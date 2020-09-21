من درر السلف ....الحلقة رقم 107

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائدِ الإِيمَانية : قال شيخ الإِسْلام ابنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى :قال سعيد بن جُبَير :إِن من ثَوَاب الْحَسَنَة : الْحَسَنَةُ بعْدهَا ..وَإِن من عُقُوبَة السَّيئَة : السَّيئَةُ بعْدهَا ..وَقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ :عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ :عَلَيْكُم بِالصّدقِ : فَإِن الصدْق يهدي إِلَى الْبر ..وَإِن الْبر : يهدي إِلَى الْجنَّة ..وَلَا يزَال الرجل يصدق ويتحرى الصدْق : حَتَّى يكْتب عِنْد الله صديقا ..وَإِيَّاكُم وَالْكذب : فَإِن الْكَذِب يهدي إِلَى الْفُجُور ..وَإِن الْفُجُور يهدي : إِلَى النَّار ..وَلَا يزَال الرجل يكذب ويتحرى الْكَذِب : حَتَّى يكْتب عِنْد الله كذابا ..فَأخْبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : أَن الصدْق يسْتَلْزم الْبر ..وَأَن الْكَذِب : يسْتَلْزم الْفُجُور ..وَقد قَالَ تَعَالَى :( إن الْأَبْرَار لفي نعيم ؛ وَإِن الْفجار لفي جحيم ) ..وَلِهَذَا كَانَ بعض الْمَشَايِخ إِذا أَمر مُتبعيه بِالتَّوْبَةِ ؛ وَأحب أَن لَا ينفر ويتعب قلبه : أمره بِالصّدقِ ..وَلِهَذَا يَكثر فِي كَلَام مَشَايِخ الدّين وأئمته : ذكر الصدْق وَالْإِخْلَاص ..حَتَّى يَقُولُونَ :قل لمن لَا يصدق : لَا يَتبعني ..وَيَقُولُونَ :الصدْق سيف الله فِي الأَرْض ؛ مَا وضع على شَيْءٍ : إِلَّا قطعه ..وَيَقُول يُوسُف بن اسباط وَغَيره : مَا صدق الله عبدٌ : إِلَّا صنع لَهُ ..وأمثال هَذَا كثير ..والصدق وَالْإِخْلَاص : هما تَحْقِيق الْإِيمَان وَالْإِسْلَام ..فَإِن المُظْهِرين الْإِسْلَام : ينقسمون إِلَى مُؤمن ومنافق ..فالفارق بَين الْمُؤمن وَالْمُنَافِق : هُوَ الصدْق . ..أنظره : التحفة العراقية ورقة / 39 - 40 ...