من درر السلف ....الحلقة رقم 106

الحَمْدُ لله ...ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...ومنها ...قَالَ العلاّمة شيخ الإِسْلام الصَغير إبنُ قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لِكُلِّ عَبْدٍ : بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ ..فَمَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ اتِّبَاعُ الْهَوَى : كَانَتْ نِهَايَتُهُ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْحِرْمَانُ ..وَالْبَلَاءُ الْمَتْبُوعُ : بِحَسَبِ مَا اتَّبَعَ مِنْ هَوَاهُ ..بَلْ يَصِيرُ لَهُ ذَلِكَ فِي نِهَايَتِهِ : عَذَابًا يُعَذَّبُ بِهِ فِي قَلْبِهِ كَمَا قِيلَ /مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لِأَهْلِهَا .. عِذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَشِيبِ عَذَابَا ..فَلَوْ تَأَمَّلْت حَالَ كُلِّ ذِي حَالٍ شِينَةٍ زَرِيَّةٍ لَرَأَيْت بِدَايَتَهُ : الذَّهَابُ مَعَ هَوَاهُ ..وَإِيثَارُهُ : عَلَى عَقْلِهِ ..وَمَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ مُخَالَفَةَ هَوَاهُ وَطَاعَةُ دَاعِي رُشْدِهِ : كَانَتْ نِهَايَتُهُ الْعِزَّ وَالشَّرَفَ وَالْغِنَى وَالْجَاهَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ ..وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ /مَنْ مَلَكَ شَهْوَتَهُ فِي حَالِ شَبِيبَتِهِ : أَعَزَّهُ اللَّهُ فِي حَالِ كُهُولِيَّتِهِ . ..وَقِيلَ لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ /بِمَ نِلْت مَا نِلْت ؟؟؟قَالَ : بِطَاعَةِ الْحَزْمِ وَعِصْيَانِ الْهَوَى . ..فَهَذَا فِي بِدَايَةِ الدُّنْيَا وَنِهَايَتِهَا ..وَأَمَّا الْآخِرَةُ : فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ نِهَايَةَ مَنْ نَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهُ ..وَالنَّارَ : نِهَايَةَ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ . ..أنظرهُ / روضَةُ المحبين ورقة / 483 - 484 ...و/ غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 458 - 459 ...ومنها ...وقال أيضاً الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ /وَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ فَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ /أَدْوَنُهَا : الْمُسَاهَمَةُ ..وَأَوْسَطُهَا : الْمُسَاوَاةُ ..وَأَعْلَاهَا : تَقْدِيمُ الْأَخِ فِي الْمَالِ عَلَى النَّفْسِ ..قَالَ ابْنُ عُمَرَ ررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا : لَقَدْ رَأَيْتنَا وَمَا أَحَدُنَا أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..( قال أبوحسّانة /جاء في أثرٍ حسنه الألباني عليه رَحَمَات الله ونصه :عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ /لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زمانٌ - أَوْ قَالَ : حِينٌ - وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..ثُمَّ الْآنَ : الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَمْ مِنْ جَارٍ متعلقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ ! هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي ؛ فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ . ..أنظره / صحيح الأدب المفرد برقم / 111 ... )ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ /هَيْهَاتَ : رَحَلَ الْإِخْوَانُ ..وَأَقَامَ : الْخُوَّانُ ..وَقَلَّ مَنْ تَرَى فِي الزَّمَانِ إلَّا مَنْ إذَا دُعِيَ : مَانَ ..كَانَ الْأَخُ فِي اللَّهِ يَخْلُفُ أَخَاهُ فِي أَهْلِهِ إذَا مَاتَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً ..وَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ شَيْنَ أَخِيهِ : طَلَبَ حَاجَتَهُ إلَى غَيْرِهِ ..ثُمَّ قَالَ /نُسِخَ فِي هَذَا الزَّمَانِ : رَسْمُ الْأُخُوَّةِ وَحُكْمُهُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْحَدِيثُ عَنِ الْقُدَمَاءِ ..فَإِنْ سَمِعْت بِإِخْوَانِ صِدْقٍ : فَلَا تُصَدِّقْ . ..أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 484 ...