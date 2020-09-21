من درر السلف ....الحلقة رقم 107

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائدِ الإِيمَانية : قال شيخ الإِسْلام ابنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى :
قال سعيد بن جُبَير :
إِن من ثَوَاب الْحَسَنَة : الْحَسَنَةُ بعْدهَا ..
وَإِن من عُقُوبَة السَّيئَة : السَّيئَةُ بعْدهَا ..
وَقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ :
عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ :
عَلَيْكُم بِالصّدقِ : فَإِن الصدْق يهدي إِلَى الْبر ..
وَإِن الْبر : يهدي إِلَى الْجنَّة ..
وَلَا يزَال الرجل يصدق ويتحرى الصدْق : حَتَّى يكْتب عِنْد الله صديقا ..
وَإِيَّاكُم وَالْكذب : فَإِن الْكَذِب يهدي إِلَى الْفُجُور ..
وَإِن الْفُجُور يهدي : إِلَى النَّار ..
وَلَا يزَال الرجل يكذب ويتحرى الْكَذِب : حَتَّى يكْتب عِنْد الله كذابا ..
فَأخْبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : أَن الصدْق يسْتَلْزم الْبر ..
وَأَن الْكَذِب : يسْتَلْزم الْفُجُور ..
وَقد قَالَ تَعَالَى :
( إن الْأَبْرَار لفي نعيم ؛ وَإِن الْفجار لفي جحيم ) ..
وَلِهَذَا كَانَ بعض الْمَشَايِخ إِذا أَمر مُتبعيه بِالتَّوْبَةِ ؛ وَأحب أَن لَا ينفر ويتعب قلبه : أمره بِالصّدقِ ..
وَلِهَذَا يَكثر فِي كَلَام مَشَايِخ الدّين وأئمته : ذكر الصدْق وَالْإِخْلَاص ..
حَتَّى يَقُولُونَ :
قل لمن لَا يصدق : لَا يَتبعني ..
وَيَقُولُونَ :
الصدْق سيف الله فِي الأَرْض ؛ مَا وضع على شَيْءٍ : إِلَّا قطعه ..
وَيَقُول يُوسُف بن اسباط وَغَيره : مَا صدق الله عبدٌ : إِلَّا صنع لَهُ ..
وأمثال هَذَا كثير ..
والصدق وَالْإِخْلَاص : هما تَحْقِيق الْإِيمَان وَالْإِسْلَام ..
فَإِن المُظْهِرين الْإِسْلَام : ينقسمون إِلَى مُؤمن ومنافق ..
فالفارق بَين الْمُؤمن وَالْمُنَافِق : هُوَ الصدْق . ..
أنظره : التحفة العراقية ورقة / 39 - 40 ...
ومن الفوائدِ الإِيمَانية : قال شيخ الإِسْلام ابنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى :
قال سعيد بن جُبَير :
إِن من ثَوَاب الْحَسَنَة : الْحَسَنَةُ بعْدهَا ..
وَإِن من عُقُوبَة السَّيئَة : السَّيئَةُ بعْدهَا ..
وَقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ :
عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ :
عَلَيْكُم بِالصّدقِ : فَإِن الصدْق يهدي إِلَى الْبر ..
وَإِن الْبر : يهدي إِلَى الْجنَّة ..
وَلَا يزَال الرجل يصدق ويتحرى الصدْق : حَتَّى يكْتب عِنْد الله صديقا ..
وَإِيَّاكُم وَالْكذب : فَإِن الْكَذِب يهدي إِلَى الْفُجُور ..
وَإِن الْفُجُور يهدي : إِلَى النَّار ..
وَلَا يزَال الرجل يكذب ويتحرى الْكَذِب : حَتَّى يكْتب عِنْد الله كذابا ..
فَأخْبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : أَن الصدْق يسْتَلْزم الْبر ..
وَأَن الْكَذِب : يسْتَلْزم الْفُجُور ..
وَقد قَالَ تَعَالَى :
( إن الْأَبْرَار لفي نعيم ؛ وَإِن الْفجار لفي جحيم ) ..
وَلِهَذَا كَانَ بعض الْمَشَايِخ إِذا أَمر مُتبعيه بِالتَّوْبَةِ ؛ وَأحب أَن لَا ينفر ويتعب قلبه : أمره بِالصّدقِ ..
وَلِهَذَا يَكثر فِي كَلَام مَشَايِخ الدّين وأئمته : ذكر الصدْق وَالْإِخْلَاص ..
حَتَّى يَقُولُونَ :
قل لمن لَا يصدق : لَا يَتبعني ..
وَيَقُولُونَ :
الصدْق سيف الله فِي الأَرْض ؛ مَا وضع على شَيْءٍ : إِلَّا قطعه ..
وَيَقُول يُوسُف بن اسباط وَغَيره : مَا صدق الله عبدٌ : إِلَّا صنع لَهُ ..
وأمثال هَذَا كثير ..
والصدق وَالْإِخْلَاص : هما تَحْقِيق الْإِيمَان وَالْإِسْلَام ..
فَإِن المُظْهِرين الْإِسْلَام : ينقسمون إِلَى مُؤمن ومنافق ..
فالفارق بَين الْمُؤمن وَالْمُنَافِق : هُوَ الصدْق . ..
أنظره : التحفة العراقية ورقة / 39 - 40 ...