا ..
وَأَمَّا الْآخِرَةُ : فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ نِهَايَةَ مَنْ نَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهُ ..
وَالنَّارَ : نِهَايَةَ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ . ..
أنظرهُ / روضَةُ المحبين ورقة / 483 - 484 ...
و/ غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 458 - 459 ...
ومنها ...
وقال أيضاً الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ /
وَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ فَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ /
أَدْوَنُهَا : الْمُسَاهَمَةُ ..
وَأَوْسَطُهَا : الْمُسَاوَاةُ ..
وَأَعْلَاهَا : تَقْدِيمُ الْأَخِ فِي الْمَالِ عَلَى النَّفْسِ ..
قَالَ ابْنُ عُمَرَ ررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا : لَقَدْ رَأَيْتنَا وَمَا أَحَدُنَا أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
( قال أبوحسّانة /
جاء في أثرٍ حسنه الألباني عليه رَحَمَات الله ونصه :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ /
لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زمانٌ - أَوْ قَالَ : حِينٌ - وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
ثُمَّ الْآنَ : الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَمْ مِنْ جَارٍ متعلقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ ! هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي ؛ فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ . ..
أنظره / صحيح الأدب المفرد برقم / 111 ... )
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ /
هَيْهَاتَ : رَحَلَ الْإِخْوَانُ ..
وَأَقَامَ : الْخُوَّانُ ..
وَقَلَّ مَنْ تَرَى فِي الزَّمَانِ إلَّا مَنْ إذَا دُعِيَ : مَانَ ..
كَانَ الْأَخُ فِي اللَّهِ يَخْلُفُ أَخَاهُ فِي أَهْلِهِ إذَا مَاتَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً ..
وَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ شَيْنَ أَخِيهِ : طَلَبَ حَاجَتَهُ إلَى غَيْرِهِ ..
ثُمَّ قَالَ /
نُسِخَ فِي هَذَا الزَّمَانِ : رَسْمُ الْأُخُوَّةِ وَحُكْمُهُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْحَدِيثُ عَنِ الْقُدَمَاءِ ..
فَإِنْ سَمِعْت بِإِخْوَانِ صِدْقٍ : فَلَا تُصَدِّقْ . ..
أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 484 ...
ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...
ومنها ...
قَالَ العلاّمة شيخ الإِسْلام الصَغير إبنُ قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لِكُلِّ عَبْدٍ : بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ ..
فَمَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ اتِّبَاعُ الْهَوَى : كَانَتْ نِهَايَتُهُ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْحِرْمَانُ ..
وَالْبَلَاءُ الْمَتْبُوعُ : بِحَسَبِ مَا اتَّبَعَ مِنْ هَوَاهُ ..
بَلْ يَصِيرُ لَهُ ذَلِكَ فِي نِهَايَتِهِ : عَذَابًا يُعَذَّبُ بِهِ فِي قَلْبِهِ كَمَا قِيلَ /
مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لِأَهْلِهَا .. عِذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَشِيبِ عَذَابَا ..
فَلَوْ تَأَمَّلْت حَالَ كُلِّ ذِي حَالٍ شِينَةٍ زَرِيَّةٍ لَرَأَيْت بِدَايَتَهُ : الذَّهَابُ مَعَ هَوَاهُ ..
وَإِيثَارُهُ : عَلَى عَقْلِهِ ..
وَمَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ مُخَالَفَةَ هَوَاهُ وَطَاعَةُ دَاعِي رُشْدِهِ : كَانَتْ نِهَايَتُهُ الْعِزَّ وَالشَّرَفَ وَالْغِنَى وَالْجَاهَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ ..
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ /
مَنْ مَلَكَ شَهْوَتَهُ فِي حَالِ شَبِيبَتِهِ : أَعَزَّهُ اللَّهُ فِي حَالِ كُهُولِيَّتِهِ . ..
وَقِيلَ لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ /
بِمَ نِلْت مَا نِلْت ؟؟؟
قَالَ : بِطَاعَةِ الْحَزْمِ وَعِصْيَانِ الْهَوَى . ..
فَهَذَا فِي بِدَايَةِ الدُّنْيَا وَنِهَايَتِهَا ..
وَأَمَّا الْآخِرَةُ : فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ نِهَايَةَ مَنْ نَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهُ ..
وَالنَّارَ : نِهَايَةَ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ . ..
أنظرهُ / روضَةُ المحبين ورقة / 483 - 484 ...
و/ غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 458 - 459 ...
ومنها ...
وقال أيضاً الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ /
وَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ فَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ /
أَدْوَنُهَا : الْمُسَاهَمَةُ ..
وَأَوْسَطُهَا : الْمُسَاوَاةُ ..
وَأَعْلَاهَا : تَقْدِيمُ الْأَخِ فِي الْمَالِ عَلَى النَّفْسِ ..
قَالَ ابْنُ عُمَرَ ررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا : لَقَدْ رَأَيْتنَا وَمَا أَحَدُنَا أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
( قال أبوحسّانة /
جاء في أثرٍ حسنه الألباني عليه رَحَمَات الله ونصه :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ /
لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زمانٌ - أَوْ قَالَ : حِينٌ - وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
ثُمَّ الْآنَ : الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَمْ مِنْ جَارٍ متعلقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ ! هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي ؛ فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ . ..
أنظره / صحيح الأدب المفرد برقم / 111 ... )
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ /
هَيْهَاتَ : رَحَلَ الْإِخْوَانُ ..
وَأَقَامَ : الْخُوَّانُ ..
وَقَلَّ مَنْ تَرَى فِي الزَّمَانِ إلَّا مَنْ إذَا دُعِيَ : مَانَ ..
كَانَ الْأَخُ فِي اللَّهِ يَخْلُفُ أَخَاهُ فِي أَهْلِهِ إذَا مَاتَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً ..
وَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ شَيْنَ أَخِيهِ : طَلَبَ حَاجَتَهُ إلَى غَيْرِهِ ..
ثُمَّ قَالَ /
نُسِخَ فِي هَذَا الزَّمَانِ : رَسْمُ الْأُخُوَّةِ وَحُكْمُهُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْحَدِيثُ عَنِ الْقُدَمَاءِ ..
فَإِنْ سَمِعْت بِإِخْوَانِ صِدْقٍ : فَلَا تُصَدِّقْ . ..
أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 484 ...