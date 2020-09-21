من درر السلف ....الحلقة رقم 106

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفَوائِد والدُرر الحِسَان ...

🥀🥀 ومنها ...
قَالَ العلاّمة شيخ الإِسْلام الصَغير إبنُ قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لِكُلِّ عَبْدٍ : بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ ..
فَمَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ اتِّبَاعُ الْهَوَى : كَانَتْ نِهَايَتُهُ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْحِرْمَانُ ..
وَالْبَلَاءُ الْمَتْبُوعُ : بِحَسَبِ مَا اتَّبَعَ مِنْ هَوَاهُ ..
بَلْ يَصِيرُ لَهُ ذَلِكَ فِي نِهَايَتِهِ : عَذَابًا يُعَذَّبُ بِهِ فِي قَلْبِهِ كَمَا قِيلَ /
مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لِأَهْلِهَا .. عِذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَشِيبِ عَذَابَا ..
فَلَوْ تَأَمَّلْت حَالَ كُلِّ ذِي حَالٍ شِينَةٍ زَرِيَّةٍ لَرَأَيْت بِدَايَتَهُ : الذَّهَابُ مَعَ هَوَاهُ ..
وَإِيثَارُهُ : عَلَى عَقْلِهِ ..
وَمَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ مُخَالَفَةَ هَوَاهُ وَطَاعَةُ دَاعِي رُشْدِهِ : كَانَتْ نِهَايَتُهُ الْعِزَّ وَالشَّرَفَ وَالْغِنَى وَالْجَاهَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ ..
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ /
مَنْ مَلَكَ شَهْوَتَهُ فِي حَالِ شَبِيبَتِهِ : أَعَزَّهُ اللَّهُ فِي حَالِ كُهُولِيَّتِهِ . ..
وَقِيلَ لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ /
بِمَ نِلْت مَا نِلْت ؟؟؟
قَالَ : بِطَاعَةِ الْحَزْمِ وَعِصْيَانِ الْهَوَى . ..
فَهَذَا فِي بِدَايَةِ الدُّنْيَا وَنِهَايَتِهَا ..
وَأَمَّا الْآخِرَةُ : فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ نِهَايَةَ مَنْ نَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهُ ..
وَالنَّارَ : نِهَايَةَ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ . ..
🥀 أنظرهُ / روضَةُ المحبين ورقة / 483 - 484 ...
و/ غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 458 - 459 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِيني عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ /
وَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ فَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ /
أَدْوَنُهَا : الْمُسَاهَمَةُ ..
وَأَوْسَطُهَا : الْمُسَاوَاةُ ..
وَأَعْلَاهَا : تَقْدِيمُ الْأَخِ فِي الْمَالِ عَلَى النَّفْسِ ..
قَالَ ابْنُ عُمَرَ ررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا : لَقَدْ رَأَيْتنَا وَمَا أَحَدُنَا أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
( قال أبوحسّانة /
جاء في أثرٍ حسنه الألباني عليه رَحَمَات الله ونصه :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ /
لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زمانٌ - أَوْ قَالَ : حِينٌ - وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
ثُمَّ الْآنَ : الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ..
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَمْ مِنْ جَارٍ متعلقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ ! هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي ؛ فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ . ..
أنظره / صحيح الأدب المفرد برقم / 111 ... )
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ /
هَيْهَاتَ : رَحَلَ الْإِخْوَانُ ..
وَأَقَامَ : الْخُوَّانُ ..
وَقَلَّ مَنْ تَرَى فِي الزَّمَانِ إلَّا مَنْ إذَا دُعِيَ : مَانَ ..
كَانَ الْأَخُ فِي اللَّهِ يَخْلُفُ أَخَاهُ فِي أَهْلِهِ إذَا مَاتَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً ..
وَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ شَيْنَ أَخِيهِ : طَلَبَ حَاجَتَهُ إلَى غَيْرِهِ ..
ثُمَّ قَالَ /
نُسِخَ فِي هَذَا الزَّمَانِ : رَسْمُ الْأُخُوَّةِ وَحُكْمُهُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْحَدِيثُ عَنِ الْقُدَمَاءِ ..
فَإِنْ سَمِعْت بِإِخْوَانِ صِدْقٍ : فَلَا تُصَدِّقْ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب شرح منظومة الآدَاب ج 02 ورقة / 484 ... 🌾🌾🌾
 
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